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Oteller bunlarla dolu! İşte gizli kameraları tespit etmenin 10 yolu

2024-01-17 11:56:58
Oteller bunlarla dolu! İşte gizli kameraları tespit etmenin 10 yolu

Otellerde, kiralık tatil evlerinde veya bulunduğunuz diğer yerlerde gizli kamera olup olmadığını hiç merak ettiniz mi? Gizli kameraların nasıl bulunacağına dair en iyi 10 ipucumuzla evden uzaktayken gizliliğinizi nasıl koruyacağınızı öğrenin. Dinlendirici bir tatil için para harcadığınızı ancak tüm zaman boyunca izlendiğinizi fark ettiğinizi düşünün. Bu kulağa yeni bir korku filminin konusu gibi gelse de, ne yazık ki birçok gezgin için bir gerçek haline gelmiştir.

#1
Foto - Oteller bunlarla dolu! İşte gizli kameraları tespit etmenin 10 yolu

HER 10 MİSAFİRDEN BİRİ GİZLİ KAMERA KEŞFEDİYOR Her 10 misafirden biri Airbnb'sinde gizli bir kamera keşfetmiştir. Bununla da kalmıyor, insanlar umumi tuvaletlerde, otel odalarında, soyunma odalarında ve daha pek çok yerde gizli kameralar keşfediyor. Bununla da kalmıyor, insanlar umumi tuvaletlerde, otel odalarında, soyunma odalarında ve daha pek çok yerde gizli kameralar keşfediyor. Gizli kameralar bazen ev dışında ev güvenliği için kullanılsa da, bazı failler bunları özel hayatınızı gözetlemek ve mahremiyetinizi ihlal etmek gibi hain amaçlar için kullanabilir.

#2
Foto - Oteller bunlarla dolu! İşte gizli kameraları tespit etmenin 10 yolu

İŞTE GİZLİ KAMERALARI TESPİT ETMENİN 10 KOLAY YOLU! 1) ŞÜPHELİ NESNELERI ARAYIN Gizli kameraların bulunduğu bir bölgede olabileceğinizi düşünüyorsanız, iyi bir başlangıç noktası çevrenizde kapsamlı bir fiziksel arama yapmaktır. Odayı tararken, sıra dışı görünen herhangi bir nesneye dikkat edin. Daha önce bulunduğunuz bir alansa, herhangi bir şeyin yerinin değiştirilmiş veya yeniden düzenlenmiş gibi görünüp görünmediğini kontrol edin.

#3
Foto - Oteller bunlarla dolu! İşte gizli kameraları tespit etmenin 10 yolu

2) IŞIKLARI KONTROL EDİN Gizli bir kameranın yerini hızlıca tespit etmenin bir başka yararlı yolu da ışıkları kontrol etmektir. Bunu yapmak için odanın mümkün olduğunca karanlık olduğundan emin olun. Bunu gece olana kadar bekleyerek, tüm panjurlarınızı kapatarak ve güvendiğiniz ışık kaynaklarını kapatarak ya da fişlerini çekerek yapabilirsiniz.

#4
Foto - Oteller bunlarla dolu! İşte gizli kameraları tespit etmenin 10 yolu

3) BİR EL FENERİ KULLANIN Bazı durumlarda, bir el feneri kullanarak gizli kameraları kontrol edebilirsiniz. Son tespit yönteminde olduğu gibi, odayı mümkün olduğunca karanlık hale getirmek isteyeceksiniz. Ardından el fenerini odanın içinde gezdirin ve küçük yansımalar olup olmadığını dikkatlice kontrol edin.

#5
Foto - Oteller bunlarla dolu! İşte gizli kameraları tespit etmenin 10 yolu

4. TÜM AYNALARI KONTROL EDİN Hatta bazı zeki hırsızlar kameraları iki yönlü aynaların arkasına saklamaya kadar işi ileri götürüyor. Neyse ki, bölgenizdeki aynaların güvenli olup olmadığını veya kılık değiştirmiş iki yönlü aynalar olup olmadığını kontrol etmenin basit bir yolu var. Aynanızı test etmek için, parmağınızın ucunu aynanın yüzeyine yerleştirerek başlayın. Bunu yaptıktan sonra, parmak ucunuz ile yansıması arasındaki boşluğa bakın. Eğer ikisi arasında gözle görülür bir boşluk varsa, bu gerçek bir aynadır. Parmak ucunuz ve yansıması uç uca değiyormuş gibi görünüyorsa, bu iki yönlü bir ayna olabilir ve arkasında bir kamera olabilir. İki yönlü bir aynayı üzerine vurarak da tespit edebilirsiniz. İki yönlü bir aynaya vurulduğunda gerçek bir aynaya kıyasla daha çukur bir ses çıkacaktır.

#6
Foto - Oteller bunlarla dolu! İşte gizli kameraları tespit etmenin 10 yolu

5) AKILLI TELEFON KAMERANIZI KULLANIN Birçok gizli kamera türü kullanım sırasında kızılötesi ışık yayar. Bunu kendiniz göremeyecek olsanız da akıllı telefonunuz size yardımcı olabilir. Akıllı telefon kameranızın kızılötesi ışığı algılayıp algılamadığını test etmek için TV uzaktan kumandası gibi bir kızılötesi uzaktan kumanda kullanabilirsiniz.

#7
Foto - Oteller bunlarla dolu! İşte gizli kameraları tespit etmenin 10 yolu

6) WI-FI AĞINIZI TARAYIN Bazı gizli kameralar uzaktan izlenebilmeleri için internete bağlanabilir. Gizli kamera Wi-Fi kullanıyorsa ve sizinle aynı ağa bağlıysa, kablosuz ağınızı tarayarak kamerayı tespit etme şansınız olabilir.

#8
Foto - Oteller bunlarla dolu! İşte gizli kameraları tespit etmenin 10 yolu

7) SİNYAL PARAZİTİ OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN Kızılötesi ışığa ek olarak, birçok güvenlik kamerası yakındaki telefon görüşmelerini bozabilecek radyo dalgaları da yayar. Örneğin, gizli bir kameraya yakınsanız, telefon görüşmesi sırasında rahatsız edici bir uğultu veya çatırtı yaşayabilirsiniz.

#9
Foto - Oteller bunlarla dolu! İşte gizli kameraları tespit etmenin 10 yolu

8) GİZLİ KAMERA DEDEKTÖRÜ UYGULAMASI KULLANIN Gizli kameraları bulmaya yardımcı olması için akıllı telefonunuzu kullanabileceğiniz bir diğer yol da bir gizli kamera dedektörü uygulaması indirmektir. Bir gizli kamera dedektörü uygulaması ararken, üçüncü taraf uygulama mağazaları kötü amaçlı yazılım içerebileceğinden, cihazınızın yerel uygulama mağazasına bağlı kaldığınızdan emin olun.

#10
Foto - Oteller bunlarla dolu! İşte gizli kameraları tespit etmenin 10 yolu

9) GİZLİ KAMERA DEDEKTÖRÜ KULLANIN Akıllı telefon uygulamalarına alternatif bir yöntem olarak, gizli kameraları bulmak için özel bir cihaz satın alabilirsiniz. Bu casus kamera dedektörleri, gizli kameralar ve diğer elektronik cihazlar tarafından havadan bilgi iletmek için kullanılan elektromanyetik dalgalar olan radyo frekansı (RF) sinyallerini tarayarak çalışır. Bu cihazlar Amazon gibi internet sitelerinde 20 dolar ile yüzlerce dolar arasında değişen fiyatlarla bulunabilir.

#11
Foto - Oteller bunlarla dolu! İşte gizli kameraları tespit etmenin 10 yolu

10) BİR PROFESYONEL KİRALAYIN İster diğer tespit yöntemleri yetersiz kalsın, ister arkanıza yaslanıp işi profesyonellere bırakmak isteyin, bir uzmanla çalışmak alanın gizlilik tehditlerinden arınmasını sağlamak için güvenilir bir yol olabilir.

#12
Foto - Oteller bunlarla dolu! İşte gizli kameraları tespit etmenin 10 yolu

1) Resim çerçeveleri 2) Ampüller 3) Sigara dedektörü 4) Saatler ve Alarmlar 5) Lambalar 6) Dekoratif bilgiler 7) İki yönlü aynalar 8) Prizler KAYNAK: NORTON | HABER7

#13
Foto - Oteller bunlarla dolu! İşte gizli kameraları tespit etmenin 10 yolu

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