Savaş sürerken, Suudi Arabistan’dan Trump’a skandal “İran” tavsiyesi: Yılanın başını kesin

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman başta olmak üzere Arap liderlerle sık sık görüştüğünü doğruladı. Yetkililer, görüşmelerde İran'a karşı sert askeri baskının sürdürülmesinin gündeme geldiğini belirtirken, bu yaklaşımın 2015'te hayatını kaybeden Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın Washington'a yıllar önce verdiği ve "Yılanın başını kesin" sözleriyle özetlenen tavsiyeyi hatırlattığını ifade etti.

Beyaz Saray yetkililerine göre Trump, İran ile devam eden savaş sırasında bölgedeki müttefiklerle yoğun temas halinde. Özellikle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yapılan görüşmelerde savaşın seyri, İran'ın askeri kapasitesi ve bölgesel güvenlik konuları ele alınıyor.

Çeşitli yetkililer, Veliaht Prens'in Washington yönetimine İran'a karşı askeri baskının sürdürülmesi gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunduğunu aktardı. Bu yaklaşımın, 2015 yılında hayatını kaybeden Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın ABD yönetimine İran konusunda sık sık dile getirdiği "Yılanın başını kesin" sözünü hatırlattığı belirtiliyor.

İran ile ABD- İsrail arasındaki savaş 28 Şubat'ta başlayan saldırıların ardından hızla bölgesel bir krize dönüştü. İran'ın misilleme saldırıları kapsamında Suudi Arabistan da hedef alınan ülkeler arasında yer aldı. İran'a ait drone ve seyir füzelerinin Riyad ve ülkenin doğusundaki bazı petrol tesislerine yöneldiği, Suudi hava savunma sistemlerinin ise birçok saldırıyı engellediği bildirildi.

Saldırılar sonucunda bazı enerji tesislerinin zarar gördüğü, birkaç sivilin hayatını kaybettiği ve ABD askerlerinin de bulunduğu bazı askeri noktaların hedef alındığı aktarıldı. Riyad yönetimi ise İran'ın bölgedeki saldırılarından Tahran'ı sorumlu tutarak ülkenin kendini savunma hakkına sahip olduğunu açıkladı. Suudi Arabistan, İran'ın havaalanları ve enerji altyapısını hedef alan saldırılarının bölgesel güvenliği tehdit ettiğini vurguladı. Öte yandan Suudi Arabistan'ın resmi olarak savaşta doğrudan saldırı rolü üstlenmediğini, ancak hava sahasını ve enerji altyapısını korumak için savunma önlemlerini artırdığını duyurduğu belirtildi.

Savaşın en büyük etkilerinden biri de enerji piyasalarında hissediliyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidi ve bölgedeki saldırılar nedeniyle petrol fiyatları hızla yükselirken, Suudi petrol devi Aramco küresel enerji piyasası için "felaket sonuçlar" doğabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar, Washington ile Riyad arasındaki yakın koordinasyonun savaşın gidişatını belirleyebilecek önemli faktörlerden biri olduğunu değerlendiriyor.

