2022-10-15 13:03:24 Ortalık savaş alanı gibi! Gerçeğini aratmayan görüntüler
Erzurum Havalimanı'nda gece yarısında yapılan yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.
Erzurum Havalimanı'nda gece yarısında yapılan yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum Havalimanı'nda gece saatlerinde vuku bulabilecek yangınlara müdahale edecek
ekiplere farkındalık oluşturmak amacıyla, DHMİ Uçak Kaza Kırım Kurtarma ve Yangınla
Mücadele Yönergesi gereği yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
ARFF ateşli yangın tatbikatına kamu kurum ve kuruluşları da
destek verdi. Senaryo gereği yangına müdahale eden ekipler,
bir taraftan da yaralılara müdahale ettiler.
İşte tatbikattan görüntüler...
İşte tatbikattan görüntüler...
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