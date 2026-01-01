  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
10
O silah ilk kez BAE'ye satıldı: 876,7 milyon dolarlık dev sözleşme
Haber Merkezi

O silah ilk kez BAE'ye satıldı: 876,7 milyon dolarlık dev sözleşme

Lockheed Martin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) envanterinde bulunan Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) sistemlerini kapsayan yeni bir satış sözleşmesi imzaladı.

#1
Foto - O silah ilk kez BAE'ye satıldı: 876,7 milyon dolarlık dev sözleşme

GDH'de yer alan habere göre, ABD’li savunma şirketi Lockheed Martin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) envanterinde bulunan Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) sistemlerine yönelik destek faaliyetlerini kapsayan yeni bir sözleşme güncellemesi aldı.

#2
Foto - O silah ilk kez BAE'ye satıldı: 876,7 milyon dolarlık dev sözleşme

ABD Füze Savunma Ajansı (MDA) tarafından verilen 142,6 milyon dolarlık bu ek sözleşmeyle, mevcut anlaşmanın toplam değeri 876,7 milyon dolara yükseldi.

#3
Foto - O silah ilk kez BAE'ye satıldı: 876,7 milyon dolarlık dev sözleşme

ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Füze Savunma Ajansı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, sözleşme güncellemesi BAE için yürütülen bir Foreign Military Sales (FMS – Yabancı Askeri Satış) dosyası kapsamında gerçekleştirildi.

#4
Foto - O silah ilk kez BAE'ye satıldı: 876,7 milyon dolarlık dev sözleşme

Lockheed Martin Space’in Sunnyvale, Kaliforniya’daki birimi tarafından yürütülecek olan sözleşme, rekabete kapalı olarak imzalandı. Güncelleme, HQ0147-19-C-5001 numaralı ana sözleşme altında P00073 tanımlı ek düzenleme olarak kayda geçti. Sözleşme, BAE Silahlı Kuvvetleri tarafından işletilen iki THAAD bataryasının operasyonel sürekliliğini sağlamayı amaçlıyor.

#5
Foto - O silah ilk kez BAE'ye satıldı: 876,7 milyon dolarlık dev sözleşme

Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerin, BAE’deki tesislerin yanı sıra ABD’de Kaliforniya (Sunnyvale), Teksas (Grand Prairie), Arkansas (Camden) ve Alabama (Huntsville, Anniston ve Troy) eyaletlerindeki farklı lokasyonlarda icra edilmesi planlanıyor. Performans süresi Ocak 2026 – Ağustos 2028 tarihleri arasını kapsıyor. Bu süreçte, 142,6 milyon dolarlık FMS fonu sözleşme kapsamında tahsis edilmiş durumda. İhale sürecinde tek teklif alındığı bildirildi.

#6
Foto - O silah ilk kez BAE'ye satıldı: 876,7 milyon dolarlık dev sözleşme

THAAD sistemi, kısa, orta ve orta-uzun menzilli balistik füzeleri terminal safhada “hit-to-kill” (doğrudan çarpma) prensibiyle imha etmek üzere geliştirildi. Sistem, ABD ve müttefik ülkelerin balistik füze savunma mimarisinde merkezi bir rol oynuyor.

#7
Foto - O silah ilk kez BAE'ye satıldı: 876,7 milyon dolarlık dev sözleşme

BAE, THAAD programında önemli bir konuma sahip. Ülke, 2015 yılında ilk THAAD bataryasını teslim alarak, sistemin ilk yabancı kullanıcısı oldu. Lockheed Martin’e göre BAE, ABD dışına teslim edilen ilk THAAD donanımına ev sahipliği yaparken, sistemin ilk operasyonel angajmanlarının da gerçekleştirildiği ülke olarak öne çıkıyor.

#8
Foto - O silah ilk kez BAE'ye satıldı: 876,7 milyon dolarlık dev sözleşme

BAE, THAAD öncesinde Patriot PAC-3 hava ve füze savunma sistemlerini kullanıyordu. THAAD’ın envantere girmesiyle birlikte, ülkenin savunma yapısı katmanlı hava ve füze savunma mimarisi haline getirildi.

#9
Foto - O silah ilk kez BAE'ye satıldı: 876,7 milyon dolarlık dev sözleşme

Yeni sözleşme güncellemesi, BAE’nin THAAD bataryalarının yüksek operasyonel hazırlık seviyesinde tutulmasını amaçlıyor. Sürekli bakım, lojistik ve mühendislik desteği sayesinde sistemlerin erişilebilirliği, önleyici füze hazırlık durumu ve diğer hava savunma unsurlarıyla entegrasyonunun sürdürülebilirliği güvence altına alınacak.

