  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
3 ilde harekete geçildi! Acele kamulaştırma kararı çıktı Pahalılıktan kaçanlar Yunana sığındı Ankara'da korku dolu gece: Taşıyıcı kolonları patlayan bina tahliye edildi! Rusya’dan çok sert ‘savaş’ çıkışı! ‘Avrupa’yı yöneten aptallar…’ Bu meyveler lif zengini: Kalbi motor gibi çalıştırıyor! Kayıt dışı ile sıkı mücadele sonuç verdi Gelir vergisi mükellefi sayısı 3 milyonu geçti Ordu da topa girdi! İran Silahlı Kuvvetleri'nden gösterilere dair ilk açıklama Harekete geçildi yine... Galatasaray temasa geçti! Frattesi için hamle zamanı Suudi Arabistan’ın eski futbolcusu: Ronaldo’nun sahadaki performansıyla uyuşmadığı için eleştirdi! Takımı panikletti
Gündem
10
Yeniakit Publisher
Ordu da topa girdi! İran Silahlı Kuvvetleri'nden gösterilere dair ilk açıklama
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ordu da topa girdi! İran Silahlı Kuvvetleri'nden gösterilere dair ilk açıklama

İran'da riyalin dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetmesinin ardından pazar ve marketlerde başlayan protestolar, kısa sürede yoğunlaşarak ülkeye yayıldı.

#1
Foto - Ordu da topa girdi! İran Silahlı Kuvvetleri'nden gösterilere dair ilk açıklama

İran devlet televizyonuna (IRIB) göre İran ordusu, ülkede yaşanan protestolar ve son zamanlarda artan şiddet eylemlerine ilişkin açıklama yayımladı.

#2
Foto - Ordu da topa girdi! İran Silahlı Kuvvetleri'nden gösterilere dair ilk açıklama

Açıklamada, İran halkının birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin gerekliliğine vurgu yapılırken, İran ordusunun diğer silahlı kuvvetlerle birlikte “ulusal çıkarları, stratejik altyapıları ve kamu mallarını güçlü bir şekilde koruyacağı” mesajı verildi.

#3
Foto - Ordu da topa girdi! İran Silahlı Kuvvetleri'nden gösterilere dair ilk açıklama

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün düşman farklı taktiklerle kamu düzenini bozarak ülkede güvensiz bir ortam yaratmaya çalışıyor. 12 günlük savaşta çocukların kanı eline bulaşan düşman, İran halkını koruma bahanesiyle yeni fitne çıkarmaya çalışıyor."

#4
Foto - Ordu da topa girdi! İran Silahlı Kuvvetleri'nden gösterilere dair ilk açıklama

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

#5
Foto - Ordu da topa girdi! İran Silahlı Kuvvetleri'nden gösterilere dair ilk açıklama

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 9 Ocak'ta (gösterilerin 13. gününde) yayımladığı raporda, 15'i emniyet görevlisi 65 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını, 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.

#6
Foto - Ordu da topa girdi! İran Silahlı Kuvvetleri'nden gösterilere dair ilk açıklama

Göstericileri kışkırtan bazı isimlerin görüntüleri dikkat çekiyor.

#7
Foto - Ordu da topa girdi! İran Silahlı Kuvvetleri'nden gösterilere dair ilk açıklama

Toplanan kalabalık, cep telefonları ile çekim yapıp, başkalarını da meydanlara çağırıyorlar.

#8
Foto - Ordu da topa girdi! İran Silahlı Kuvvetleri'nden gösterilere dair ilk açıklama

Göstericileri yatıştırmak için güvenlik önlemleri alınmaya devam ediliyor.

#9
Foto - Ordu da topa girdi! İran Silahlı Kuvvetleri'nden gösterilere dair ilk açıklama

Gösterilerden arkaya, mezbelelik kalıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası! CHP’li Büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçiyor
Gündem

Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası! CHP’li Büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçiyor

Savcı Sayan, CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın AK Parti'ye geçeceği yönünde bomba iddiayı paylaştı.
Mansur Yavaş, Belediye Meclisi’nden arkasına bakmadan kaçtı!
Gündem

Mansur Yavaş, Belediye Meclisi’nden arkasına bakmadan kaçtı!

Başkent Ankara'yı hizmete aç bırakan, vatandaşları susuzluğa mahkûm eden CHP’li Mansur Yavaş, belediye Meclisi’nde hesap sorulunca çareyi sa..
Artık iyice köşeye sıkışan terör örgütünden yeni karar
Dünya

Artık iyice köşeye sıkışan terör örgütünden yeni karar

Suriye ordusu, YPG/SDG terör örgütü ile anlaşma girişimlerinin başarısız olması üzerine Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ne operasyon başlattı..
Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber!
Gündem

Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber!

Eli kanlı terörist başı Fetullah Gülen'i mezarından ters döndüren haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Barolardan Kirli İttifak: İmamoğlu’nun Sır Küpü Avukatı İçin Seferber Oldular!
Gündem

Barolardan Kirli İttifak: İmamoğlu’nun Sır Küpü Avukatı İçin Seferber Oldular!

İstanbul’da yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ı kurtarmak için m..
Rusya'da 'Türkiye' çılgınlığı! Pandemiden sonra ilk kez böylesi oldu
Ekonomi

Rusya'da 'Türkiye' çılgınlığı! Pandemiden sonra ilk kez böylesi oldu

Önümüzdeki yaz sezonunda da Rusların Türkiye'ye akın etmesi beklenirken erken rezervasyonlarla ilgili son veriler ortaya çıktı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23