Oteller bunlarla dolu! İşte gizli kameraları tespit etmenin 10 yolu

4. TÜM AYNALARI KONTROL EDİN Hatta bazı zeki hırsızlar kameraları iki yönlü aynaların arkasına saklamaya kadar işi ileri götürüyor. Neyse ki, bölgenizdeki aynaların güvenli olup olmadığını veya kılık değiştirmiş iki yönlü aynalar olup olmadığını kontrol etmenin basit bir yolu var. Aynanızı test etmek için, parmağınızın ucunu aynanın yüzeyine yerleştirerek başlayın. Bunu yaptıktan sonra, parmak ucunuz ile yansıması arasındaki boşluğa bakın. Eğer ikisi arasında gözle görülür bir boşluk varsa, bu gerçek bir aynadır. Parmak ucunuz ve yansıması uç uca değiyormuş gibi görünüyorsa, bu iki yönlü bir ayna olabilir ve arkasında bir kamera olabilir. İki yönlü bir aynayı üzerine vurarak da tespit edebilirsiniz. İki yönlü bir aynaya vurulduğunda gerçek bir aynaya kıyasla daha çukur bir ses çıkacaktır.