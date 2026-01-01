Hürjet İspanya'yı salladı

Son olarak, bu gelişmenin sadece askeri değil, aynı zamanda jeopolitik bir anlam taşıdığına dikkat çeken Aviacionline, HÜRJET’in bir Avrupa NATO ülkesine yapılan ilk ihracat olması nedeniyle çok uluslu eğitim programları açısından “düşük riskli ve güvenilir bir seçenek” haline geldiği değerlendirmesini paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, yaptığı açıklamada, “HÜRJET, 30 adetlik ihracat paketiyle İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından resmen tercih edilerek Türk savunma sanayisi adına tarihi bir ihracat başarısına imza atmıştır” ifadelerini kullanmıştı. Görgün, toplam bütçesi 2,6 milyar avro olan bu anlaşmanın yalnızca uçak teslimatı değil, entegre bir pilot eğitimi mimarisi, simülasyon sistemleri, bakım-idame altyapısı ve uzun vadeli destek unsurlarını da kapsayan çok boyutlu bir savunma sanayii paketi olduğunu vurgulamıştı.