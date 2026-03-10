  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya
8
Yeniakit Publisher
Katil Netanyahu’dan ‘İran’a saldırmaya devam edeceğiz’ mesajı
Giriş Tarihi:

Katil Netanyahu’dan ‘İran’a saldırmaya devam edeceğiz’ mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın direncini kırdıklarını savunarak saldırılara devam edecekleri sinyalini verdi.

2
#1
Foto - Katil Netanyahu’dan ‘İran’a saldırmaya devam edeceğiz’ mesajı

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun İsrail Sağlık Bakanı Haim Katz ile Ulusal Sağlık Merkezi ziyaretinde yaptığı konuşmayı paylaştı.

#2
Foto - Katil Netanyahu’dan ‘İran’a saldırmaya devam edeceğiz’ mesajı

Netanyahu, amaçlarının İran halkının "rejimden kurtulmasını sağlamak" olduğunu iddia ederek "Şimdiye kadar aldığımız önlemlerle onların (İran yönetiminin) direncini kırdığımız ve hala aktif olduğumuz şüphesizdir." dedi ve saldırıların devam edeceği mesajı verdi.

#3
Foto - Katil Netanyahu’dan ‘İran’a saldırmaya devam edeceğiz’ mesajı

İsrail'in uluslararası konumunda bir değişimi sağladıklarını öne süren Netanyahu, savunmanın İran'a yönelik saldırılardan daha önemli olduğunu söyledi.

#4
Foto - Katil Netanyahu’dan ‘İran’a saldırmaya devam edeceğiz’ mesajı

Netanyahu, savunmanın her şeyden önce halkın iradesi olduğunu ve İsrail halkının inancının yüksek olduğunu iddia etti.

#5
Foto - Katil Netanyahu’dan ‘İran’a saldırmaya devam edeceğiz’ mesajı

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

#6
Foto - Katil Netanyahu’dan ‘İran’a saldırmaya devam edeceğiz’ mesajı

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

#7
Foto - Katil Netanyahu’dan ‘İran’a saldırmaya devam edeceğiz’ mesajı

Yorumlar

65

macgregor demişki eğer irana abd israile boyun eğmesse abd israil irana nükleer silah kullanır ve alçak işgalci soykırımcı sonun ergeç yakındır gebereceksin irandaki türk rejim aklı yüzünden iran daima dünya haritasından silinme tehdidiyle karşıkarşıya bunu hiçbir beşer türk devleti anlamıyor

P.cini, karini miamiye neden kacirdin sapik korkak katil o zaman...sonunuz geldi, o kutsal.topraklarda LUT JAVMINFEM BEYER SAPIK TERORIST KUDUZ TOPLU RUH HASTASI TOPLAMA KAVIMLERE KESINLILLE YER YOK, IZIN VERMEYECEGIZ

.......
