Osmanlı döneminden kalmaydı! Gümüşhane'de utandıran görüntü

Tek gözlü, sivri kemerli ve kemer bölümü yontu taşlarla inşa edilen köprü, benzerleri arasında ayakta kalan nadir yapılardan biri olma özelliğini taşıyor. Yapıldığı dönemde bölge için oldukça önemli ve işlek bir köprü olan Güzeller Köprüsü, son dönemde çevresine inşa edilen istinat duvarları ve bakımsızlık nedeniyle kaderine terk edildi. İstinat duvarları arasında ve derenin içerisinde yer alan köprünün etrafı ise çöplüğe döndü. Tarihçi Serhat Doğan, Güzeller Köprüsünün restore edilmesi ile ilgili önceki yıllarda da taleplerinin olduğunu ve bu taleplerin göz ardı edildiğini söyleyerek “Bu yapılar tarihin sessiz tanıkları, bize çok şey söylüyorlar, hikâyeleri var. Dolayısıyla korunabilme ihtimali olan bir şeyi korumamız gerekiyor” dedi.