  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Japonların uzun yaşam sırrı: Kalbe ve tansiyona iyi geliyor! Bayraktar TB2 SİHA'lar illallah ettirmişti: İHA'ları vuracak yeni silah geliştirdiler Sipariş vermeyen eli boş dönüyor! Bursa’da bayramın gizli lezzeti yok satıyor ATM üzerinden maaş avı: Bu yöntemle kredi kartınız ve şifreniz tehlikede Asya Pasifik’te Türk fırtınası! Dost ülkeyle, tüm dünyayı ters köşe yapan fırkateyn hamlesi Avrupa’dan Google’a dev ceza! Kılıçdaroğlu'nu arayip tebrik eden lider kim? Hiç vakit kaybetmedi! Ve Kılıçdaroğlu koltuğa geri döner dönmez büyük operasyonu çekti! Listede tam 24 isim var: Ne olduysa tek bir telefonla oldu Rus turistler Türkiye'ye akın akın geliyor: Ruslar Türkiye'de o sorunu yaşıyor yalanı patladı! Böyle fırsatçılık görülmedi! Soykırımcı İsrail’den skandal “CHP” hamlesi
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Asya Pasifik’te Türk fırtınası! Dost ülkeyle, tüm dünyayı ters köşe yapan fırkateyn hamlesi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Asya Pasifik’te Türk fırtınası! Dost ülkeyle, tüm dünyayı ters köşe yapan fırkateyn hamlesi

Türkiye’nin Güneydoğu Asya pazarındaki en büyük savunma sanayii hamlelerinden biri olan Endonezya MİLGEM projesinde, iki adet İSTİF Sınıfı fırkateynin ihracatı için TAİS şirketiyle nihai sözleşme imzalanarak süreç resmen başlatıldı. Türk Deniz Kuvvetleri'nin artan harekat yoğunluğu nedeniyle yapılan plan revizyonu doğrultusunda, inşası son aşamaya gelen F-516, F-517 ve F-518 fırkateynleri doğrudan Türk Donanması envanterine dahil edildi. Katar finansmanıyla hayata geçirilen ve Asya-Pasifik bölgesine ilk kez fırkateyn ölçeğinde su üstü savaş gemisi satışını sağlayan tarihi projede, Endonezya'ya teslim edilecek F-519 ve F-521 gemilerinin yerlerine ise Türk Donanması için yeni fırkateynlerin inşasına süratle başlanacak.

#1
Foto - Asya Pasifik’te Türk fırtınası! Dost ülkeyle, tüm dünyayı ters köşe yapan fırkateyn hamlesi

Türkiye, Katar ve Endonezya arasında geçtiğimiz dönemde imzalanan mutabakat muhtıralarının ardından, Türkiye’yi temsilen TAİS şirketi iki adet firkateynin ihracatı için nihai sözleşmeyi imzaladı. Katar’ın sağlayacağı kredi finansmanı ile hayata geçirilecek dev projede çarklar resmen dönmeye başladı. Söz konusu ihracat modelinde kredi finansmanının hayati rolü bulunurken, “Türk-Katar-Endonezya Savunma Sanayii İş Birliği” de bu sayede stratejik bir boyuta taşınmış oldu.

#2
Foto - Asya Pasifik’te Türk fırtınası! Dost ülkeyle, tüm dünyayı ters köşe yapan fırkateyn hamlesi

Halihazırda Türk tersanelerinde 7 adedi İSTİF Sınıfı Firkateyn olmak üzere 50’ye yakın askeri geminin inşa faaliyetleri eş zamanlı olarak devam ediyor. Sınıfın ilk gemisi TCG İSTANBUL (F-515), uzun süredir Türk Deniz Kuvvetleri bünyesinde aktif görev icra ediyor. Sektör kaynaklarında daha önce, inşa süreci devam eden F-516 ve F-517 borda numaralı gemilerin Endonezya’ya gönderileceği konuşuluyordu. Ancak SavunmaSanayiST.com olarak edindiğimiz bilgilere göre; Türk Deniz Kuvvetleri’nin artan harekat yoğunluğu sebebiyle bu plan revize edildi.

#3
Foto - Asya Pasifik’te Türk fırtınası! Dost ülkeyle, tüm dünyayı ters köşe yapan fırkateyn hamlesi

Yeni planlama doğrultusunda, inşa ve test faaliyetlerinde son aşamaya gelinen F-516 (TCG İZMİR), F-517 (TCG İZMİT) ve F-518 (TCG İÇEL) firkateynleri doğrudan Türk Deniz Kuvvetleri envanterine dahil edilecek. Endonezya’ya ise F-519 ve F-521 borda numaralı gemiler 2027-2028 yılları arasında teslim edilmesi bekleniyor. Sınıfın diğer gemileri F-520 ve F-522 de yine Türk Donanması’nın gücüne güç katacak. Endonezya’ya ihraç edilecek F-519 ve F-521 gemilerinin yerlerine ise yeni firkateynlerin inşa faaliyetleri süratle başlatılacak. Bu planlama ile ihracat yapılırken, Türk Deniz Kuvvetleri’nin muharip gücünde oluşabilecek potansiyel bir boşluğun tamamen önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca ihracattan elde edilecek bütçenin büyük bir kısmı, Türk Donanması için inşa edilecek yeni nesil savaş gemilerinin finansmanında kaynak olarak kullanılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump Yunanistan'ı yerle yeksan etti! "Ayasofya'yı savaşarak kazandılar siz hırsızsınız" dedi!
Gündem

Trump Yunanistan'ı yerle yeksan etti! "Ayasofya'yı savaşarak kazandılar siz hırsızsınız" dedi!

ABD Başkanı Donald Trump, Yunanistan ve Türkiye ilişkilerine dair dünya gündemine bomba gibi düşen zehir zemberek açıklamalarda bulundu...
Camide temizlik yapan imama saldırı
Gündem

Camide temizlik yapan imama saldırı

İstanbul Bahçelievler’deki Siyavuşpaşa Camii’nde görev yapan İmam-Hatip Selami Beyaztaş, camiyi namaza hazırladığı sırada saldırıya uğradı....
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları yayımlandı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD’da bazı üst düzey görev de..
Trump'tan İslam coğrafyasına açık tehdit! Kirli planı dünyaya ilan etti!
Gündem

Trump'tan İslam coğrafyasına açık tehdit! Kirli planı dünyaya ilan etti!

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin olumlu seyrettiğini öne sürerek Ortadoğu'yu ateşe atacak yeni bir dayatmaya giriş..
Askeri yasak bölgede kaçış hazırlığı: 3 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı
Gündem

Askeri yasak bölgede kaçış hazırlığı: 3 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı

Edirne Uzunköprü'de jandarma ekipleri, 1’inci derece askeri yasak bölgede yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu belirlenen 4 kişiyi yakaladı..
İsrail’e arka bahçesi GKRY’den kötü haber
Dünya

İsrail’e arka bahçesi GKRY’den kötü haber

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yapılan Temsilciler Meclisi seçiminden, İsrail karşıtı çıkışlarıyla öne çıkan partiler ve aşırı sağ güçlenerek..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23