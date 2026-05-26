Ve Kılıçdaroğlu koltuğa geri döner dönmez büyük operasyonu çekti! Listede tam 24 isim var: Ne olduysa tek bir telefonla oldu
CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık görevine başlamasının ardından parti genel merkezinde 24 kişinin işine son verildiği öğrenildi. Teknik ofisten üye kabul birimine kadar farklı bölümlerde görev yapan çalışanların çıkarıldığı belirtilirken, bayram sonrası yeni tasfiyelerin gündeme gelebileceği iddia edildi. Görevine son verilen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi çalışanı Çimen Çetin’in paylaşımı ise dikkat çekti.