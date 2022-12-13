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Osmanlı döneminden kalmaydı! Gümüşhane'de utandıran görüntü

2022-12-13 14:23:17
Osmanlı döneminden kalmaydı! Gümüşhane'de utandıran görüntü

Gümüşhane’de Osmanlı döneminden kalma tarihi köprünün son hali görenlerin içini acıtıyor.

#1
Foto - Osmanlı döneminden kalmaydı! Gümüşhane'de utandıran görüntü

İstinat duvarları nedeniyle unutulan tarihi köprü çöplük haline geldi. Gümüşhane’nin Özcan mahallesinde bulunan ve dönemin Daltaban mevkii ile Güzeller mahallesini birbirine bağlayan kemer köprü 19. Yüzyılda inşa edildi.

#2
Foto - Osmanlı döneminden kalmaydı! Gümüşhane'de utandıran görüntü

Tek gözlü, sivri kemerli ve kemer bölümü yontu taşlarla inşa edilen köprü, benzerleri arasında ayakta kalan nadir yapılardan biri olma özelliğini taşıyor. Yapıldığı dönemde bölge için oldukça önemli ve işlek bir köprü olan Güzeller Köprüsü, son dönemde çevresine inşa edilen istinat duvarları ve bakımsızlık nedeniyle kaderine terk edildi. İstinat duvarları arasında ve derenin içerisinde yer alan köprünün etrafı ise çöplüğe döndü. Tarihçi Serhat Doğan, Güzeller Köprüsünün restore edilmesi ile ilgili önceki yıllarda da taleplerinin olduğunu ve bu taleplerin göz ardı edildiğini söyleyerek “Bu yapılar tarihin sessiz tanıkları, bize çok şey söylüyorlar, hikâyeleri var. Dolayısıyla korunabilme ihtimali olan bir şeyi korumamız gerekiyor” dedi.

#3
Foto - Osmanlı döneminden kalmaydı! Gümüşhane'de utandıran görüntü

Güzeller Köprüsü’nün tescilli bir köprü olduğunun altını çizen tarihçi Serhat Doğan, “Gümüşhane Güzeller Köprüsü 19. Yüzyılın sonlarına tarihlendirilir. Eski Gümüşhane’de Daltaban mevkii ile Güzeller mahallesini birbirine bağlayan tek kemerli bir asma köprüdür. Önemli bir köprü, bölgemizde bu tarzda yapılan köprülerin sayısı fazla ama ayakta kalmayı başarmış köprülerin sayısı az. Buradaki köprü de dere ıslah çalışması sırasında iki beton bloğun arasına hapsedilerek, yıkılmaya mahkûm edildi. Bundan 3-4 yıl önce biz bu konuyu tekrar gündeme getirmiştik restore edilmesi ve turizme kazandırılması hususunda çalışma yapılacağına dair sözler verilmişti ama aradan geçen süre zarfında maalesef hiçbir çalışma yapılmadı ve bu köprü günden güne kayboluyor. Bizim Anıtlar Kurulu’nun tescil listesinde yer alan köprülerden bir tanesi yani korumamız gereken köprülerden biri ama maalesef tarihi değerlerimizi korumada yeterince hassas davranılmadığını düşünüyorum. Bu köprünün etrafı çöplüğe ve mezbeleliğe döndü.

#4
Foto - Osmanlı döneminden kalmaydı! Gümüşhane'de utandıran görüntü

İnsanlar çöp atıyorlar, önemsemiyorlar çünkü derenin içerisinde kaldığı için pek dikkat çekmiyor. Sanki iki tarafını kapattık yıkılsın gitsin kimsenin haberi olmadan gibi bir tavır takınılmış durumda. Bu yapılar tarihin sessiz tanıkları, bize çok şey söylüyorlar, hikâyeleri var. Dolayısıyla korunabilme ihtimali olan bir şeyi korumamız gerekiyor. Bu köprü korunabilme potansiyeline sahip bir köprü ama koruyamıyoruz” dedi.

#5
Foto - Osmanlı döneminden kalmaydı! Gümüşhane'de utandıran görüntü

Harşit Çayı’nın derin bir vadiye böldüğü Gümüşhane’nin iki yakasını birbirine bağlamak için köprüler önemli bir yer tutuyor. Tarihte de köprülerin ulaşım için önemli bir yer tuttuğu kentte 50’den fazla tarihi tescilli köprü bulunuyor.

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