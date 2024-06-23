Operatör damat, gelin almaya kepçenin kovasında davulcularla gitti

Böyle gelişti. İkimiz de Hatay'daydık. O da yakınlarını kaybetti, ben de yakınlarımı kaybettim. Benim yetiştirdiğim elemanlar sağ olsun, herkes kepçesini getirdi. 'Bizim de bir faydamız olsun' dediler. Böyle bir şey yaptılar. Ben de onları kıramadım. Rabbim razı olsun kendilerinden. Ben de tamam yapalım dedim, güzel oldu. Gelin hanıma da böyle bir şey yapsak mı veya böyle bir şey yapsak olur mu diye sordum. O da sağ olsun hiç olmaz demedi. Benim mesleğim icabı elimizden geleni yaptık.