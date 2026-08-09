Oteller para basmaya hazırlanıyor! Karadeniz turizminde Salah hareketliliği

Oradan da çok ciddi bir merak var. Dün itibarıyla direkt uçuşlar başladı. Kahire ve Trabzon arasında haftada iki kez charter uçuşlar yapılacak. Bunun sayısı çok artacak görünüyor. Zaten bir dünya şehriyiz ama tanınma oranımıza birazcık daha katkı sağlayacak ve turizmle birlikte çok daha değer kazandıracak günler bizi bekliyor. Bu arada Tahran'la da direkt uçuşumuz başladı. Bakü ile var, Taşkent'le var, Körfez, Suudi Arabistan zaten var, Avrupa'dan var. Dolayısıyla böyle bir şehre çok daha ciddi katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum" dedi.