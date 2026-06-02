Türkiye’nin en zenginleri listesinde şok değişiklik! İşte milyarderler liginden elenen ünlü patronlar
Mayıs ayında Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yaşanan dalgalanmalar ve değer kayıpları, Türkiye'nin en zengin isimlerinin servetlerinde de çok dramatik değişimlere yol açtı. Yılın ilk aylarında güçlü yükselen Tera Holding hisselerindeki sert gerileme sebebiyle Emre Tezmen ve Oğuz Tezmen milyarderlik statülerini kaybederken, Astor hisselerindeki yüzde 15'lik artış ise Feridun Geçgel'in listedeki konumunu güçlendirdi. Forbes verilerine göre listenin zirvesinde 5,2 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yer alırken, onu 5 milyar dolarla Şaban Cemil Kazancı takip etti; Filiz Şahenk ise 2,8 milyar dolarla Türkiye'nin en zengin kadını unvanını korudu.

Resmi tatillerin de etkisiyle dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi mayıs ayına 14 bin 506 puandan başladı ve ayı 13 bin 662 puanda tamamladı. Borsadaki düşüş, özellikle hisse performansına bağlı servetlerde erimeye neden oldu. Yılın ilk aylarında güçlü yükselişiyle dikkat çeken Tera Holding hisselerindeki sert gerileme, şirketin patronları Emre Tezmen ve Oğuz Tezmen'in servetlerini de olumsuz etkiledi. Hisselerin zirve seviyelerden geri çekilmesiyle Emre Tezmen milyarderler listesinden çıkarken, serveti 900 milyon dolar seviyesine geriledi. Daha önce Oğuz Tezmen de milyarder statüsünü kaybetmişti.

Öte yandan Türkiye'nin en zengin iş insanı unvanını koruyan Murat Ülker, 5,2 milyar dolarlık servetiyle listenin ilk sırasında yer aldı. Enerji sektörünün önde gelen isimlerinden Şaban Cemil Kazancı ise 5 milyar dolarlık servetiyle Ülker'i yakından takip etti.

Listenin üst sıralarında yer alan diğer isimler arasında 4,5 milyar dolarlık servetiyle Astor'un sahibi Feridun Geçgel, 3,8 milyar dolarla Erman Ilıcak ve 3 milyar dolarla Ferit Faik Şahenk bulunuyor. Baykar yöneticileri Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar da milyarderler listesindeki yerlerini korudu.

Mayıs ayında borsa genelinde düşüş yaşanmasına rağmen Astor hisseleri yükselişini sürdürdü. Hisselerdeki yaklaşık yüzde 15'lik artış, Feridun Geçgel'in servetini artırarak üst sıralardaki konumunu güçlendirdi.

Forbes verilerine göre Filiz Şahenk, 2,8 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin kadını olmayı sürdürdü. Türkiye dışında faaliyet gösteren ancak küresel milyarderler listesinde yer alan Hamdi Ulukaya, Eren Özmen, Fatih Özmen ve Uğur Şahin gibi isimler de dahil edildiğinde Türk milyarderlerin toplam serveti 100 milyar doların üzerine çıkıyor.

