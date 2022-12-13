Osmanlı döneminden kalmaydı! Gümüşhane'de utandıran görüntü

Güzeller Köprüsü’nün tescilli bir köprü olduğunun altını çizen tarihçi Serhat Doğan, “Gümüşhane Güzeller Köprüsü 19. Yüzyılın sonlarına tarihlendirilir. Eski Gümüşhane’de Daltaban mevkii ile Güzeller mahallesini birbirine bağlayan tek kemerli bir asma köprüdür. Önemli bir köprü, bölgemizde bu tarzda yapılan köprülerin sayısı fazla ama ayakta kalmayı başarmış köprülerin sayısı az. Buradaki köprü de dere ıslah çalışması sırasında iki beton bloğun arasına hapsedilerek, yıkılmaya mahkûm edildi. Bundan 3-4 yıl önce biz bu konuyu tekrar gündeme getirmiştik restore edilmesi ve turizme kazandırılması hususunda çalışma yapılacağına dair sözler verilmişti ama aradan geçen süre zarfında maalesef hiçbir çalışma yapılmadı ve bu köprü günden güne kayboluyor. Bizim Anıtlar Kurulu’nun tescil listesinde yer alan köprülerden bir tanesi yani korumamız gereken köprülerden biri ama maalesef tarihi değerlerimizi korumada yeterince hassas davranılmadığını düşünüyorum. Bu köprünün etrafı çöplüğe ve mezbeleliğe döndü.