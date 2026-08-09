Nelson Semedo ile yollar ayrılıyor mu?
Süper Lig devi Fenerbahçe'de deneyimli sağ bek Nelson Semedo'nun geleceği belirsizliğini korurken, Portekizli yıldıza ilgi artıyor. İşte detaylar...
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de deneyimli sağ bek Nelson Semedo'nun geleceği belirsizliğini korurken, Portekizli yıldıza ilgi artıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de kadro planlaması sürerken, ayrılık senaryoları da artmaya devam ediyor.
SUUD ARABİSTAN KANCASI Sarı-lacivertlilerin Portekizli futbolcusu Nelson Semedo için Suudi Arabistan'dan bir takım temasa geçti.
Yönetim, yabancı kontenjanı nedeniyle Semedo'nun satışına sıcak bakabilir. Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi sağ bek rotasyonunda değişiklik yaşanma ihtimali söz konusu.
43 MAÇA ÇIKTI Geçtiğimiz yaz bedelsiz olarak kadroya katılan 32 yaşındaki yıldız, sarı-lacivertli formayla 43 maça çıktı ve 1 gol atıp 3 asist kaydetti.
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