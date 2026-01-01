Kar, fırtına, çığ! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!

Yağışların Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.