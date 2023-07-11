Online alışverişte çok dikkatli olun! İnternetten aldı 2 terabayt, eve geldi 100 gigabayt

Dünyanın birçok yerinde insanların benzer olaylara maruz kaldığını söyleyen Önen, “Sonrasında bir de içini açmayı denedim. Her şeyi donanımsal olarak bakayım dedim. Ön kapaktaki yazıda problem göremedim. Donanımsal olarak da baktım içinde küçük bir parça var, aparat var. Yani bu bende biraz şüphe uyandırdı. Zaten cihazın üzerine baktığınız zaman bir marka yok. Arkasında bir seri numarası gibi bir şey var ama o da muhtemelen daha profesyonelce davranmak için yapılmıştı. Yorumlara baktığımda herkes benzer şeylerden şikâyet etmiş ve dünyanın birçok yerindeki insanlar benzer şeye maruz kalmışlar. Yani günümüz koşullarında bilim ve teknoloji çok ilerledi. Teknoloji ilerlemesiyle sanal dolandırıcılık da bir hayli arttı ve o kadar çok profesyonel dolandırıcılık yapılıyor ki insanların bunu fark etmesi çok yoğun bir çaba gerekir” diye konuştu.