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Yunanistan kabusu yaşıyor! 2 yerleşim yeri boşaltıldı

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AA Giriş Tarihi:

Yunanistan kabusu yaşıyor! 2 yerleşim yeri boşaltıldı

Komşu ülke Yunanistan adeta kabusu yaşıyor. Eğriboz Adası'ndaki orman yangını nedeniyle 2 yerleşim yeri boşaltıldı.

#1
Foto - Yunanistan kabusu yaşıyor! 2 yerleşim yeri boşaltıldı

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Ada'nın güney kesiminde çıkan yangının yayılması üzerine yetkililer, Mesohoria ve Raptei yerleşimlerinde yaşayanlardan bölgeyi terk etmelerini istedi.

#2
Foto - Yunanistan kabusu yaşıyor! 2 yerleşim yeri boşaltıldı

İtfaiye ekiplerinin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürerken, yerleşim yerlerinin korunması için çalışmalar devam ediyor.

#3
Foto - Yunanistan kabusu yaşıyor! 2 yerleşim yeri boşaltıldı

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

#4
Foto - Yunanistan kabusu yaşıyor! 2 yerleşim yeri boşaltıldı

Yangın kaynaklı can kaybı veya yaralanmaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

#5
Foto - Yunanistan kabusu yaşıyor! 2 yerleşim yeri boşaltıldı

Yunanistan'da yüksek sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle birçok bölgede yangın riski yüksek seviyede seyrediyor.

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