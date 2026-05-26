Kılıçdaroğlu'nu arayip tebrik eden lider kim? Hiç vakit kaybetmedi!
CHP'de mutlak butlan kararı sonrası parti içi kavga devam ederken, altılı masada yer alan liderlerden biri Kılıçdaroğlu'nu arayarak tebrik etti.

CHP'deki Kurultay davasından Mutlak Butlan kararının çıkmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu yeniden eski görevine döndü. CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi sırasında ise hareketli dakikalar yaşandı.

Hangi vekilin kimi desteklediği tartışmaları sürerken Kılıçdaroğlu ve Özel cephesinden peş peşe açıklamalar geldi. Özgür Özel'in geri dönme vurgusu yaparak Genel Merkez'den ayrılmasının ardından ise gözler Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti. Kılıçdaroğlu cephesi ise Genel Merkeze gidiş tarihini önce 28 Mayıs ardından 30 Mayıs olarak açıkladı. CHP'de hareketli günler devam ederken bir de sıcak gelişme yaşandı.

KILIÇDAROĞLU'NU ARAYIP TEBRİK ETTİ Kılıçdaroğlu'na geldiği iddia edilen bir telefon kulislerde 1 numaralı gündeme oturdu. O ismin 6'lı masada olan partilerden biri olduğunun açıklanması ise merak seviyesini daha da artırdı.

İSMİ AÇIKLADI Sözcü TV sunucusu Özlem Gürses, Sözcü Ana Haber Bülteni'nde o isme ulaştığını açıkladı. Merak edilen ismin DEVA Partisi lideri Ali Babacan olduğunu açıklayan Gürses, hem DEVA Partisi'ne hem de Ali Babacan'a iddiaların doğruluğunu sordu. İki cepheden de henüz yalanlama ve doğrulama gelmedi./ kaynak: mynet

