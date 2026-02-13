“Ortada kaldı” denilen Mesut Özarslan’dan çok konuşulacak çıkış: AK Parti ve MHP iddiası olay oldu
CHP'den istifası sonrası Ankara kulislerini hareketlendiren Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Cumhur İttifakı partilerinin "gündemimizde yok" açıklamalarına iddialı bir yanıt verdi. Saygı Öztürk’e konuşan Özarslan, istediği an hem AK Parti hem de MHP’ye katılabilecek güce sahip olduğunu savunarak, "dosya incelemesi" iddialarını umursamadığını belirtti. Şimdilik izlemede olduğunu söyleyen Özarslan, önceliğinin partilerden ziyade hizmet etmek olduğunun altını çizdi.