Online alışverişte çok dikkatli olun! İnternetten aldı 2 terabayt, eve geldi 100 gigabayt

Dolandırıldığını anlayan Önen, duruma tepki göstererek, “Yakın zamanda yurt dışı kaynaklı bir internet sitesinden online alışveriş yaptım. 2 terabaytlık depolama cihazı fiyatı 750 TL gibi makul bir fiyattı. Tabii bu cihazlar Türkiye’de daha pahalı ve 2 ile 4 bin TL arasında olabilmektedir. Bu cihaz elime ulaştığında her şey normaldi. Yazma hızı, okuma hızı gayet normaldi. Evde bunu uzun bir süre kullandım. Ta ki 100 gigabaytlık bir boyutu geçtiğiniz zaman yazma duruyor, okuma duruyor. Öyle bir sistem uyarlamışlar ki bilgisayarı açtığınızda 2 terabayt görünüyor. En profesyonel programlarda bile denediğinizde 2 terabaytlık bir boyut görünüyor. Fakat belli bir kopyalamadan sonra duruyor. İçerisindeki içeriği sildiğiniz zaman tekrardan kopyalamaya devam ediyor” dedi.