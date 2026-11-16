Sama Bilbao y Leon: Türkiye hangi yolu seçerse seçsin ben eminim bunu başaracak

Bilbao y Leon, küresel nükleer enerji kapasitesinin 2050'ye kadar en az üç katına çıkarılmasının hedeflendiğini ve bu hedefe ulaşılması için nitelikli insan kaynağına ve teknik yetkinliklere ihtiyaç duyulacağını belirterek, "Türk şirketlerinin dünyanın diğer ülkeleri açısından da çok önemli bir değer olacağına inanıyorum." dedi. Türkiye'nin ikinci ve üçüncü nükleer santral projeleri için yürüttüğü uluslararası görüşmelere de değinen Bilbao y Leon, sözlerini şöyle tamamladı: "Küresel nükleer enerji sektörü, adından da anlaşılacağı gibi küresel bir sektör. Projeler genellikle çok sayıda uluslararası ortak tarafından gerçekleştiriliyor. Türkiye, hangi teknolojiyi, hangi üreticiyi veya tedarikçiyi seçerse seçsin, bunun uluslararası bir proje haline geleceğinden oldukça eminim. Bu, Türkiye'de dünyanın dört bir yanından pek çok işbirliğinin gerçekleşmesini görmek için harika bir fırsat olacak."