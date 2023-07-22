Onun yüzüne dahi bakmıyoruz! Oysa haftada bir yiyen bile hastanenin yolunu unutuyor! İşte o harika sebze

Çağımızın en korkutucu hastalıkları arasında yer alan kanserden korunmak için sağlıklı beslenme, egzersiz ve stresten uzak bir yaşam benimsemek gerekiyor. Bu konuda yapılan araştırmalarda düzenli olarak yeşil yapraklı sebzeler tüketilmesinin önemine dikkat çekildi. Peki, hangi yeşil yapraklı sebzeler kansere karşı koruyor? İşte, beslenme düzeninizi baştan aşağı değiştirecek o sebzeler ve faydaları... Sağlıklı ve düzenli beslenmenin önemine her fırsatta dikkat çeken uzmanlar, kanserden korunmak için de yine sağlıklı ve düzenli beslenmenin şart olduğunu söylüyor. Özellikle bazı sebzeler var ki onların düzenli olarak tüketimi kanserin vücuda yaklaşmasına bile izin vermiyor. İşte, kanserin en büyük düşmanı olan sebzeler...