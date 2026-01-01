Hürjet İspanya'yı salladı
Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET için İspanya ile 2,6 milyar avro değerinde sözleşme imzalandı. Gelişme İspanya basınında gündemi süslemeye başladı.
Arda Güler'den sosyal medyada olay sözler: Erling Haaland'dan beklenmedik çıkış, yorumu olay olacak! Yer yerinden oynadı
Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET için İspanya ile 2,6 milyar avro değerinde sözleşme imzalandı. Gelişme İspanya basınında gündemi süslemeye başladı.
Savunmatr'de yer alan habere göre, Türkiye’nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET’in İspanya’ya 30 adetlik satışını içeren ve 2,6 milyar avro değerindeki ihracat sözleşmesi, yalnızca Türkiye’de değil, İspanyol savunma kamuoyunda da önemli bir gündem maddesi haline geldi. İspanya merkezli havacılık ve savunma haber portalı Aviacionline, gelişmeyi “Türkiye’yi NATO’nun yüksek teknoloji sağlayıcıları arasına yerleştiren stratejik bir dönüm noktası” olarak değerlendirdi. Haberde, HÜRJET’in “tamamı Türkiye’de tasarlanıp üretilmiş bir jet eğitim uçağı olarak ilk kez bir Avrupa NATO hava kuvvetinin envanterine girmesinin” altı çizildi.
Yayın, bu gelişmenin basit bir platform seçimi olmadığını, Avrupa’da ileri düzey pilot eğitimi alanında sanayi ve teknoloji dengesini yeniden tanımladığını vurguladı. HÜRJET’in Talavera la Real’de konuşlu Ala 23 filosundaki F-5M uçaklarının yerini alacağı ve dijital, sentetik ve ağ merkezli harp ortamlarıyla tam uyumlu yeni bir yapıya geçileceği belirtildi.
Haberde ayrıca anlaşmanın yalnızca uçak teslimatını değil; simülasyon sistemleri, yer destek altyapısı, lojistik destek ve bakım-idame unsurlarını içeren entegre bir eğitim sistemini kapsadığı vurgulandı. Bu kapsamda HÜRJET’in, “tek başına bir uçak değil, ileri seviye entegre bir eğitim çözümü” sunduğu ifade edildi.
Anlaşmanın teknik sürecine ilişkin detaylara da yer verilirken, iki yılı aşkın süredir devam eden değerlendirme ve müzakere süreci sonunda resmi imzaların atıldığı kaydedildi. Teslimatların 2028 yılından itibaren başlaması planlanıyor. Aviacionline, bu anlaşmanın HÜRJET’i yalnızca Türkiye’nin ulusal ihtiyaçlarını karşılayan bir proje olmaktan çıkararak, NATO standartlarında onaylanmış bir ihracat platformuna dönüştürdüğünü belirtti.
Haberde ayrıca HÜRJET’in Leonardo M-346, KAI T-50/FA-50 ve Boeing T-7 Red Hawk gibi rakiplerini geride bırakarak tercih edilmesinin, sadece teknik değil, aynı zamanda sanayi iş birliğine dayalı stratejik bir tercih olduğu yorumuna yer verildi. Airbus ile TUSAŞ arasında önceden kurulan ortaklık sayesinde İspanyol sanayiine teknoloji ve üretim açısından ciddi katkı sağlanacağı ifade edildi. Indra, GMV, SENER gibi birçok yerel firmanın projeye dahil olduğuna dikkat çekildi. Uçağın teknik kabiliyetlerine de yer verilen haberde, HÜRJET’in Mach 1.4 hıza, 45 bin feet irtifaya ve +8/-3 g manevra limitlerine sahip olduğu, bugüne kadar 150’den fazla test faaliyetinden başarıyla geçtiği belirtildi.
Son olarak, bu gelişmenin sadece askeri değil, aynı zamanda jeopolitik bir anlam taşıdığına dikkat çeken Aviacionline, HÜRJET’in bir Avrupa NATO ülkesine yapılan ilk ihracat olması nedeniyle çok uluslu eğitim programları açısından “düşük riskli ve güvenilir bir seçenek” haline geldiği değerlendirmesini paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, yaptığı açıklamada, “HÜRJET, 30 adetlik ihracat paketiyle İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından resmen tercih edilerek Türk savunma sanayisi adına tarihi bir ihracat başarısına imza atmıştır” ifadelerini kullanmıştı. Görgün, toplam bütçesi 2,6 milyar avro olan bu anlaşmanın yalnızca uçak teslimatı değil, entegre bir pilot eğitimi mimarisi, simülasyon sistemleri, bakım-idame altyapısı ve uzun vadeli destek unsurlarını da kapsayan çok boyutlu bir savunma sanayii paketi olduğunu vurgulamıştı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23