Türkiye’nin en zenginleri listesinde şok değişiklik! İşte milyarderler liginden elenen ünlü patronlar

Mayıs ayında Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yaşanan dalgalanmalar ve değer kayıpları, Türkiye'nin en zengin isimlerinin servetlerinde de çok dramatik değişimlere yol açtı. Yılın ilk aylarında güçlü yükselen Tera Holding hisselerindeki sert gerileme sebebiyle Emre Tezmen ve Oğuz Tezmen milyarderlik statülerini kaybederken, Astor hisselerindeki yüzde 15'lik artış ise Feridun Geçgel'in listedeki konumunu güçlendirdi. Forbes verilerine göre listenin zirvesinde 5,2 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yer alırken, onu 5 milyar dolarla Şaban Cemil Kazancı takip etti; Filiz Şahenk ise 2,8 milyar dolarla Türkiye'nin en zengin kadını unvanını korudu.