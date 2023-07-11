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Yaşam
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Online alışverişte çok dikkatli olun! İnternetten aldı 2 terabayt, eve geldi 100 gigabayt

2023-07-11 21:45:38
Online alışverişte çok dikkatli olun! İnternetten aldı 2 terabayt, eve geldi 100 gigabayt

Bitlis’te yaşayan Cihan Önen, yabancı bir alışveriş sitesinden aldığı iki terabaytlık depolama cihazının 100 gigabayt çıkmasına tepki gösterdi.

#1
Foto - Online alışverişte çok dikkatli olun! İnternetten aldı 2 terabayt, eve geldi 100 gigabayt

Bitlis’te yaşayan Cihan Önen, yabancı bir alışveriş sitesinden 2 terabaytlık depolama zihazı aldı. Kullandığı süreçte hem donanımsal hem de veri aktarım hızı ile ilgili hiçbir problem olmadığını fark eden Önen, 100 gigabaytlık alanı doldurduktan sonra aktarımın başarısız olduğunu gözlemledi. Depolama zihazını açıp içerisine baktığında ise 2 terabayt olarak aldığı depolama cihazının aslında 100 gigabayt olduğunu fark etti. Durumu yabancı alışveriş sitesine iletmek istediğinde ise 15 günlük geri iade sürecini aştığını öğrendi.

#2
Foto - Online alışverişte çok dikkatli olun! İnternetten aldı 2 terabayt, eve geldi 100 gigabayt

Dolandırıldığını anlayan Önen, duruma tepki göstererek, “Yakın zamanda yurt dışı kaynaklı bir internet sitesinden online alışveriş yaptım. 2 terabaytlık depolama cihazı fiyatı 750 TL gibi makul bir fiyattı. Tabii bu cihazlar Türkiye’de daha pahalı ve 2 ile 4 bin TL arasında olabilmektedir. Bu cihaz elime ulaştığında her şey normaldi. Yazma hızı, okuma hızı gayet normaldi. Evde bunu uzun bir süre kullandım. Ta ki 100 gigabaytlık bir boyutu geçtiğiniz zaman yazma duruyor, okuma duruyor. Öyle bir sistem uyarlamışlar ki bilgisayarı açtığınızda 2 terabayt görünüyor. En profesyonel programlarda bile denediğinizde 2 terabaytlık bir boyut görünüyor. Fakat belli bir kopyalamadan sonra duruyor. İçerisindeki içeriği sildiğiniz zaman tekrardan kopyalamaya devam ediyor” dedi.

#3
Foto - Online alışverişte çok dikkatli olun! İnternetten aldı 2 terabayt, eve geldi 100 gigabayt

Aldığı ürünü iade edemediğini dile getiren Önen, “Sonrasında bunu iade etmek için tekrardan siteye girdim. Fakat baktım ki 15 günlük bir süre geçtiğinden iade alamadım. İnternet üzerindeki yorumlara baktım ki herkes benzer şeylerden şikâyetçi. Evde birçok yöntem denedim pek çok uygulama yaptım fakat bir neticeye ulaşamadım. Günlerce zaman kaybından başka bir şey olmadı benim için” dedi.

#4
Foto - Online alışverişte çok dikkatli olun! İnternetten aldı 2 terabayt, eve geldi 100 gigabayt

Dünyanın birçok yerinde insanların benzer olaylara maruz kaldığını söyleyen Önen, “Sonrasında bir de içini açmayı denedim. Her şeyi donanımsal olarak bakayım dedim. Ön kapaktaki yazıda problem göremedim. Donanımsal olarak da baktım içinde küçük bir parça var, aparat var. Yani bu bende biraz şüphe uyandırdı. Zaten cihazın üzerine baktığınız zaman bir marka yok. Arkasında bir seri numarası gibi bir şey var ama o da muhtemelen daha profesyonelce davranmak için yapılmıştı. Yorumlara baktığımda herkes benzer şeylerden şikâyet etmiş ve dünyanın birçok yerindeki insanlar benzer şeye maruz kalmışlar. Yani günümüz koşullarında bilim ve teknoloji çok ilerledi. Teknoloji ilerlemesiyle sanal dolandırıcılık da bir hayli arttı ve o kadar çok profesyonel dolandırıcılık yapılıyor ki insanların bunu fark etmesi çok yoğun bir çaba gerekir” diye konuştu.

#5
Foto - Online alışverişte çok dikkatli olun! İnternetten aldı 2 terabayt, eve geldi 100 gigabayt

Bu tür durumların acı bir tecrübe olduğunu belirten Önen, “Bundan sonra bu tip acı tecrübelerle karşılaşmamak için her şeyi kılı kırk yararak ayağımızı sağlam adımlarla atmak lazım. Bunu tespit etmek biraz zor. Çok fazla dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle bu tip dolandırıcılık işlemlerini fason firmalar yapıyor. Şüphe uyandırmamak için kurumsal firmalardan mağaza açıyorlar. Daha sonra 5-10 tane ürünü içine koyuyorlar geçici olarak. Daha sonra bu siteler üzerinde insanları dolandırıp, tekrardan bu ürünleri ve kendi hesaplarını kapatıyorlar. Onun için vatandaşlar buna dikkat etsinler” şeklinde konuştu.

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