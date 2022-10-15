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Hayat-Aktüel
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Ortalık savaş alanı gibi! Gerçeğini aratmayan görüntüler

2022-10-15 13:03:24
Ortalık savaş alanı gibi! Gerçeğini aratmayan görüntüler

Erzurum Havalimanı'nda gece yarısında yapılan yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

#1
Foto - Ortalık savaş alanı gibi! Gerçeğini aratmayan görüntüler

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Havalimanı'nda gece saatlerinde vuku bulabilecek yangınlara müdahale edecek

#2
Foto - Ortalık savaş alanı gibi! Gerçeğini aratmayan görüntüler

ekiplere farkındalık oluşturmak amacıyla, DHMİ Uçak Kaza Kırım Kurtarma ve Yangınla

#3
Foto - Ortalık savaş alanı gibi! Gerçeğini aratmayan görüntüler

Mücadele Yönergesi gereği yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

#4
Foto - Ortalık savaş alanı gibi! Gerçeğini aratmayan görüntüler

ARFF ateşli yangın tatbikatına kamu kurum ve kuruluşları da

#5
Foto - Ortalık savaş alanı gibi! Gerçeğini aratmayan görüntüler

destek verdi. Senaryo gereği yangına müdahale eden ekipler,

#6
Foto - Ortalık savaş alanı gibi! Gerçeğini aratmayan görüntüler

bir taraftan da yaralılara müdahale ettiler.

#7
Foto - Ortalık savaş alanı gibi! Gerçeğini aratmayan görüntüler

İşte tatbikattan görüntüler...

#8
Foto - Ortalık savaş alanı gibi! Gerçeğini aratmayan görüntüler

İşte tatbikattan görüntüler...

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