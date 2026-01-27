Oranlar resmen alarm veriyor! İşte “Bu, Türkiye için bir felaket” diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye açısından varoluşsal bir tehdit, bir felaket" olarak nitelendirdiği konuda alarm zilleri çalıyor.
Türkiye'de doğum oranlarındaki düşüş, demografik yapı açısından tehlikeli bir tabloyu ortaya koyuyor. Ülkemizde toplam doğurganlık hızı 2009 yılında 2,1 seviyesindeyken 2025 itibarıyla 1,36'ya gerileyerek yaklaşık yüzde 35'lik bir düşüş gösterdi.
Uzmanlara göre mevcut eğilim devam ederse, önümüzdeki yıllarda yaşlı nüfus oranı hızla artacak, buna paralel olarak iş gücünde daralma riski ortaya çıkacak. Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde doğurganlık hızları 1,2–1,5 bandına kadar düştü. İstanbul, İzmir, Edirne ve Zonguldak gibi büyük ve sanayileşmiş illerde çocuk sayısı, nüfusun yenilenme eşiğinden ciddi biçimde uzaklaşıyor. Bu bölgelerdeki düşüş, Türkiye ortalamasını aşağı çeken en önemli faktörler arasında gösteriliyor.
İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde bazı iller 1,6–1,9 aralığında seyrederek kritik sınırda bulunuyor. Uzmanlar, bu bölgelerdeki düşüşün daha yavaş ilerlediğini ancak mevcut trendin sürmesi halinde orta vadede nüfus kaybının kaçınılmaz olacağını belirtiyor.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ise hâlâ 2,5 ve üzeri doğurganlık hızlarıyla ülke ortalamasının üzerinde yer alıyor. Buna rağmen bu bölgelerde de önceki yıllara kıyasla belirgin bir gerileme yaşandığına dikkat çekiliyor.
Uzmanlara göre 2,1 doğurganlık hızı, bir toplumun nüfusunu uzun vadede sabit tutabilmesi için gereken asgari seviye olarak kabul ediliyor. Türkiye ortalamasının bu çizginin altına inmesi, uzun vadede nüfusun yaşlanacağı ve toplam nüfusun azalma eğilimine gireceği anlamına geliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da daha önce yaptığı açıklamalarda doğum oranlarındaki düşüşe dikkat çekmiş, bu durumu "Türkiye açısından varoluşsal bir tehdit, bir felaket" olarak nitelendirmişti. Erdoğan, yalnız yaşamayı tercih eden birey sayısının ve boşanma oranlarının artmasına karşın evlilik ve doğurganlık oranlarının gerilediğini, 2023 yılı doğum istatistiklerinin endişe verici olduğunu vurgulamıştı.
