Altın yatırımcısına kritik uyarı! İslam Memiş’ten dikkat çeken 2027 tahmini…

ONS ALTINDA 3 BİN 770 DOLAR UYARISI Uluslararası piyasalarda ons altının 3 bin 863 dolar, gram altının ise 6 bin 315 lira seviyelerinde bulunduğunu belirten Memiş, kısa vadede satış baskısının devam edebileceğini dile getirdi. Ons altında 3 bin 880 dolar seviyesinin bu yılın en önemli destek noktalarından biri olduğunu hatırlatan Memiş, bu seviyenin altına inilmesiyle 3 bin 770 ve 3 bin 720 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade etti. Bu seviyelerde dip oluşumunun değerlendirilebileceğini kaydetti.Gram altında ise 6 bin-6 bin 500 lira bandına dikkat çeken Memiş, 6 bin 250-6 bin 200 lira aralığını takip ettiğini belirtti.