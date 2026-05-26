Asya Pasifik’te Türk fırtınası! Dost ülkeyle, tüm dünyayı ters köşe yapan fırkateyn hamlesi

Yeni planlama doğrultusunda, inşa ve test faaliyetlerinde son aşamaya gelinen F-516 (TCG İZMİR), F-517 (TCG İZMİT) ve F-518 (TCG İÇEL) firkateynleri doğrudan Türk Deniz Kuvvetleri envanterine dahil edilecek. Endonezya’ya ise F-519 ve F-521 borda numaralı gemiler 2027-2028 yılları arasında teslim edilmesi bekleniyor. Sınıfın diğer gemileri F-520 ve F-522 de yine Türk Donanması’nın gücüne güç katacak. Endonezya’ya ihraç edilecek F-519 ve F-521 gemilerinin yerlerine ise yeni firkateynlerin inşa faaliyetleri süratle başlatılacak. Bu planlama ile ihracat yapılırken, Türk Deniz Kuvvetleri’nin muharip gücünde oluşabilecek potansiyel bir boşluğun tamamen önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca ihracattan elde edilecek bütçenin büyük bir kısmı, Türk Donanması için inşa edilecek yeni nesil savaş gemilerinin finansmanında kaynak olarak kullanılacak.