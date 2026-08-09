Trump oranın da petrolünü çalacak!

Şirket 1 trilyon dolarlık petrol potansiyeli olduğunu öne sürüyor Şirket yöneticileri, Jameson Land bölgesinde yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde ham petrol bulunabileceğini öne sürüyor. Greenland Energy, bu tahminlerin doğruluğunu araştırmak amacıyla 60 milyon dolar harcamayı ve iki kuyu açmayı planladığını duyurmuştu. Grönland çevresel gerekçelerle 2021 yılında yeni petrol arama ruhsatları vermeyi durdurmuştu. Ancak İngiliz 80 Mile şirketi Jameson Land'de arama haklarına sahip bulunuyor. Greenland Energy'nin kayıtlarına göre Amerikan şirketi, arama çalışmalarının finansmanını üstlenmesi karşılığında projede çoğunluk hissesi elde etmeyi planlıyor. Ancak projenin ilerleyebilmesi için hükümetin onayı gerekiyor.