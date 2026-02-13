“Ortada kaldı” denilen Mesut Özarslan’dan çok konuşulacak çıkış: AK Parti ve MHP iddiası olay oldu

Baktım ki o da olmuyor, hiç umurumda değil. Bu arada şunu söyleyeyim; Ben şu gün isteyim, hem Milliyetçi Hareket Partisi’ne hem de AK Parti’ye geçerim. Neymiş; benim dosyam varmış, onu inceleyeceklermiş, uygun görülürsem öyle alınacakmışım."