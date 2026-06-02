Türkiye'ye verilen F-35 işini kaptılar: Sevinçten havalara uçtular

Bart De Wever konuşmasında Belçika'nın F-35 üretim zincirinde yer almasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi: Bu program sayesinde Belçika yalnızca güvenliğinin tüketicisi değil, aynı zamanda kendi güvenliğinin aktif bir parçası haline geliyor. De Wever ayrıca güvenliğin izolasyonla değil ortaklıklarla sağlanabileceğini vurgulayarak konuşmasını "Yaşasın NATO, sonsuza kadar" sözleriyle tamamladı.