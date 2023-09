Ortadoğu ve Balkan ülkeleri talebi arttırdı! Türkiye yapıyor onlar kapış kapış alıyor

Fuarda stant açan firma yetkilisi Abdullah Mendeş, "Açık hava panolarına talep artıyor. Oturduğunuz yerden başka ülkedeki led ekrana bile ayar verebiliyorsunuz. Teknolojinin gelişmesiyle led ekranlara talep artıyor. Bu noktada her yıl talebin arttığını görüyoruz. Led ekran teknolojileri de gelişmeye devam ediyor. Geçen yıla göre talepte yüzde 25’lik bir artış söz konusu. Çünkü tanıtım her firma veya kurum için önemli bir etken. Nihai tüketiciye ulaşmak isteyen her firma bu ürünleri kullanabilir. Siyasi partiler seçim zamanlarında bu panoları ve led ekranları kullanıyor. Led ekranların metrekaresi ortalama 500 dolar ile 2 bin 500 dolar arasında satılıyor. Balkanlar ve Ortadoğu ülkeleri Türkiye’den tedariklerini yapıyorlar" ifadelerini kullandı.