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Sağlık
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Onun yüzüne dahi bakmıyoruz! Oysa haftada bir yiyen bile hastanenin yolunu unutuyor! İşte o harika sebze

2023-07-22 11:20:59
Onun yüzüne dahi bakmıyoruz! Oysa haftada bir yiyen bile hastanenin yolunu unutuyor! İşte o harika sebze

Çağımızın en korkutucu hastalıkları arasında yer alan kanserden korunmak için sağlıklı beslenme, egzersiz ve stresten uzak bir yaşam benimsemek gerekiyor. Bu konuda yapılan araştırmalarda düzenli olarak yeşil yapraklı sebzeler tüketilmesinin önemine dikkat çekildi. Peki, hangi yeşil yapraklı sebzeler kansere karşı koruyor? İşte, beslenme düzeninizi baştan aşağı değiştirecek o sebzeler ve faydaları... Sağlıklı ve düzenli beslenmenin önemine her fırsatta dikkat çeken uzmanlar, kanserden korunmak için de yine sağlıklı ve düzenli beslenmenin şart olduğunu söylüyor. Özellikle bazı sebzeler var ki onların düzenli olarak tüketimi kanserin vücuda yaklaşmasına bile izin vermiyor. İşte, kanserin en büyük düşmanı olan sebzeler...

#1
Foto - Onun yüzüne dahi bakmıyoruz! Oysa haftada bir yiyen bile hastanenin yolunu unutuyor! İşte o harika sebze

PAZI Syringic asit ve kaempferol bakımından zengin olan pazı, kandaki şeker oranını düzenliyor. Kanser oluşumuna engel olan pazı, vücutta toksin birikmesinin de önüne geçiyor.

#2
Foto - Onun yüzüne dahi bakmıyoruz! Oysa haftada bir yiyen bile hastanenin yolunu unutuyor! İşte o harika sebze

SARIMSAK Sarımsağın içeriğindeki bileşikler, antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahip ve bu özellik sayesinde kanser gelişimini önlemeye yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda sarımsaktaki diğer bileşenler de bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser riskini azaltmaya yardımcı olur.

#3
Foto - Onun yüzüne dahi bakmıyoruz! Oysa haftada bir yiyen bile hastanenin yolunu unutuyor! İşte o harika sebze

BROKOLİ Yapılan araştırmalarda, brokolinin özellikle meme, prostat, kolon, akciğer ve mide kanserini azalttığı ortaya çıktı.

#4
Foto - Onun yüzüne dahi bakmıyoruz! Oysa haftada bir yiyen bile hastanenin yolunu unutuyor! İşte o harika sebze

KARALAHANA Karalahana da kanseri önleyecek besinler arasında yer alıyor. Karalahana ve tüm lahana familyası, glukosinolat denilen doğal bileşikler bakımından oldukça zengindir. Kansere karşı koruyucu olan karalahana vücudun toksinlerden korunmasını sağlayan besleyici fitokimyasallar içermektedir.

#5
Foto - Onun yüzüne dahi bakmıyoruz! Oysa haftada bir yiyen bile hastanenin yolunu unutuyor! İşte o harika sebze

TERE Tere, C vitamini, lif, folat, kalsiyum, demir ve diğer birçok vitamin ve mineral bakımından zengin bir sebzedir. Bu özelliği ile bağışıklığın güçlenmesini sağlayarak, hücresel sağlık için büyük rol oynar. Yapılan çalışmalarda, 2 ay düzenli tere tüketenlerin kan değerlerinin düzeldiği belirlenmiştir. Böylelikle tere hücreleri koruyarak kansere karşı koruyucu etki gösterir.

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