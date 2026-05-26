Bayraktar TB2 SİHA'lar illallah ettirmişti: İHA'ları vuracak yeni silah geliştirdiler
Savaşın ilk yıllarında Bayraktar TB2 SİHA'lar karşısında fena halde zorlanan Rusya, kale adı verilen “Tsitadel” isimli yeni bir silah geliştirdi. İşte detaylar...
Rus devlet savunma sanayi kuruluşu «Rostec», insansız hava araçlarına (İHA) karşı etkin bir şekilde mücadele edebilen yeni nesil bir hava savunma topçu sistemi geliştirdi. “Tsitadel” (Kale) adı verilen bu sistem, özellikle son yıllarda savaş alanlarında giderek artan İHA tehdidine karşı tasarlandı.
«Tsitadel»in resmi tanıtımı, Rusya Güvenlik Konseyi himayesinde Moskova yakınlarındaki Patriot Park’ta düzenlenecek olan Uluslararası Güvenlik Forumu’nda yapılacak. 26-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte, sistemin teknik özellikleri ve savaş yetenekleri katılımcılarla paylaşılacak.
«Tsitadel», farklı tipteki dronlara karşı yüksek başarı oranıyla öne çıkıyor. Sistemin en dikkat çekici özellikleri arasında:
Akıllı mühimmat kullanımı: Mermiler, hedefe en uygun anda patlayacak şekilde programlanıyor. Otomatik hedefleme ve atış kontrolü: Yapay zeka destekli güdüm sistemi, bir hedefi imha etmek için gereken minimum atış sayısını hesaplıyor. Yüksek etkinlik: TASS ajansının aktardığına göre, «Tsitadel» gerçek savaş koşullarına yakın testlerde yüksek performans sergiledi.
Sistem, mermilerin imha anını milisaniye hassasiyetinde ayarlayarak hem mühimmattan tasarruf sağlıyor hem de düşman İHA’larının görevini tamamlamasını engelliyor.
«Rostec», savunma alanındaki bu teknolojik atılımın yanı sıra finansal başarılarıyla da gündemde. Kurumun 2025 yılı toplam geliri, bir önceki yıla göre yüzde 25 oranında artış gösterdi. Bu büyümede, yüksek hassasiyetli mühimmat ve modern hava savunma sistemlerine artan küresel talebin etkili olduğu belirtiliyor.
Uzmanlar, «Tsitadel» gibi sistemlerin özellikle alçak irtifa İHA’lara karşı etkili bir çözüm sunduğunu vurguluyor. Forumda yapılacak sunumun ardından sistemin Rus ordusunun envanterine alınması ve ihracat potansiyelinin değerlendirilmesi bekleniyor.
Rostec yetkilileri, «Tsitadel»in mevcut hava savunma sistemlerini tamamlayacağını ve özellikle kritik tesislerin, askeri üslerin ve sivil altyapının dron saldırılarına karşı korunmasında önemli rol oynayacağını ifade ediyor.
