Trump oranın da petrolünü çalacak!
Grönland hükümeti, gerekli izinleri almadan petrol sondajı hazırlıklarına başlayan ABD merkezli Greenland Energy şirketine sert uyarıda bulundu. ABD merkezli bir şirketin, yerel makamlardan onay almamasına rağmen Grönland'ın ücra bir bölgesinde petrol arama kuyuları açmak için hazırlık yaptığı bildirildi. İngiliz The Guardian gazetesi, ABD'nin Teksas eyaletinde merkezi bulunan Greenland Energy şirketinin, Grönland'ın uzak bir bölgesinde keşif amaçlı sondaj kuyuları açmaya hazırlandığını, ancak şirketin yerel makamlardan gerekli izinleri henüz almadığını yazdı. Gazeteye göre şirket, ABD Başkanı Donald Trump'ın devasa Arktik adayı "kontrol altına alma" yönündeki tehditlerini yeniden gündeme getirdiği bir dönemde, son günlerde sondaj hazırlıklarında kullanılacak ekipmanları Grönland'ın doğu kıyılarına indirdi.