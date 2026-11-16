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Rams Park Samsunspor maçında kapalı! Galatasaraylıların korktuğu başına geldi

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Rams Park Samsunspor maçında kapalı! Galatasaraylıların korktuğu başına geldi

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Galatasaray - Samsunspor maçının adresi değişti. İşte sarı kırmızılıların, Karadeniz ekibini konuk edeceği yeni stat...

#1
Foto - Rams Park Samsunspor maçında kapalı! Galatasaraylıların korktuğu başına geldi

RAMS Park'ın zemininde devam eden çalışmalar nedeniyle sarı-kırmızılılar, kritik mücadeleyi kendi sahasında oynayamayacak.

#2
Foto - Rams Park Samsunspor maçında kapalı! Galatasaraylıların korktuğu başına geldi

Galatasaray camiasına yakınlığıyla bilinen gazeteci Yakup Çınar'ın aktardığı bilgiye göre, Galatasaray - Samsunspor karşılaşması Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

#3
Foto - Rams Park Samsunspor maçında kapalı! Galatasaraylıların korktuğu başına geldi

Başakşehir yönetiminin stat için Galatasaray'a izin verdiği, Samsunspor'un da sarı-kırmızılı kulübün talebine olumlu yanıt verdiği belirtildi. Böylece karşılaşmanın yeni adresi Başakşehir oldu.

#4
Foto - Rams Park Samsunspor maçında kapalı! Galatasaraylıların korktuğu başına geldi

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ DEĞİŞMEDİ - Galatasaray ile Samsunspor arasındaki mücadele, 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Stat değişikliğine rağmen karşılaşmanın tarih ve saatinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'taki zemin yenileme çalışmaları nedeniyle bu karşılaşmada taraftarının karşısına Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda çıkacak.

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