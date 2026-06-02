Türkiye'ye verilen F-35 işini kaptılar: Sevinçten havalara uçtular
S-400 tedariki sonrası Türkiye'den alınan ve F-35 üretiminde kritik bir süreç olarak tanımlanan kuyruk ünitesi yapımı resmen Belçika'ya verildi. Belçika'da ilk tesisler açıldı.

Belçikalı havacılık şirketi Sonaca, Charleroi'deki Gosselies tesisinde F-35 programına yönelik yeni üretim tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Tesisle birlikte ilk kez bir F-35 yatay kuyruk ünitesi tamamen Belçika'da üretildi. Yeni tesis, F-35 savaş uçaklarının uçuş stabilitesinde kritik rol oynayan yatay kuyruk yüzeylerinin üretimine odaklanacak.

Sonaca tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk F-35 yatay kuyruk ünitesi BeLightning konsorsiyumu kapsamında üretildi. Proje; Sonaca, Sabca ve Asco Industries ortaklığında yürütülürken Belçika devletinin yatırım kuruluşu SFPIM tarafından da destekleniyor. Programın Belçika'da yaklaşık 200 kişilik istihdam oluşturması ve ülke ekonomisine 400 milyon avroluk katkı sağlaması bekleniyor.

F-35 yatay kuyruk üretiminde görev paylaşımı da dikkat çekiyor. Asco Industries kuyruk yapısının metal iç iskeletini üretirken, Sabca ise yapıyı kaplayan büyük kompozit panelleri imal ediyor. Sonaca ise tüm parçaların nihai montajını gerçekleştiriyor. Yaklaşık 200 milyon avro büyüklüğe sahip BeLightning konsorsiyumunun sermayesinin yarısına yakını SFPIM tarafından sağlandı. Bu yatırımın önemli bölümü yeni fabrikanın inşası ve Sonaca'nın üretim altyapısına yönlendirildi.

Tesisin açılış törenine Belçika Başbakanı Bart De Wever, Savunma Bakanı Theo Francken ve ABD'nin Belçika Büyükelçisi Bill White katıldı. Tesis turunun ardından yetkililer üretim hattından çıkan ilk kuyruk bölümünü imzaladı. Başbakan De Wever kuyruk üzerine Latince "Si vis pacem, para bellum" yani "Barış istiyorsan savaşa hazırlan" ifadesini yazdı. Savunma Bakanı Francken ise kuyruk bölümüne "Freedom!" (Özgürlük) notunu düşerken, ABD Büyükelçisi White da ABD Başkanı Donald Trump adına "Peace through Strength!" (Güç yoluyla barış) mesajını yazdı.

Bart De Wever konuşmasında Belçika'nın F-35 üretim zincirinde yer almasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi: Bu program sayesinde Belçika yalnızca güvenliğinin tüketicisi değil, aynı zamanda kendi güvenliğinin aktif bir parçası haline geliyor. De Wever ayrıca güvenliğin izolasyonla değil ortaklıklarla sağlanabileceğini vurgulayarak konuşmasını "Yaşasın NATO, sonsuza kadar" sözleriyle tamamladı.

Savunma Bakanı Theo Francken ise F-35 programının artık yalnızca ABD merkezli bir tedarik projesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Francken, "Belçika'da üretilen kuyruk yüzeyleri, Almanya'da üretilen gövde bölümleri, Finlandiya'da üretilen ön gövde bileşenleri ve İtalya'daki montaj faaliyetleri, programın artık geniş bir Avrupa sanayi ağına dayandığını gösteriyor." ifadelerini kullandı. Sonaca, F-35 programının Avrupa savunma sanayii şirketleri arasındaki iş birliğinin önemli örneklerinden biri olduğunu vurgulayarak üretim faaliyetlerinin devam edeceğini açıkladı.

