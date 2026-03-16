Orduya “uçan beyin”: Eurofighter’a insansız yaver geliyor
Airbus, Alman Hava Kuvvetleri (Luftwaffe) için geliştirilen ve "Avrupa görev sistemi" ile donatılan ilk XQ-58A Valkyrie İHA’larını yıl sonunda uçuş testlerine hazırlıyor. ABD yapımı kanıtlanmış bir platformu Airbus’ın özgün "MARS" otonomi yazılımıyla birleştiren bu proje, Eurofighter savaş uçaklarını tehlikeli bölgelerden uzak tutarak onlara eşlik edecek insansız yardımcılar kazandırmayı hedefliyor. 2029 yılına kadar operasyonel hale gelmesi planlanan bu sistemle Almanya, 6. nesil uçak vizyonuna giden yolda muharip sayısal üstünlük sağlayacak kritik bir "Wingman" kabiliyetine kavuşacak.