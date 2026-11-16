Rams Park Samsunspor maçında kapalı! Galatasaraylıların korktuğu başına geldi
Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Galatasaray - Samsunspor maçının adresi değişti. İşte sarı kırmızılıların, Karadeniz ekibini konuk edeceği yeni stat...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Galatasaray - Samsunspor maçının adresi değişti. İşte sarı kırmızılıların, Karadeniz ekibini konuk edeceği yeni stat...
RAMS Park'ın zemininde devam eden çalışmalar nedeniyle sarı-kırmızılılar, kritik mücadeleyi kendi sahasında oynayamayacak.
Galatasaray camiasına yakınlığıyla bilinen gazeteci Yakup Çınar'ın aktardığı bilgiye göre, Galatasaray - Samsunspor karşılaşması Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
Başakşehir yönetiminin stat için Galatasaray'a izin verdiği, Samsunspor'un da sarı-kırmızılı kulübün talebine olumlu yanıt verdiği belirtildi. Böylece karşılaşmanın yeni adresi Başakşehir oldu.
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ DEĞİŞMEDİ - Galatasaray ile Samsunspor arasındaki mücadele, 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Stat değişikliğine rağmen karşılaşmanın tarih ve saatinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'taki zemin yenileme çalışmaları nedeniyle bu karşılaşmada taraftarının karşısına Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda çıkacak.
Türkiye’nin sermaye piyasalarını derinden sarsan fon soruşturmasında tutuklu bulunan TERA Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, 13 Kası..
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23