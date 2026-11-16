Alexander Stubb: Türkiye'yi birliğe alırsak çok güçleniriz! İşte güç budur diyebiliriz

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Brüksel'de düzenlenen AB Genişleme Forumu'nun açılışında katılımcılara hitap etti. Konuşmasının başında 1999'daki Helsinki Zirvesi sırasında yaşananlara ilişkin bir anekdot paylaşan Stubb, "Her neslin önünde, kendisini tanımlayan bir görev vardır. 1999'da Helsinki'deki Avrupa Konseyi toplantısında bir araya gelen neslin görevi ise Soğuk Savaş'ın neden olduğu bölünmeleri aşmak ve Avrupa'yı yeniden birleştirmekti" dedi. 1999 Helsinki Zirvesi'nin AB'nin bugüne kadar giriştiği en kapsamlı genişleme sürecinin bir parçası olduğunu ve o süreçte 6 ülkeyle katılım müzakerelerinin başlatıldığını ve Türkiye'ye ilk kez aday statüsü verildiğini anlatan Stubb, "Bunu çok net hatırlıyorum, çünkü yan odada not tutmakla görevliydim. Halen aynı sistem uygulanıyor mu bilmiyorum ama Konsey'in toplantı salonundan biri, yan odaya gelip bilgi verirdi. O dönemde (Javier) Solana, Yüksek Temsilcilik görevine yeni başlamıştı. Ancak henüz iki görevi birden yürütmüyordu; yani Konsey bünyesinde görev yapıyordu. Helsinki, katıldığı ikinci Avrupa Konseyi zirvesiydi" dedi.