  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Japonların uzun yaşam sırrı: Kalbe ve tansiyona iyi geliyor! Bayraktar TB2 SİHA'lar illallah ettirmişti: İHA'ları vuracak yeni silah geliştirdiler Sipariş vermeyen eli boş dönüyor! Bursa’da bayramın gizli lezzeti yok satıyor ATM üzerinden maaş avı: Bu yöntemle kredi kartınız ve şifreniz tehlikede Asya Pasifik’te Türk fırtınası! Dost ülkeyle, tüm dünyayı ters köşe yapan fırkateyn hamlesi Avrupa’dan Google’a dev ceza! Kılıçdaroğlu'nu arayip tebrik eden lider kim? Hiç vakit kaybetmedi! Ve Kılıçdaroğlu koltuğa geri döner dönmez büyük operasyonu çekti! Listede tam 24 isim var: Ne olduysa tek bir telefonla oldu Rus turistler Türkiye'ye akın akın geliyor: Ruslar Türkiye'de o sorunu yaşıyor yalanı patladı! Böyle fırsatçılık görülmedi! Soykırımcı İsrail’den skandal “CHP” hamlesi
Siyaset
7
Yeniakit Publisher
Ve Kılıçdaroğlu koltuğa geri döner dönmez büyük operasyonu çekti! Listede tam 24 isim var: Ne olduysa tek bir telefonla oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ve Kılıçdaroğlu koltuğa geri döner dönmez büyük operasyonu çekti! Listede tam 24 isim var: Ne olduysa tek bir telefonla oldu

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık görevine başlamasının ardından parti genel merkezinde 24 kişinin işine son verildiği öğrenildi. Teknik ofisten üye kabul birimine kadar farklı bölümlerde görev yapan çalışanların çıkarıldığı belirtilirken, bayram sonrası yeni tasfiyelerin gündeme gelebileceği iddia edildi. Görevine son verilen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi çalışanı Çimen Çetin’in paylaşımı ise dikkat çekti.

1
#1
Foto - Ve Kılıçdaroğlu koltuğa geri döner dönmez büyük operasyonu çekti! Listede tam 24 isim var: Ne olduysa tek bir telefonla oldu

CHP’de mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık görevine başlamasıyla birlikte parti genel merkezinde ilk dikkat çeken adım personel değişikliği oldu.

#2
Foto - Ve Kılıçdaroğlu koltuğa geri döner dönmez büyük operasyonu çekti! Listede tam 24 isim var: Ne olduysa tek bir telefonla oldu

Edinilen bilgilere göre CHP Genel Merkezi’nde teknik ofisten üye kabul birimine kadar farklı departmanlarda görev yapan 24 çalışanın işine son verildi. Parti kulislerinde konuşulan iddialara göre, bayram sonrası işten çıkarmaların devam edebileceği değerlendiriliyor.

#3
Foto - Ve Kılıçdaroğlu koltuğa geri döner dönmez büyük operasyonu çekti! Listede tam 24 isim var: Ne olduysa tek bir telefonla oldu

Kılıçdaroğlu’nun göreve başlamasının ardından genel merkez binasında da dikkat çeken değişiklikler yaşandı. Genel merkezde bazı ofislerin girişlerinde yer alan isim tabelalarının indirildiği öğrenildi. Parti içindeki yeniden yapılanma sürecinin önümüzdeki günlerde daha geniş kapsamlı şekilde devam edebileceği öne sürülüyor.

#4
Foto - Ve Kılıçdaroğlu koltuğa geri döner dönmez büyük operasyonu çekti! Listede tam 24 isim var: Ne olduysa tek bir telefonla oldu

İşine son verilen isimlerden biri olan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Medya ve İletişim biriminde görev yapan Çimen Çetin de sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Çetin paylaşımında, “Evet, o isimlerden biri de benim. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Medya ve İletişim birimindeki görevime yeni yönetimin talimatının ardından gelen tek bir telefon ile son verildi… Hadi size iyi bayramlar ‘yeni yönetim’…” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Ve Kılıçdaroğlu koltuğa geri döner dönmez büyük operasyonu çekti! Listede tam 24 isim var: Ne olduysa tek bir telefonla oldu

CHP kulislerinde yaşanan gelişmelerin, parti içindeki güç dengelerini yeniden şekillendirebileceği yorumları yapılıyor. Özellikle kurultay süreci sonrası başlayan tartışmaların ardından gelen personel değişiklikleri, parti tabanında da geniş yankı uyandırdı.

#6
Foto - Ve Kılıçdaroğlu koltuğa geri döner dönmez büyük operasyonu çekti! Listede tam 24 isim var: Ne olduysa tek bir telefonla oldu

Öte yandan bazı parti kaynakları, yeni yönetimin genel merkez yapılanmasını tamamen değiştirmeyi planladığını öne sürerken, resmi makamlardan konuya ilişkin henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump Yunanistan'ı yerle yeksan etti! "Ayasofya'yı savaşarak kazandılar siz hırsızsınız" dedi!
Gündem

Trump Yunanistan'ı yerle yeksan etti! "Ayasofya'yı savaşarak kazandılar siz hırsızsınız" dedi!

ABD Başkanı Donald Trump, Yunanistan ve Türkiye ilişkilerine dair dünya gündemine bomba gibi düşen zehir zemberek açıklamalarda bulundu...
Yüzde 90 görme kaybı yaşadı! Aracında uyudu, hayatı değişti
Aktüel

Yüzde 90 görme kaybı yaşadı! Aracında uyudu, hayatı değişti

Eskişehir’de yaşayan Yasin Kurt, aracının koltuklarını temizledikten sonra içinde uyuyunca ağır toksik zehirlenme yaşadı. Doktorların 'yaşam..
Muhalefetin 'kara para' ortaklığı deşifre oldu: İtirafçı korkudan adını açıklayamamıştı! O siyasetçi Dervişoğlu olduğu ortaya çıktı
Gündem

Muhalefetin 'kara para' ortaklığı deşifre oldu: İtirafçı korkudan adını açıklayamamıştı! O siyasetçi Dervişoğlu olduğu ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki rüşvet, yolsuzluk ve kara para aklama çarkına yönelik yürütülen dev soruşturmada taşlar ye..
Camide temizlik yapan imama saldırı
Gündem

Camide temizlik yapan imama saldırı

İstanbul Bahçelievler’deki Siyavuşpaşa Camii’nde görev yapan İmam-Hatip Selami Beyaztaş, camiyi namaza hazırladığı sırada saldırıya uğradı....
İran'da son buluyor! Pezeşkiyan'dan beklenen talimat geldi!
Gündem

İran'da son buluyor! Pezeşkiyan'dan beklenen talimat geldi!

İran’da yaklaşık üç aydır devam eden büyük internet kesintisinin ardından, siber dünya için yeniden açılma adımı atıldı.
Kılıçdaroğlu o isimleri affetmeyecek! İhraçlar yolda
Siyaset

Kılıçdaroğlu o isimleri affetmeyecek! İhraçlar yolda

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “hain” ifadelerini kullananların disipline sevk edileceğini söyledi. Parti..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23