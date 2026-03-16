Savaş sürerken, Suudi Arabistan’dan Trump’a skandal “İran” tavsiyesi: Yılanın başını kesin
ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman başta olmak üzere Arap liderlerle sık sık görüştüğünü doğruladı. Yetkililer, görüşmelerde İran'a karşı sert askeri baskının sürdürülmesinin gündeme geldiğini belirtirken, bu yaklaşımın 2015'te hayatını kaybeden Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın Washington'a yıllar önce verdiği ve "Yılanın başını kesin" sözleriyle özetlenen tavsiyeyi hatırlattığını ifade etti.