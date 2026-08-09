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Nelson Semedo ile yollar ayrılıyor mu?

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Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Nelson Semedo ile yollar ayrılıyor mu?

Süper Lig devi Fenerbahçe'de deneyimli sağ bek Nelson Semedo'nun geleceği belirsizliğini korurken, Portekizli yıldıza ilgi artıyor. İşte detaylar...

#1
Foto - Nelson Semedo ile yollar ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'de kadro planlaması sürerken, ayrılık senaryoları da artmaya devam ediyor.

#2
Foto - Nelson Semedo ile yollar ayrılıyor mu?

SUUD ARABİSTAN KANCASI Sarı-lacivertlilerin Portekizli futbolcusu Nelson Semedo için Suudi Arabistan'dan bir takım temasa geçti.

#3
Foto - Nelson Semedo ile yollar ayrılıyor mu?

Yönetim, yabancı kontenjanı nedeniyle Semedo'nun satışına sıcak bakabilir. Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi sağ bek rotasyonunda değişiklik yaşanma ihtimali söz konusu.

#4
Foto - Nelson Semedo ile yollar ayrılıyor mu?

43 MAÇA ÇIKTI Geçtiğimiz yaz bedelsiz olarak kadroya katılan 32 yaşındaki yıldız, sarı-lacivertli formayla 43 maça çıktı ve 1 gol atıp 3 asist kaydetti.

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