  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Körfez’de ne işimiz var’ diyenlere gelsin: Türkiye'ye dolar yağdı Her derde deva elmanın faydaları saymakla bitmiyor: Günde sadece 1 adet tüketin! İşte o verdiği şifalar... 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde yoğunluk yaşanıyor Enerji piyasalarında kırmızı alarm! Karpuz kabuğunu mutlaka iyi yıkayın: İşte karpuzdan zehirlenmemek için yapmanız gereken bu yöntem... Özgür Özel, yeni parti için ilk defa tarih verdi: Bakın yeni oluşumun adı ne Amerikan Axios haber platformu açıkladı! Durum Odası'nda İran'a karşı yeniden geniş çaplı saldırı... Ayak altına sürülen bu yöntem gündem oldu! Sabah daha zinde uyanmanın doğal yolu
Siyaset
5
Yeniakit Publisher
Özgür Özel, yeni parti için ilk defa tarih verdi: Bakın yeni oluşumun adı ne

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Özgür Özel, yeni parti için ilk defa tarih verdi: Bakın yeni oluşumun adı ne

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlığı düşen Manisa Mİlletvekili Özgür Özel, yeni parti için dikkat çeken açıklamalar yaptı.

#1
Foto - Özgür Özel, yeni parti için ilk defa tarih verdi: Bakın yeni oluşumun adı ne

Mevcut CHP yönetimiyle yürütülen hukuki sürece ve delege imzalarına değinen Özgür Özel, "Şimdi birincisi, 20 Temmuz elbette zaten bekleniyor. Bunun devamında biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde birkaç hukuki mücadele veriyoruz ama hepsinin bir hafta, 10 gün, 15 günlük işleri var. İşte imzaların gereğini yapmadılar delegelerin tamamı.

#2
Foto - Özgür Özel, yeni parti için ilk defa tarih verdi: Bakın yeni oluşumun adı ne

Düşünün, son seçimde Kemal Bey'e oy veren 600 küsur delegenin 500'ü bile 'Yapma Kemal Bey, gel kurultay yap' diye imza vermiş. Biz o imzaları almışız götürmüşüz ve götürdüğümüz o imzalara rağmen kurultayı yapmıyorlar. Bunun bir mahkeme süreci var, Yargıtay süreci var" dedi.

#3
Foto - Özgür Özel, yeni parti için ilk defa tarih verdi: Bakın yeni oluşumun adı ne

Özel, arka planda hummalı bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı: "Bir yandan bir grup arkadaşımız yeni parti kurulumuyla ilgili, bir grup arkadaşımız mevcut bir siyasi partinin hazırda bulundurulmasıyla ilgili her ihtimale karşı görüşmeler yapıyor. Baskın seçim olursa seçime girmek için hazırda bir parti lazım. Tüzük yazılıyor, program yazılıyor, kurucular kuruluna karar veriliyor. Temmuz ayının bitimi, ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır."

#4
Foto - Özgür Özel, yeni parti için ilk defa tarih verdi: Bakın yeni oluşumun adı ne

Özgür Özel, genel kabul gören bir isim ve logo üzerinde mutabık kalındığını belirterek şunları söyledi: "Çok isim dolaşıyor. Millet belirliyor, ben henüz belirlemedim ama isim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı genel olarak. Genel kabul gören isim belli, logo da çalışılıyor. Şimdilik 'yeni parti' diyelim."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Neler oluyor? Türk gemisi İHA saldırısına uğradı
Dünya

Neler oluyor? Türk gemisi İHA saldırısına uğradı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Ukrayna'nın Odessa açıklarında bir Türk şirketine ait sivil ticaret gemisi İHA s..
İnşaatta facia! Asansörün halatı koptu: 2 işçi öldü
Gündem

İnşaatta facia! Asansörün halatı koptu: 2 işçi öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir binanın dış cephesinde boya yapan işçileri taşıyan inşaat asansörünün halatı koptu. 5’nci kattan zemine ..
Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Leven yorumu! Arınma dediğim işte bu
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Leven yorumu! Arınma dediğim işte bu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haluk Levent’in Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin konuştu. K..
Ahbap maskesi düştü şoförü her şeyi itiraf etti! Milyonlarca liralık kirli çark deşifre oldu!
Gündem

Ahbap maskesi düştü şoförü her şeyi itiraf etti! Milyonlarca liralık kirli çark deşifre oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği’ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade veren Haluk Levent’in 3,5 yıllık makam ş..
Bunların idam edin! İstanbul'da mide bulandıran skandal
Gündem

Bunların idam edin! İstanbul'da mide bulandıran skandal

İstanbul'da çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri satın aldığı belirlenen 25 şüpheli tutuklandı.
CHP'li belediye 15 Temmuz pankartını söktü! Şehidimiz Ömer Halisdemir için skandal sözler
Gündem

CHP'li belediye 15 Temmuz pankartını söktü! Şehidimiz Ömer Halisdemir için skandal sözler

Hamamyolu'na asılan parkartını keserek indiren CHP'li Odunpazarı Belediyesi bünyesinde çalışan güvenlik görevlisi ile AK Partililer arasında..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23