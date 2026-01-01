Slavoj Zizek'ten kafaları kurcalayan senaryo: Milyonlar Türkiye'ye gelir

Peki bu eski ve bilinen sorun neden birdenbire küresel haber oldu? Zizek konuya dair şunları söylüyor: "Batı bunu, (bu sefer insani müdahale kılıfı altında) başka bir İsrail-Amerikan saldırısının yolunu açmak için mi kullanıyor? İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İranlılara rejime karşı ayaklanmaları halinde İsrail'in su kıtlığı sorununu çözmek için uzmanlar göndereceğini vaat ederek durumu alaycı bir şekilde istismar etti.