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Araba bozulmasa facia yaşanabilirdi! Ayyaşlara her yer yatak

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Araba bozulmasa facia yaşanabilirdi! Ayyaşlara her yer yatak

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde rezalet bir olay yaşandı; alkolü fazla kaçırıp trafiği tehlikeye atan bir ayyaş seküler, arızalanan aracını yolun ortasında bırakıp kaldırımda sızdı.

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Foto - Araba bozulmasa facia yaşanabilirdi! Ayyaşlara her yer yatak

Olay, saat 02.30 sıralarında, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi’nde meydana geldi.

#2
Foto - Araba bozulmasa facia yaşanabilirdi! Ayyaşlara her yer yatak

İddiaya göre; seyir halindeki 59 AIJ 534 plakalı otomobilin motor bölümünden duman yükselince, sürücü A.Ç., aracını yol ortasında bırakıp kaldırıma uzanarak uyudu.

#3
Foto - Araba bozulmasa facia yaşanabilirdi! Ayyaşlara her yer yatak

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Araba bozulmasa facia yaşanabilirdi! Ayyaşlara her yer yatak

Yapılan kontrolünde A.Ç.'nin 1.63 promil alkollü olduğu belirlendi.

#5
Foto - Araba bozulmasa facia yaşanabilirdi! Ayyaşlara her yer yatak

Sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulandı, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Araç da çekiciyle yoldan kaldırıldı.

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Yorumlar

Ali

Laiklik kalsın bütün kadınlar kapansin

Ben Türküm

Selçuk kardeṣim Keṣanlıyım size bir yardımım dokunurmu bilmem ben Allah için milletim ve Reisim için sizin orda çalıṣırım çay,temizlik,dosya arṣivleme sistem kontrolü elimden geleni yaparım ben Trakyalıyım geçmiṣim secerem temiz atam fatih bu vatanın has evladıyım Nokta
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