Sıcak gelişme! Ülkede casus avı başladı: 500 hain yakalandı, idam edilmeleri bekleniyor
Sıcak gelişme! Ülkede casus avı başladı: 500 hain yakalandı, idam edilmeleri bekleniyor

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. 500 casus yakalandı. Casusluk yapan şahısların idam edilmesi bekleniyor. İşte detaylar...

1
#1
Foto - Sıcak gelişme! Ülkede casus avı başladı: 500 hain yakalandı, idam edilmeleri bekleniyor

Orta Doğu'da ABD ile İsrail'in saldırılarıyla başlayan çatışmalarla birlikte İran'da kritik bir gelişme daha yaşandı. İran Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan, son dönemlerde 'casusluk' suçlamasıyla gerçekleştirilen gözaltı operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Foto - Sıcak gelişme! Ülkede casus avı başladı: 500 hain yakalandı, idam edilmeleri bekleniyor

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana 500 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını belirten Radan, "Bunlardan 250'si İran International televizyonuna vurulacak hedefler hakkında istihbarat sağlayan, militan gruplarla bağlantıları olan ve kamu düzenini bozmaya çalışan kişiler" ifadelerini kullandı.

Foto - Sıcak gelişme! Ülkede casus avı başladı: 500 hain yakalandı, idam edilmeleri bekleniyor

Gözaltına alınanları 'casus' şeklinde nitelendiren Radan, söz konusu kişilerin 'düşmana ve İran karşıtı medyaya' bilgi verdiğini iddia etti.

Foto - Sıcak gelişme! Ülkede casus avı başladı: 500 hain yakalandı, idam edilmeleri bekleniyor

Ayrıca İran Silahlı Kuvvetleri'nden de İran International ile iş birliği yapanların hedefleri arasında yer alacağı uyarısı geldi.

Foto - Sıcak gelişme! Ülkede casus avı başladı: 500 hain yakalandı, idam edilmeleri bekleniyor

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre İran Silahlı Kuvvetleri bünyesinde savaşı yürüten birim olan Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'nın Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, "Siyonist medya kuruluşu International (İran International), bölgedeki bazı ülkelerin uydu imkanlarını ve medya altyapısını kullanarak suçlu Amerika ve siyonist rejimin amaçlarına hizmet etmek amacıyla İran'ın sevgili halkına karşı gerilim yaratmakta, yalan haberler uydurmakta, söylentiler yaymakta ve psikolojik savaş yürütmektedir" şeklinde konuştu.

Foto - Sıcak gelişme! Ülkede casus avı başladı: 500 hain yakalandı, idam edilmeleri bekleniyor

Zülfikari, bu medya kuruluşuna destek vermeye devam edilmesi durumunda, 'iş birliğini sürdürenlerin de İran'ın hedefleri arasında yer alacağını belirtti. Tahran yönetimi, 2022 yılında 'ülkedeki rejim karşıtı protestolara ilişkin dezenformasyon mahiyetinde haberler yaptığı ve şiddet içerikli eylemler düzenleyen göstericileri teşvik ettiği' gerekçesiyle İran International televizyonunu 'terör örgütü' ilan etmiş, çalışanlarının da ülkedeki mal varlıklarına el konulacağını açıklamıştı.

Yorumlar

Recep

Gözlerinin yaşına dahi bakmayın asın bu hainleri.
