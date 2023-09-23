2023-09-23 15:45:06 Ortadoğu ve Balkan ülkeleri talebi arttırdı! Türkiye yapıyor onlar kapış kapış alıyor
Endüstriyel reklam ve dijital baskı endüstrisine olan yatırımlar artıyor. Firmalar, nihai tüketiciye ulaşma noktasında devasa boyutlardaki LED ekranlarda reklam yapıyor. Artık günümüzde şehir merkezlerinde çok sık rastlanan bu açık hava reklam panolarına bir yıl içinde yüzde 25 talep arttı. LED ekranları daha çok Balkan ve Ortadoğu ülkeleri Türkiye'den tedarik ediyor. Sektör temsilcileri, LED ekranların metrekare fiyatının ise kalitesine göre 500 ila 2 bin 500 dolardan satıldığını söyledi.