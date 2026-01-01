  • İSTANBUL
Flaş gelişme: İstifa kararı alıp AK Parti'ye katılacaklar
Haber Merkezi

Yeni yılın ilk günlerinde AK Parti'ye yeni katılımların süreceği ifade edildi. Özellikle bağımsız konumda bulunan bazı vekiller AK Parti'ye katılmak istiyor.

AK Parti'ye katılımlar yeni yılda da hız kesmeden sürecek. Hem genel hem de yerel siyasette görev yapan çok sayıda belediye başkanı ve milletvekili yeni yılda AK Parti kadrolarına katılacak.

Edinilen bilgilere göre, yeni yılın ilk günlerinde muhalefet partilerinde görevlerini sürdüren bazı milletvekilleri mevcut partilerinden istifa ederek AK Parti saflarına geçecek.

Halihazırda bağımsız konumda bulunan bazı milletvekilleri ile de görüşmeler sürüyor. Parti kaynakları, önümüzdeki günlerde bu katılımların artarak devam edeceğini belirtiyor. Şu ana kadar AK Parti'ye farklı partilerden 66 belediye başkanı ve 11 milletvekili iştirak etti.

Bu arada, 2025 senesi bitmeden AK Parti'ye son katılım Arnavutköy'de yaşandı. Arnavutköy'de düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi'nde, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan iki belediye meclis üyesi ile 150 parti üyesine rozet takıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, parti kapılarının emeği ve samimiyetiyle gelen herkese açık olduğunu vurguladı. KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ / EMRAH ÖZCAN

