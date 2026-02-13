  • İSTANBUL
"Ortada kaldı" denilen Mesut Özarslan’dan çok konuşulacak çıkış: AK Parti ve MHP iddiası olay oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

"Ortada kaldı" denilen Mesut Özarslan'dan çok konuşulacak çıkış: AK Parti ve MHP iddiası olay oldu

CHP'den istifası sonrası Ankara kulislerini hareketlendiren Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Cumhur İttifakı partilerinin "gündemimizde yok" açıklamalarına iddialı bir yanıt verdi. Saygı Öztürk’e konuşan Özarslan, istediği an hem AK Parti hem de MHP’ye katılabilecek güce sahip olduğunu savunarak, "dosya incelemesi" iddialarını umursamadığını belirtti. Şimdilik izlemede olduğunu söyleyen Özarslan, önceliğinin partilerden ziyade hizmet etmek olduğunun altını çizdi.

Foto - "Ortada kaldı" denilen Mesut Özarslan'dan çok konuşulacak çıkış: AK Parti ve MHP iddiası olay oldu

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifası sonrası yaşananlar kamuoyunda geniş yer buldu. Özarslan, paylaştığı mesajlarla CHP lideri Özgür Özel'in ailesine hakaret ettiğini söylemiş, Özel ise partisinin grup toplantısında attığı mesajları okumuş ve ailesine herhangi bir söz söylemediğini belirtmişti.

Foto - "Ortada kaldı" denilen Mesut Özarslan'dan çok konuşulacak çıkış: AK Parti ve MHP iddiası olay oldu

Yaşananlar siyasetin de bir numaralı gündemi olurken, Özarslan'ın AK Parti'ye transferi iddiaları tekrar gündeme gelmişti. AK Parti ve MHP tarafı Özarslan'ın transferi yönünde çalışma yapmadıklarını aktarırken, Özarslan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Foto - "Ortada kaldı" denilen Mesut Özarslan'dan çok konuşulacak çıkış: AK Parti ve MHP iddiası olay oldu

Sözcü'den Saygı Öztürk, bugünkü yazısında Özarslan'ı köşesine taşıdı ve Özarslan'ın kendisine verdiği yanıtları aktardı.

Foto - "Ortada kaldı" denilen Mesut Özarslan'dan çok konuşulacak çıkış: AK Parti ve MHP iddiası olay oldu

Gündeminde herhangi bir partiye geçmek gibi bir şeyin olmadığını savunan Özarslan şunları söyledi:

Foto - "Ortada kaldı" denilen Mesut Özarslan'dan çok konuşulacak çıkış: AK Parti ve MHP iddiası olay oldu

"Vallahi gündemimde falanca partiye geçmek gibi bir şey yok. İzleyeceğim, bakacağım. Olursa daha iyi hizmet vermek amacıyla olabilir.

Foto - "Ortada kaldı" denilen Mesut Özarslan'dan çok konuşulacak çıkış: AK Parti ve MHP iddiası olay oldu

Baktım ki o da olmuyor, hiç umurumda değil. Bu arada şunu söyleyeyim; Ben şu gün isteyim, hem Milliyetçi Hareket Partisi’ne hem de AK Parti’ye geçerim. Neymiş; benim dosyam varmış, onu inceleyeceklermiş, uygun görülürsem öyle alınacakmışım."

bakıyorumm acıyorum oylarımıza derler ya yazıklar olsun

az insanda atılan oylara saygı duymak lazım sivaslı baskan istifa ediyorsan bağımsız ol bari ne diyelim

Adamdaki güvene bak..

İstediğim anda akp veya MHP ye katılırım diyor. Demekki önceden sözü almış.ortalık dirulunca geçecek.
