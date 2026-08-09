Oteller para basmaya hazırlanıyor! Karadeniz turizminde Salah hareketliliği
Süper Lig devi Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'ı kadrosuna katması, bölge turizmini hareketlendirdi. Mısırlı futbolcunun dünya çapındaki ünü kentin tanınırlığını zirveye taşırken; Kahire ve Tahran'dan başlayan charter seferleri ile bölge ekonomisinde yeni bir dönem başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Zaten bir dünya şehriyiz ama tanınma oranımıza birazcık daha katkı sağlayacak ve turizmle birlikte çok daha bir değer kazandıracak günler bizi bekliyor" ifadesini kullandı.