  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Toprak Mahsulleri Ofisi 500 milyon lira dolandırıldı: İşte yaşanan hadise
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Toprak Mahsulleri Ofisi 500 milyon lira dolandırıldı: İşte yaşanan hadise

Konya'da Toprak Mahsulleri Ofisi'ni 500 milyon dolandırıldığı iddia edilen şahsın yurtdışına kaçtığı öğrenildi.

1
#1
Foto - Toprak Mahsulleri Ofisi 500 milyon lira dolandırıldı: İşte yaşanan hadise

TMO'yu 500 milyon lira dolandırdığı iddia edilen depo sahibinin yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

#2
Foto - Toprak Mahsulleri Ofisi 500 milyon lira dolandırıldı: İşte yaşanan hadise

TMO, Yunak ilçesinde Erkan T.'ye ait lisanslı depoyu, yıllık yaklaşık 40 milyon TL kira bedeli ödeyerek bölgedeki çiftçilerin ürettiği arpa, buğday ve mısırı depoladı. Daha sonra Ticaret İl Müdürlüğü'nün denetimlerinde, TMO tarafından bildirilen hububat miktarı ile depodaki miktarın uyuşmadığı belirlendi. Depo sahibi Erkan T.'ye de ulaşılamayınca durum polise bildirildi.

#3
Foto - Toprak Mahsulleri Ofisi 500 milyon lira dolandırıldı: İşte yaşanan hadise

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ihbar sonrası çalışma başlattı. Erkan T.'nin, TMO'nun teslim ettiği hububatın yaklaşık 40 tonunu sattığı, bu miktarın piyasa değerinin de yaklaşık 500 milyon TL olduğu belirlendi. Hububatları sattıktan sonra bankalardan da yüksek miktarlarda kredi çeken ve hakkında yakalama kararı bulunan Erkan T.'nin Romanya'ya kaçtığı öne sürüldü.

#4
Foto - Toprak Mahsulleri Ofisi 500 milyon lira dolandırıldı: İşte yaşanan hadise

Olay ile ilgili soruşturma sürerken, aralarında deponun sorumlu müdürü ve muhasebecisinin de bulunduğu 9 çalışan gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Davetçi

Denetim yok ülkede, çiftlik çiftlik

Fuat

500 Milyonu olanı biraz zor yakalarsın.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
CHP'li vekil Melih Meriç’in çorba evi baskını bir anda fiyaskoya dönüştü: Kepenkler açılınca neye uğradığını şaşırdı
Gündem

CHP'li vekil Melih Meriç’in çorba evi baskını bir anda fiyaskoya dönüştü: Kepenkler açılınca neye uğradığını şaşırdı

Gaziantep'te sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ilginç bir "çorba evi" polemiği yaşandı. CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Şahinbey Bele..
İsrail'in skandal kararı sonrası Filistin makamları: Bu zorbalıktır
Yerel

İsrail'in skandal kararı sonrası Filistin makamları: Bu zorbalıktır

Filistin Dışişleri Bakanlığı, terör oluşumu İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren 37 uluslararası sivil toplum..
Tüm malvarlığını TSK'ya bağışlamıştı: Babası dava açtı hastaneye yatırıldı!
Gündem

Tüm malvarlığını TSK'ya bağışlamıştı: Babası dava açtı hastaneye yatırıldı!

Tüm varlığını Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışlayan tarih öğretmeni, babasının açtığı vasilik davasıyla polis eşliğinde ruh sağlığı ve hastal..
Emine Erdoğan’dan KKTC'ye hediye! KKTC Cumhurbaşkanı’nın eşi teslim aldı
Gündem

Emine Erdoğan’dan KKTC'ye hediye! KKTC Cumhurbaşkanı’nın eşi teslim aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman’a, kompost makinesi..
Yıllarca kaderine terk edilmişti! Yeniden ayağa kalktı
Yaşam

Yıllarca kaderine terk edilmişti! Yeniden ayağa kalktı

Edirne’deki Gazi Mihal Hamamı uzun yıllar bakımsız ve atıl halde kaldıktan sonra yürütülen restorasyon çalışmalarıyla yeniden turizme kazand..
Somaliland’ı boşuna devlet olarak tanımamış! İşte katil İsrail'in sinsi planı
Dünya

Somaliland’ı boşuna devlet olarak tanımamış! İşte katil İsrail'in sinsi planı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, terörist İsrail’in ‘Somaliland’ bölgesini devlet olarak tanımasının ardındaki sinsi planı açıkladı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23