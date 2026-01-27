Oranlar resmen alarm veriyor! İşte “Bu, Türkiye için bir felaket” diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da daha önce yaptığı açıklamalarda doğum oranlarındaki düşüşe dikkat çekmiş, bu durumu "Türkiye açısından varoluşsal bir tehdit, bir felaket" olarak nitelendirmişti. Erdoğan, yalnız yaşamayı tercih eden birey sayısının ve boşanma oranlarının artmasına karşın evlilik ve doğurganlık oranlarının gerilediğini, 2023 yılı doğum istatistiklerinin endişe verici olduğunu vurgulamıştı.