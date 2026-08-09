Araba bozulmasa facia yaşanabilirdi! Ayyaşlara her yer yatak
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde rezalet bir olay yaşandı; alkolü fazla kaçırıp trafiği tehlikeye atan bir ayyaş seküler, arızalanan aracını yolun ortasında bırakıp kaldırımda sızdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde rezalet bir olay yaşandı; alkolü fazla kaçırıp trafiği tehlikeye atan bir ayyaş seküler, arızalanan aracını yolun ortasında bırakıp kaldırımda sızdı.
Olay, saat 02.30 sıralarında, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre; seyir halindeki 59 AIJ 534 plakalı otomobilin motor bölümünden duman yükselince, sürücü A.Ç., aracını yol ortasında bırakıp kaldırıma uzanarak uyudu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolünde A.Ç.'nin 1.63 promil alkollü olduğu belirlendi.
Sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulandı, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Araç da çekiciyle yoldan kaldırıldı.
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