2024-06-23 10:05:20 Operatör damat, gelin almaya kepçenin kovasında davulcularla gitti
Hatay'da iş makinesi operatörü Ahmet Şenol, en mutlu gününde gelin almaya 3 iş makinesiyle gitti. Davulcularla birlikte kepçenin kovasına binen Şenol'un bu anları izleyenleri gülümsetti. Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Ahmet Şenol, iş makinesi operatörlüğü yaparak ekmek parasını kazanıyor. Şenol, hayatının aşkı olan Kübra ile asrın felaketinde tanışarak evlilik yoluna çıktı. Ailelerin ve çiftin anlaşmasıyla süreç mutlulukla sona erdi.