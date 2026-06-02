İşte benzin, elektrik ve doğalgazın en ucuz olduğu ülkeler! Türkiye’nin sırası herkesi ters köşe yaptı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye, tüm dünyada yükselen enerji fiyatlarına rağmen elektrik, doğalgaz ve benzin fiyatlarını Avrupa'nın en düşük seviyesinde tutuyor.

Türkiye'de devlet indirimiyle konutlara Avrupa'nın en düşük fiyatlı elektrik ve doğalgazı sağlanıyor. Türkiye, kaynak çeşitliliği sayesinde, indirimsiz maliyetlerini de Avrupa'nın en düşük seviyesinde tutuyor. Euronews haberine göre, Avrupa'da konutlarda tüketilen elektrik kilovat fiyatları, en yüksek İrlanda'da 0.40, Almanya'da 0.39 euro. En düşük fiyatlar ise Bulgaristan'da 0.14, Macaristan'da 0.11 euro. Türkiye'de konut aboneleri için devlet destekli indirimli (aylık 240 kw altı tüketim) kademede tüm vergiler ve dağıtım bedeli dahil 1 kilovat elektrik fiyatı ortalama 3.24 TL; yüksek kademe (aylık 417 kw üzeri tüketim) fiyatı ise 4.86 TL. Aylık tüketimi daha da yüksek olan abonelerden devlet desteği kaldırılıyor ve kw fiyatı 5,84 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamlar, 1 Haziran 2026 döviz kuruyla düşük tarifede kw başına yaklaşık 0.0605 euro, yüksek tarifede yaklaşık 0.0908 euroya karşılık geliyor.

Devlet indirimi kaldırıldığında elektriğin gerçek fiyatı düşük tarifede kilovat başına 7.53 TL (0,1406 euro), yüksek tarifede ise 7.59 TL (0,1418 euro) oluyor. Böylece Türkiye'de elektrik fiyatı Avrupa'daki en düşük fiyattan, düşük kademede yaklaşık yüzde 45, yüksek kademede ise yaklaşık yüzde 25 daha ucuz. İndirimsiz gerçek fiyatları da Avrupa listesinde sondan 3. Bulgaristan ile aynı seviyede bulunuyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avrupa'da konutlar için doğalgaz metreküp fiyatları en yüksek İsveç'te 2.22 euro, en düşük ise Macaristan'da 0.36 euro olarak faturalara yansıyor. BOTAŞ verilerine göre; Türkiye'de Mayıs 2026 itibarıyla konutlarda doğalgaz metreküp fiyatı ise (illere göre değişmekle birlikte) düşük tarifede ortalama 14-16.60 TL (ortalama yaklaşık 0.30 euro), yüksek tarifede ise ortalama 21.15-25.40 TL (ortalama yaklaşık 0.45 euro) arasında seyrediyor. Buna göre Türkiye'de konut aboneleri Avrupa'daki en ucuz fiyattan doğalgaz kullanıyor. Türkiye doğalgazın gerçek maliyetini 0.49 euro ile yine Avrupa'daki en düşük tüketim fiyatlı ülkenin seviyesinde tutabiliyor.

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına ise devlet desteği uygulanmıyor, sadece ithal petrol maliyetindeki yükseliş pompa fiyatlarına yansıtılırken, vergi payı düşürülerek aşırı artışlar önleniyor. Böylece Türkiye, savaşta olan Ukrayna ve izole ekonomiler Rusya ve Belarus hariç Avrupa'nın en ucuz benzinini tüketiyor. 1 Haziran 2026 tarihi itibarıyla, Avrupa'da en pahalı benzini Danimarka (2.5 euro) ve Hollanda (2.39 euro) kullanıyor. En düşük benzin fiyatı ise Bulgaristan (1.53 euro), Polonya (1.51 euro) ve Malta'da (1.34 euro). Kıta Avrupa'sında en düşük benzin fiyatı ise Rusya (0.81 euro) ve Belarus'ta (0.84 euro) uygulanıyor.

Fransa'da serbest piyasada benzin 2,11 euro olsa da, Total gibi petrol devleri özel anlaşmalarla enflasyon baskısını azaltmak amacıyla benzini 1.99 euro tavan fiyat sınırı koydu, bu fiyattan satıyor. Türkiye'de ise illere göre değişse de ortalama benzin fiyatı 65 TL (1,21 euro) civarında. Pompa fiyatı içerisindeki toplam vergi yükü sıralamasında da zirvede Hollanda, en sonda ise Türkiye bulunuyor. Hollanda'da bir litre benzin fiyatının yüzde 59.5'i, İtalya'da yüzde 56.8'i, Fransa'da yüzde 55.2'si, Almanya'da ise yüzde 54.1'i vergiden oluşuyor. Türkiye'de ise bu oran İspanya'daki yüzde 41'den sonra yüzde 38.5 ile en düşük seviyede. Buna rağmen, asgari gelir düzeyine göre alınabilen benzin miktarı bakımından ise Türkiye en son sırada geliyor.

AVRUPA'DA BENZİN LİTRE FİYATLARI Danimarka: 2,50 euro Hollanda: 2,39 euro Finlandiya: 2,19 euro Yunanistan: 2,14 euro Fransa: 2,11 euro Norveç: 2,10 euro Portekiz: 2,02 euro İtalya: 1,96 euro Almanya: 1,94 euro Belçika: 1,94 euro İngiltere: 1,84 euro İrlanda: 1,83 euro Litvanya: 1,82 euro Romanya: 1,82 euro Avusturya: 1,81 euro Slovakya: 1,80 euro

Çekya: 1,78 euro İsveç: 1,74 euro Hırvatistan: 1,72 euro Slovenya: 1,70 euro Macaristan: 1,68 euro Monako: 1,65 euro Sırbistan: 1,64 euro Kıbrıs (Rum): 1,59 euro Moldova: 1,56 euro Bulgaristan: 1,53 euro Polonya: 1,51 euro Ukrayna: 1,47 euro Bosna-Hersek: 1,38 euro Malta: 1,34 euro Türkiye: 1,21 euro

AVRUPA'DA ELEKTRİK KİLOVAT FİYATLARI İrlanda: 0,40 euro Almanya: 0,39 euro Belçika: 0,35 euro Danimarka: 0,33 euro Avusturya: 0,33 euro Çekya: 0,32 euro İtalya: 0,30 euro Romanya: 0,29 euro Kıbrıs (Rum): 0,28 euro İsveç: 0,27 euro Polonya: 0,27 euro İspanya: 0,27 euro Lüksemburg: 0,27 euro Fransa: 0,26 euro Hollanda: 0,26 euro Letonya: 0,25 euro Portekiz: 0,24 euro

Yunanistan: 0,24 euro Estonya: 0,27 euro Finlandiya: 0,27 euro Slovenya: 0,21 euro Litvanya: 0,20 euro Slovakya: 0,19 euro Hırvatistan: 0,17 euro Bulgaristan: 0,14 euro Malta: 0,13 euro Türkiye: 0,14 euro Macaristan: 0,11 euro

AVRUPA'DA DOĞALGAZ METREKÜP FİYATLARI İsveç: 2,22 euro Hollanda: 1,82 euro İtalya: 1,57 euro İrlanda: 1,45 euro Fransa: 1,32 euro Almanya: 1,28 euro Belçika: 1,21 euro Avusturya: 1,18 euro İspanya: 1,12 euro Çekya: 1,08 euro

Portekiz: 1,02 euro Yunanistan: 0,98 euro Polonya: 0,88 euro Slovakya: 0,74 euro Romanya: 0,60 euro Hırvatistan: 0,58 euro Bulgaristan: 0,52 euro Türkiye: 0,49 euro Macaristan: 0,36 euro

