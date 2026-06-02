İşte benzin, elektrik ve doğalgazın en ucuz olduğu ülkeler! Türkiye’nin sırası herkesi ters köşe yaptı

Fransa'da serbest piyasada benzin 2,11 euro olsa da, Total gibi petrol devleri özel anlaşmalarla enflasyon baskısını azaltmak amacıyla benzini 1.99 euro tavan fiyat sınırı koydu, bu fiyattan satıyor. Türkiye'de ise illere göre değişse de ortalama benzin fiyatı 65 TL (1,21 euro) civarında. Pompa fiyatı içerisindeki toplam vergi yükü sıralamasında da zirvede Hollanda, en sonda ise Türkiye bulunuyor. Hollanda'da bir litre benzin fiyatının yüzde 59.5'i, İtalya'da yüzde 56.8'i, Fransa'da yüzde 55.2'si, Almanya'da ise yüzde 54.1'i vergiden oluşuyor. Türkiye'de ise bu oran İspanya'daki yüzde 41'den sonra yüzde 38.5 ile en düşük seviyede. Buna rağmen, asgari gelir düzeyine göre alınabilen benzin miktarı bakımından ise Türkiye en son sırada geliyor.