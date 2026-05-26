  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Japonların uzun yaşam sırrı: Kalbe ve tansiyona iyi geliyor! Bayraktar TB2 SİHA'lar illallah ettirmişti: İHA'ları vuracak yeni silah geliştirdiler Sipariş vermeyen eli boş dönüyor! Bursa’da bayramın gizli lezzeti yok satıyor ATM üzerinden maaş avı: Bu yöntemle kredi kartınız ve şifreniz tehlikede Asya Pasifik’te Türk fırtınası! Dost ülkeyle, tüm dünyayı ters köşe yapan fırkateyn hamlesi Avrupa’dan Google’a dev ceza! Kılıçdaroğlu'nu arayip tebrik eden lider kim? Hiç vakit kaybetmedi! Ve Kılıçdaroğlu koltuğa geri döner dönmez büyük operasyonu çekti! Listede tam 24 isim var: Ne olduysa tek bir telefonla oldu Rus turistler Türkiye'ye akın akın geliyor: Ruslar Türkiye'de o sorunu yaşıyor yalanı patladı! Böyle fırsatçılık görülmedi! Soykırımcı İsrail’den skandal “CHP” hamlesi
Teknoloji-Bilişim
9
Yeniakit Publisher
Bayraktar TB2 SİHA'lar illallah ettirmişti: İHA'ları vuracak yeni silah geliştirdiler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bayraktar TB2 SİHA'lar illallah ettirmişti: İHA'ları vuracak yeni silah geliştirdiler

Savaşın ilk yıllarında Bayraktar TB2 SİHA'lar karşısında fena halde zorlanan Rusya, kale adı verilen “Tsitadel” isimli yeni bir silah geliştirdi. İşte detaylar...

#1
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'lar illallah ettirmişti: İHA'ları vuracak yeni silah geliştirdiler

Rus devlet savunma sanayi kuruluşu «Rostec», insansız hava araçlarına (İHA) karşı etkin bir şekilde mücadele edebilen yeni nesil bir hava savunma topçu sistemi geliştirdi. “Tsitadel” (Kale) adı verilen bu sistem, özellikle son yıllarda savaş alanlarında giderek artan İHA tehdidine karşı tasarlandı.

#2
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'lar illallah ettirmişti: İHA'ları vuracak yeni silah geliştirdiler

«Tsitadel»in resmi tanıtımı, Rusya Güvenlik Konseyi himayesinde Moskova yakınlarındaki Patriot Park’ta düzenlenecek olan Uluslararası Güvenlik Forumu’nda yapılacak. 26-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte, sistemin teknik özellikleri ve savaş yetenekleri katılımcılarla paylaşılacak.

#3
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'lar illallah ettirmişti: İHA'ları vuracak yeni silah geliştirdiler

«Tsitadel», farklı tipteki dronlara karşı yüksek başarı oranıyla öne çıkıyor. Sistemin en dikkat çekici özellikleri arasında:

#4
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'lar illallah ettirmişti: İHA'ları vuracak yeni silah geliştirdiler

Akıllı mühimmat kullanımı: Mermiler, hedefe en uygun anda patlayacak şekilde programlanıyor. Otomatik hedefleme ve atış kontrolü: Yapay zeka destekli güdüm sistemi, bir hedefi imha etmek için gereken minimum atış sayısını hesaplıyor. Yüksek etkinlik: TASS ajansının aktardığına göre, «Tsitadel» gerçek savaş koşullarına yakın testlerde yüksek performans sergiledi.

#5
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'lar illallah ettirmişti: İHA'ları vuracak yeni silah geliştirdiler

Sistem, mermilerin imha anını milisaniye hassasiyetinde ayarlayarak hem mühimmattan tasarruf sağlıyor hem de düşman İHA’larının görevini tamamlamasını engelliyor.

#6
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'lar illallah ettirmişti: İHA'ları vuracak yeni silah geliştirdiler

«Rostec», savunma alanındaki bu teknolojik atılımın yanı sıra finansal başarılarıyla da gündemde. Kurumun 2025 yılı toplam geliri, bir önceki yıla göre yüzde 25 oranında artış gösterdi. Bu büyümede, yüksek hassasiyetli mühimmat ve modern hava savunma sistemlerine artan küresel talebin etkili olduğu belirtiliyor.

#7
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'lar illallah ettirmişti: İHA'ları vuracak yeni silah geliştirdiler

Uzmanlar, «Tsitadel» gibi sistemlerin özellikle alçak irtifa İHA’lara karşı etkili bir çözüm sunduğunu vurguluyor. Forumda yapılacak sunumun ardından sistemin Rus ordusunun envanterine alınması ve ihracat potansiyelinin değerlendirilmesi bekleniyor.

#8
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'lar illallah ettirmişti: İHA'ları vuracak yeni silah geliştirdiler

Rostec yetkilileri, «Tsitadel»in mevcut hava savunma sistemlerini tamamlayacağını ve özellikle kritik tesislerin, askeri üslerin ve sivil altyapının dron saldırılarına karşı korunmasında önemli rol oynayacağını ifade ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump Yunanistan'ı yerle yeksan etti! "Ayasofya'yı savaşarak kazandılar siz hırsızsınız" dedi!
Gündem

Trump Yunanistan'ı yerle yeksan etti! "Ayasofya'yı savaşarak kazandılar siz hırsızsınız" dedi!

ABD Başkanı Donald Trump, Yunanistan ve Türkiye ilişkilerine dair dünya gündemine bomba gibi düşen zehir zemberek açıklamalarda bulundu...
Camide temizlik yapan imama saldırı
Gündem

Camide temizlik yapan imama saldırı

İstanbul Bahçelievler’deki Siyavuşpaşa Camii’nde görev yapan İmam-Hatip Selami Beyaztaş, camiyi namaza hazırladığı sırada saldırıya uğradı....
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları yayımlandı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD’da bazı üst düzey görev de..
Trump'tan İslam coğrafyasına açık tehdit! Kirli planı dünyaya ilan etti!
Gündem

Trump'tan İslam coğrafyasına açık tehdit! Kirli planı dünyaya ilan etti!

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin olumlu seyrettiğini öne sürerek Ortadoğu'yu ateşe atacak yeni bir dayatmaya giriş..
Askeri yasak bölgede kaçış hazırlığı: 3 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı
Gündem

Askeri yasak bölgede kaçış hazırlığı: 3 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı

Edirne Uzunköprü'de jandarma ekipleri, 1’inci derece askeri yasak bölgede yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu belirlenen 4 kişiyi yakaladı..
İsrail’e arka bahçesi GKRY’den kötü haber
Dünya

İsrail’e arka bahçesi GKRY’den kötü haber

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yapılan Temsilciler Meclisi seçiminden, İsrail karşıtı çıkışlarıyla öne çıkan partiler ve aşırı sağ güçlenerek..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23