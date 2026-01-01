  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
12
Yeniakit Publisher
Slavoj Zizek'ten kafaları kurcalayan senaryo: Milyonlar Türkiye'ye gelir
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Slavoj Zizek'ten kafaları kurcalayan senaryo: Milyonlar Türkiye'ye gelir

Filozof Slavoj Zizek, İran'da yaşanan son gelişmeleri kafaları kurcalayan bir senaryo ile yorumladı. Zizek'e göre milyonlar Türkiye'ye gelebilir.

1
#1
Foto - Slavoj Zizek'ten kafaları kurcalayan senaryo: Milyonlar Türkiye'ye gelir

İran genelinde derinleşen su krizi, yalnızca Tahran’la sınırlı değil. Ülkenin büyük bir bölümünde talep, doğal kaynakları aşmış durumda. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkentin taşınması ve yaklaşık on milyon kişinin tahliyesi ihtimalini gündeme getiriyor. Krizde doğrudan etken, altı yıldır süren şiddetli kuraklık. Yağmur mevsimlerinde bile yeterli yağış alınamıyor. Buna, su yoğun tarım uygulamaları ve su ile enerjiye verilen sübvansiyonlar eklenince yeraltı su kaynakları hızla tükeniyor.

#2
Foto - Slavoj Zizek'ten kafaları kurcalayan senaryo: Milyonlar Türkiye'ye gelir

Freitag'in haberine göre, Zizek’in aktardığına göre İran’daki Devrim Muhafızları’nın bir “su mafyası” kurduğu ileri sürülüyor. Büyük kentlerde yoğunlaşan ekonomik faaliyetler de mevcut su kaynakları üzerindeki baskıyı artırıyor.

#3
Foto - Slavoj Zizek'ten kafaları kurcalayan senaryo: Milyonlar Türkiye'ye gelir

Yeraltı suyu kaybı, Tahran Platosu’nun bazı bölgelerinde çöküntülere yol açıyor. Bu çökme eşit olmadığı için kentin su ve kanalizasyon sistemi parçalanıyor. Hasar gören yeraltı borularından gaz sızıntıları meydana geliyor. Yağışlar geri dönse bile, depolama kapasitesi düştüğü için yeraltı suyu eskisi kadar birikemiyor.

#4
Foto - Slavoj Zizek'ten kafaları kurcalayan senaryo: Milyonlar Türkiye'ye gelir

Peki bu eski ve bilinen sorun neden birdenbire küresel haber oldu? Zizek konuya dair şunları söylüyor: "Batı bunu, (bu sefer insani müdahale kılıfı altında) başka bir İsrail-Amerikan saldırısının yolunu açmak için mi kullanıyor? İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İranlılara rejime karşı ayaklanmaları halinde İsrail'in su kıtlığı sorununu çözmek için uzmanlar göndereceğini vaat ederek durumu alaycı bir şekilde istismar etti.

#5
Foto - Slavoj Zizek'ten kafaları kurcalayan senaryo: Milyonlar Türkiye'ye gelir

Rejim atmosfere büyük miktarda kimyasal tuz püskürtme gibi tartışmalı bir strateji izledi. Ancak güvenilir bir şekilde yağmur üretmek yerine, bu "bulut tohumlama" bitki örtüsünü öldürme ve nefes almayı zorlaştırma tehdidi oluşturuyor. İnsanlar giderek daha fazla evde kalıyor ve İran toplumu çözülmeye başlıyor.

#6
Foto - Slavoj Zizek'ten kafaları kurcalayan senaryo: Milyonlar Türkiye'ye gelir

Başkentin taşınması planına gelince, Pezeshkian'ın açıklamaları belirsiz. Nüfusun çoğunluğunu mu yoksa sadece hükümet yönetimini mi kastediyor? Eğer ikincisi gerçekleşirse, geride kalan milyonlarca insana ne olacak? Eğer birincisi gerçekleşirse, böyle bir hamle yıllar sürecek ve devleti sürdürülemez bir mali yükle karşı karşıya bırakacak; üstelik altta yatan sorunu çözmeden.

#7
Foto - Slavoj Zizek'ten kafaları kurcalayan senaryo: Milyonlar Türkiye'ye gelir

İran, su sorunlarıyla karşı karşıya kalan tek ülke değil. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Tahran'daki insanlar paniğe kapılmış durumda. Şehrin kuzeyindeki otoyollar, hâlâ yeterli suyun bulunabileceği Hazar Denizi bölgesine ulaşmaya çalışan arabalarla dolu. Peki ya bu binlerce tahliye edilen insan milyonlara ulaşırsa ne olur? Türkiye ilk akla gelen yer olur, ardından Avrupa gelir. Peki ya Körfez bölgesinin zengin Arap devletleri? İran'ın yakın komşularının neden daha fazla yardım sağlaması beklenmiyor?

#8
Foto - Slavoj Zizek'ten kafaları kurcalayan senaryo: Milyonlar Türkiye'ye gelir

Su krizi doğal nedenler ve siyasi yanlış adımların bir karışımından kaynaklansa da, İran yalnız değil. Komşu Afganistan, su kıtlığına doğru giden Kabil'e su yönlendirmek için büyük ölçekli sulama projeleri yürütüyor. Bu tür projeler tartışmalı, çünkü başka yerlerdeki su kaynaklarını, hatta sınır ötesi su kaynaklarını bile etkileyebilirler. İşte bu yüzden, varlığı Nil'e bağlı olan Mısır, Etiyopya'nın baraj projelerine şiddetle karşı çıkıyor.

#9
Foto - Slavoj Zizek'ten kafaları kurcalayan senaryo: Milyonlar Türkiye'ye gelir

Olağanüstü hal ne piyasaları ortadan kaldırmalı ne de her şeyi millileştirmeli; ancak kamu denetimini uygulamalı ve acil durumun nedeni ile doğrudan bağlantılı olan sosyal yaşam alanlarını düzenlemelidir. Bu durumda, bu su dağıtımını kontrol etmek anlamına gelir. İran'da "su mafyası" derhal dağıtılmalıydı.

#10
Foto - Slavoj Zizek'ten kafaları kurcalayan senaryo: Milyonlar Türkiye'ye gelir

Devlet gücü (ki en hızlı hareket edebilir) daha sonra yerel düzeyde örgütlenmiş dayanışma eylemleri ve çok daha güçlü uluslararası işbirliği biçimleriyle desteklenmelidir. Ütopik mi? Kesinlikle değil. Gerçek ütopya, bu tür önlemler olmadan hayatta kalabileceğimize inanmaktır."

#11
Foto - Slavoj Zizek'ten kafaları kurcalayan senaryo: Milyonlar Türkiye'ye gelir

KAYNAK: ODATV

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sen nasıl anılmak istersin katilleri mazlum gösteren Taşgetiren
Gündem

Sen nasıl anılmak istersin katilleri mazlum gösteren Taşgetiren

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, geçmişte dindarlara ve bu milletin değerlerine saldıran isimlere karşı tavizsiz duruşlarını hatırlatarak..
Deniz Zeyrek'in deprem konutları sözleri tepki çekti! İmamoğlu halkın parasıyla balık keyfi yaparken milyonları götürürken ses yok...
Sosyal Medya

Deniz Zeyrek'in deprem konutları sözleri tepki çekti! İmamoğlu halkın parasıyla balık keyfi yaparken milyonları götürürken ses yok...

Deniz Zeyrek’in deprem konutları ve kentsel dönüşüm projelerine yönelik eleştirileri, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Zeyrek’in "Bizim..
Dere yatağından gelen acı haber mahalleyi ayağa kaldırdı! Hareketsiz yatan kişiyi görenler gözlerine inanamadı
Gündem

Dere yatağından gelen acı haber mahalleyi ayağa kaldırdı! Hareketsiz yatan kişiyi görenler gözlerine inanamadı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde dere yatağından gelen haber, bölge sakinlerinde büyük bir şok etkisi yarattı. Edinilen bilgil..
Türkiye güne operasyonla uyandı! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

Türkiye güne operasyonla uyandı! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da DEAŞ terör örgütü propogandası yapan kişilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.
Suudi Arabistan büyük skandalı ifşa etti! Oraya silah yığıp dağıtacaklar
Dünya

Suudi Arabistan büyük skandalı ifşa etti! Oraya silah yığıp dağıtacaklar

Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki gerilim sürüyor. İki ülke arasında HDK yüzünden başlayan tartışmalar, Riyad'ın Duba..
Tüm malvarlığını TSK'ya bağışlamıştı: Babası dava açtı hastaneye yatırıldı!
Gündem

Tüm malvarlığını TSK'ya bağışlamıştı: Babası dava açtı hastaneye yatırıldı!

Tüm varlığını Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışlayan tarih öğretmeni, babasının açtığı vasilik davasıyla polis eşliğinde ruh sağlığı ve hastal..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23