Asya Pasifik’te Türk fırtınası! Dost ülkeyle, tüm dünyayı ters köşe yapan fırkateyn hamlesi
Türkiye’nin Güneydoğu Asya pazarındaki en büyük savunma sanayii hamlelerinden biri olan Endonezya MİLGEM projesinde, iki adet İSTİF Sınıfı fırkateynin ihracatı için TAİS şirketiyle nihai sözleşme imzalanarak süreç resmen başlatıldı. Türk Deniz Kuvvetleri'nin artan harekat yoğunluğu nedeniyle yapılan plan revizyonu doğrultusunda, inşası son aşamaya gelen F-516, F-517 ve F-518 fırkateynleri doğrudan Türk Donanması envanterine dahil edildi. Katar finansmanıyla hayata geçirilen ve Asya-Pasifik bölgesine ilk kez fırkateyn ölçeğinde su üstü savaş gemisi satışını sağlayan tarihi projede, Endonezya'ya teslim edilecek F-519 ve F-521 gemilerinin yerlerine ise Türk Donanması için yeni fırkateynlerin inşasına süratle başlanacak.