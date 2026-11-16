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Altın yatırımcısına kritik uyarı! İslam Memiş’ten dikkat çeken 2027 tahmini…

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Cem Kaya Giriş Tarihi:

Altın yatırımcısına kritik uyarı! İslam Memiş’ten dikkat çeken 2027 tahmini…

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Akit TV’ye yaptığı açıklamalarda altın piyasasındaki son düşüşleri değerlendirdi. Doların güçlenmesi ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişin altın üzerindeki baskıyı artırdığını belirten Memiş, kısa vadede düşüşlerin sürebileceğini söyledi. Uzun vadeli beklentisini koruyan Memiş, ons altında 4 bin 500-5 bin dolar, gram altında ise beş haneli rakamların gündeme gelebileceğini ifade etti.

#1
Foto - Altın yatırımcısına kritik uyarı! İslam Memiş’ten dikkat çeken 2027 tahmini…

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Akit TV’ye yaptığı açıklamalarda altın piyasasındaki son düşüşleri değerlendirdi. Doların güçlenmesi ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişin altın üzerindeki baskıyı artırdığını belirten Memiş, kısa vadede düşüşlerin sürebileceğini söyledi. Uzun vadeli beklentisini koruyan Memiş, ons altında 4 bin 500-5 bin dolar, gram altında ise beş haneli rakamların gündeme gelebileceğini ifade etti.

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Foto - Altın yatırımcısına kritik uyarı! İslam Memiş’ten dikkat çeken 2027 tahmini…

ALTINDAKİ SATIŞ BASKISININ NEDENİNİ AÇIKLADI Altının geçen hafta yüzde 3,5 değer kaybettiğini, haftanın ilk işlem gününde de satışların devam ettiğini belirten İslam Memiş, son günlerdeki düşüşte ABD’den gelen ekonomik verilerin etkili olduğunu kaydetti. ABD’de açıklanan enflasyon verilerinin yüksek gelmesi ve tarım dışı istihdam verilerinin ardından piyasaların Fed’in aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımını fiyatlamaya başladığını aktaran Memiş, doların güçlenmesi ve ABD tahvil faizlerinin yükselmesinin altın, gümüş, kripto para ve borsalar üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

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Foto - Altın yatırımcısına kritik uyarı! İslam Memiş’ten dikkat çeken 2027 tahmini…

ONS ALTINDA 3 BİN 770 DOLAR UYARISI Uluslararası piyasalarda ons altının 3 bin 863 dolar, gram altının ise 6 bin 315 lira seviyelerinde bulunduğunu belirten Memiş, kısa vadede satış baskısının devam edebileceğini dile getirdi. Ons altında 3 bin 880 dolar seviyesinin bu yılın en önemli destek noktalarından biri olduğunu hatırlatan Memiş, bu seviyenin altına inilmesiyle 3 bin 770 ve 3 bin 720 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade etti. Bu seviyelerde dip oluşumunun değerlendirilebileceğini kaydetti.Gram altında ise 6 bin-6 bin 500 lira bandına dikkat çeken Memiş, 6 bin 250-6 bin 200 lira aralığını takip ettiğini belirtti.

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Foto - Altın yatırımcısına kritik uyarı! İslam Memiş’ten dikkat çeken 2027 tahmini…

“FİYATA DEĞİL MİKTARA ODAKLANIN” Altın yatırımcılarına yıl sonuna kadar fiyat hareketlerinden ziyade sahip oldukları miktara odaklanmaları tavsiyesinde bulunan Memiş, nakit ihtiyacı olmayan yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalar karşısında aceleci davranmaması gerektiğini söyledi. Piyasada belirsizlik ve öngörülemeyen gelişmeler bulunduğunu belirten Memiş, bu nedenle orta ve uzun vadeli bir yatırım stratejisinin önem taşıdığını vurguladı.

#5
Foto - Altın yatırımcısına kritik uyarı! İslam Memiş’ten dikkat çeken 2027 tahmini…

İRAN GERİLİMİ PETROLÜ ETKİLEYEBİLİR Bu haftaki ekonomik veri takviminin yoğun olduğuna işaret eden Memiş, ABD ile İran arasında yaşanabilecek olası bir askeri gerilimin de piyasalar üzerinde etkili olabileceğini belirtti. Olası bir saldırı durumunda petrol fiyatlarının yeniden 100 doların üzerine çıkabileceğini ifade eden Memiş, böyle bir gelişmenin altın üzerindeki baskıyı sürdürebileceğini kaydetti.

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Foto - Altın yatırımcısına kritik uyarı! İslam Memiş’ten dikkat çeken 2027 tahmini…

“ALTIN BORÇLANMAYI ÖNERMİYORUM” Altındaki düşüşleri fırsat görerek borçla altın alınmasına karşı uyaran Memiş, fiyatların gerilemesinin her zaman aynı şekilde devam edeceğinin düşünülmemesi gerektiğini söyledi. 2026 yılında altın piyasasında olağan dışı bir döngü ve manipülasyon ortamı yaşandığını savunan Memiş, kalıcı bir düşüş beklemediğini ifade etti. Uzun vadede altına yönelik yükseliş beklentisini koruduğunu da sözlerine ekledi.

#7
Foto - Altın yatırımcısına kritik uyarı! İslam Memiş’ten dikkat çeken 2027 tahmini…

2027 İÇİN ONS ALTINDA 5 BİN DOLAR BEKLENTİSİ Önümüzdeki yılın yatırımcılar açısından kolay kazanç dönemi olmayacağını belirten Memiş, 2027'de altın, gümüş, döviz, borsa ve kripto para piyasalarında daha kontrollü hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Geçen yıl aynı dönemde gram altının 5 bin 865 lira seviyesinde olduğunu hatırlatan Memiş, mevcut fiyatın yaşanan geri çekilmeye rağmen yıllık bazda yükselişe işaret ettiğini belirtti.

#8
Foto - Altın yatırımcısına kritik uyarı! İslam Memiş’ten dikkat çeken 2027 tahmini…

2027 yılı için ons altında 4 bin 500-5 bin dolar aralığında yükseliş beklentisini dile getiren Memiş, gram altında da beş haneli rakamların görülebileceğini öngördü. Ancak bu yükselişin yatırımcıları otomatik olarak zengin etmeyeceğini vurgulayarak altının enflasyona karşı bir koruma aracı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

#9
Foto - Altın yatırımcısına kritik uyarı! İslam Memiş’ten dikkat çeken 2027 tahmini…

Memiş, birikimlerini çeşitlendiren ve uzun vadeli plan yapan yatırımcıların 2027 yılında daha sağlıklı bir strateji izleyebileceğini ifade etti.

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Yorumlar

Cengiz

Memiş yine kuru sıkı atıyor,
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