Özgür Özel, yeni parti için ilk defa tarih verdi: Bakın yeni oluşumun adı ne

Özel, arka planda hummalı bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı: "Bir yandan bir grup arkadaşımız yeni parti kurulumuyla ilgili, bir grup arkadaşımız mevcut bir siyasi partinin hazırda bulundurulmasıyla ilgili her ihtimale karşı görüşmeler yapıyor. Baskın seçim olursa seçime girmek için hazırda bir parti lazım. Tüzük yazılıyor, program yazılıyor, kurucular kuruluna karar veriliyor. Temmuz ayının bitimi, ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır."