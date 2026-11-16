Altın yatırımcısına kritik uyarı! İslam Memiş’ten dikkat çeken 2027 tahmini…
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Akit TV’ye yaptığı açıklamalarda altın piyasasındaki son düşüşleri değerlendirdi. Doların güçlenmesi ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişin altın üzerindeki baskıyı artırdığını belirten Memiş, kısa vadede düşüşlerin sürebileceğini söyledi. Uzun vadeli beklentisini koruyan Memiş, ons altında 4 bin 500-5 bin dolar, gram altında ise beş haneli rakamların gündeme gelebileceğini ifade etti.