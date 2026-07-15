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Amerikan Axios haber platformu açıkladı! Durum Odası'nda İran'a karşı yeniden geniş çaplı saldırı...

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AA Giriş Tarihi:

Amerikan Axios haber platformu açıkladı! Durum Odası'nda İran'a karşı yeniden geniş çaplı saldırı...

Dünyanın en büyük haydut ülkesi ABD'nin Başkanı Donald Trump, İran'a yeni bir saldırı için toplantı üstüne toplantı yapıyor...

#1
Foto - Amerikan Axios haber platformu açıkladı! Durum Odası'nda İran'a karşı yeniden geniş çaplı saldırı...

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran’a karşı geniş kapsamlı saldırıları görüşmek üzere Durum Odası'nda toplantı düzenlediği iddia edildi.

#2
Foto - Amerikan Axios haber platformu açıkladı! Durum Odası'nda İran'a karşı yeniden geniş çaplı saldırı...

Amerikan Axios haber platformunun konuya ilişkin bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump dün Durum Odası'nda ABD’li yetkililerle toplantı düzenledi.

#3
Foto - Amerikan Axios haber platformu açıkladı! Durum Odası'nda İran'a karşı yeniden geniş çaplı saldırı...

"İran’a karşı Hürmüz Boğazı çevresindeki mevcut saldırılardan daha büyük çapta bir saldırının ele alındığı" iddia edilen toplantıda, "Hürmüz Boğazı'ndaki İran hedeflerine yönelik saldırılara ek olarak İran'daki stratejik hedeflere yönelik daha yıkıcı saldırılara ilişkin yeni planlara odaklanıldığı" öne sürüldü.

#4
Foto - Amerikan Axios haber platformu açıkladı! Durum Odası'nda İran'a karşı yeniden geniş çaplı saldırı...

Toplantıya, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı Direktörü John Ratcliffe ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yanı sıra Trump’ın ulusal güvenlik ekibinin de katıldığı belirtildi.

#5
Foto - Amerikan Axios haber platformu açıkladı! Durum Odası'nda İran'a karşı yeniden geniş çaplı saldırı...

Trump, dün Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'ın müzakere masasına oturmaması durumunda tüm enerji santrallerini ve köprülerini yıkacaklarını ifade etmişti.

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