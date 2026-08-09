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Trump oranın da petrolünü çalacak!

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Trump oranın da petrolünü çalacak!

Grönland hükümeti, gerekli izinleri almadan petrol sondajı hazırlıklarına başlayan ABD merkezli Greenland Energy şirketine sert uyarıda bulundu. ABD merkezli bir şirketin, yerel makamlardan onay almamasına rağmen Grönland'ın ücra bir bölgesinde petrol arama kuyuları açmak için hazırlık yaptığı bildirildi. İngiliz The Guardian gazetesi, ABD'nin Teksas eyaletinde merkezi bulunan Greenland Energy şirketinin, Grönland'ın uzak bir bölgesinde keşif amaçlı sondaj kuyuları açmaya hazırlandığını, ancak şirketin yerel makamlardan gerekli izinleri henüz almadığını yazdı. Gazeteye göre şirket, ABD Başkanı Donald Trump'ın devasa Arktik adayı "kontrol altına alma" yönündeki tehditlerini yeniden gündeme getirdiği bir dönemde, son günlerde sondaj hazırlıklarında kullanılacak ekipmanları Grönland'ın doğu kıyılarına indirdi.

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Foto - Trump oranın da petrolünü çalacak!

Grönland hükümetinden uyarı: Sondaj için onay vermedik Ekipmanların bölgeye indirilmesinin ardından Grönland hükümeti şirkete sert bir uyarıda bulunarak operasyon için herhangi bir izin verilmediğini açıkladı. Hükümetin uyarısından iki gün sonra Trump, Truth Social hesabından Grönland'a ilişkin yeni bir tehdit içerikli paylaşım yaptı. Paylaşımda Trump, Grönland'daki bir köye tepeden bakarken tasvir edildi.

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Foto - Trump oranın da petrolünü çalacak!

Grönland hükümeti yaptığı açıklamada, şirketin ekipmanları karaya çıkarmak için izin almadığını belirterek bundan sonraki tüm lojistik düzenlemeler konusunda Maden Kaynakları Kurumu'na danışılması ve kurumun onayının alınması gerektiğini vurguladı. Uyarı, bölge sakinlerinin bir römorkörün mavnayı kıyıya çekerek aralarında 12 konteynerin bulunduğu yükü boşalttığını görmesinin ardından geldi. Hükümet, ekipmanların planlanan arama çalışmalarına hazırlık amacıyla Jameson Land olarak da bilinen Nunap Kikaa bölgesine taşındığını açıkladı. Danimarka merkezli araştırmacı gazetecilik sitesi Danwatch ise nakliye şirketinin yöneticisine dayandırdığı haberinde, söz konusu sevkiyatın Greenland Energy'ye ait olduğunu bildirdi.

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Foto - Trump oranın da petrolünü çalacak!

Şirketin bir temsilcisi haziran ayında bölge sakinleriyle gerçekleştirilen toplantıda sondaj ekipmanlarını karaya çıkarma iznine sahip olduklarını iddia etmişti. Ancak şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Larry Swets daha sonra şirketin iletişim biçiminin "kafa karışıklığına" yol açtığını kabul ederek bunu projeye duydukları heyecana bağladı.

#4
Foto - Trump oranın da petrolünü çalacak!

Şirket 1 trilyon dolarlık petrol potansiyeli olduğunu öne sürüyor Şirket yöneticileri, Jameson Land bölgesinde yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde ham petrol bulunabileceğini öne sürüyor. Greenland Energy, bu tahminlerin doğruluğunu araştırmak amacıyla 60 milyon dolar harcamayı ve iki kuyu açmayı planladığını duyurmuştu. Grönland çevresel gerekçelerle 2021 yılında yeni petrol arama ruhsatları vermeyi durdurmuştu. Ancak İngiliz 80 Mile şirketi Jameson Land'de arama haklarına sahip bulunuyor. Greenland Energy'nin kayıtlarına göre Amerikan şirketi, arama çalışmalarının finansmanını üstlenmesi karşılığında projede çoğunluk hissesi elde etmeyi planlıyor. Ancak projenin ilerleyebilmesi için hükümetin onayı gerekiyor.

#5
Foto - Trump oranın da petrolünü çalacak!

Şirket, hissedarlarına gönderdiği mektupta proje yönetimi ile Grönland'daki denetleyici ve düzenleyici kurumlar arasında gerçekleştirilen son toplantıların "verimli" geçtiğini belirterek kalan izinlerin alınacağı konusunda iyimser olduğunu bildirdi. Şirket ayrıca başlangıçta yalnızca bir kuyu açmayı planladığını açıkladı.

#6
Foto - Trump oranın da petrolünü çalacak!

Projede Trump bağlantılı isimler Şirket, projeyle ilgili bir belgesel dizisi hazırlaması için "Dr. Phil" adıyla tanınan televizyon programcısı Phil McGraw ile anlaştı. McGraw daha önce Trump'ın dini özgürlük komisyonunda görev yapmıştı. Şirket ayrıca daha önce ABD Donanması'nda görev yapan ve Trump'ın Grönland'ın kontrolünü gerekli gördüğünü savunduğu "Altın Kubbe" füze savunma projesinde çalışan bir yönetmeni de kadrosuna kattı.

#7
Foto - Trump oranın da petrolünü çalacak!

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve büyük hissedarlarından Larry Swets'in de Trump'ın yakın çevresinde bağlantılara sahip olduğu düşünülüyor. Ancak Swets, petrol projesi ile ABD'nin adayı ilhak etme girişimleri arasında herhangi bir bağlantı bulunduğunu reddetti.

#8
Foto - Trump oranın da petrolünü çalacak!

Grönland hükümetinin önünde kritik karar Danimarka Krallığı bünyesinde geniş bir özerkliğe sahip olan Grönland'da doğal kaynaklarla ilgili kararları adanın seçilmiş yerel yöneticileri alıyor.

#9
Foto - Trump oranın da petrolünü çalacak!

Grönland hükümeti şimdi hassas bir tercihle karşı karşıya. Planlanan kuyuların, sulak alanların korunmasını amaçlayan Ramsar Sözleşmesi kapsamında korunan bir alan içerisinde bulunduğu belirtilmesine rağmen petrol aramalarına izin verilmesi seçeneklerden biri.

#10
Foto - Trump oranın da petrolünü çalacak!

Diğer seçenek ise projenin reddedilmesi. Ancak Trump'ın böyle bir kararı kendi yayılmacı gündemini ilerletmek için gerekçe olarak kullanabileceğine yönelik endişeler bulunuyor.

#11
Foto - Trump oranın da petrolünü çalacak!

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Foto - Trump oranın da petrolünü çalacak!

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Foto - Trump oranın da petrolünü çalacak!

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