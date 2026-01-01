Putin’e yönelik suikast iddiasından kimler fayda sağlıyor?

Kuchins’e göre bu suikast iddiası, Kremlin’in iç ve dış politikada elini güçlendiren çok yönlü bir araç işlevi görüyor. Rusya’da savaşın sona erdirilmesine dair bir tartışma yürütülmezken, bu tür olaylar kamuoyunda “Ukrayna saldırganlığı” algısını taze tutuyor. Bu da Kremlin’in savaşın meşruiyetini korumasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda, iddia Putin’e iç politikada bir “tehdit altında ülke” atmosferi yaratarak halkı konsolide etme imkânı sağlıyor.