Kar, fırtına, çığ! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
Kar, fırtına, çığ! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yağışlı havanın etkisini artıracağını duyurdu. Birçok ilde kuvvetli ve yoğun kar, buzlanma, fırtına ve çığ riski bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.

Yağışların Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayına karşı uyarıda bulunurken, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

Rüzgârın ise batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, bazı bölgelerde ise kuvvetli esmesi bekleniyor. Kuzey Marmara, Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun güneyinde rüzgârın kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda ise güneyli yönlerden 40-60 kilometre hızla etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgâr nedeniyle ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile yüksek kesimlerde tipi riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

