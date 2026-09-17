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Milyarder iş insanı o yata ChatGPT ile ulaştı! 17,5 milyon euroluk komisyon davasında şok savunma! Piyasalar günü böyle bitirdi: Altın kanatlandı, gümüş uçtu, petrol düştü! Borsa sert yükselişle kapandı Denizin dibine plastik otlar attılar! Sonuçlar inanılmaz Borsada o rakam şoke etti! Yabancı yatırımcıdan Türkiye kararı! Hastaneden taburcu oldu, eve götürülürken yolda ağaca çarpıp öldü Alman devi fiyatı duyanları şoke etti! Audi'nin en ucuz elektrikli canavarı asfaltla buluştu! Hastaneden taburcu olup evine gidiyordu! Akseki'deki feci kazada acı son! Seçim yaparken aman dikkat bilim uyarıyor... Güneş kremi: Uygun fiyatlı marka mı yoksa lüks marka mı olmalı? Yeni bir okyanusun oluşumu hızlandı! Afrika kıtası gözlerimizin önünde bölünüyor Adana'da suya kapılan genç kızdan acı haber! Yürek yakan detayı görenler yıkıldı!
Ekonomi
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Piyasalar günü böyle bitirdi: Altın kanatlandı, gümüş uçtu, petrol düştü! Borsa sert yükselişle kapandı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Piyasalar günü böyle bitirdi: Altın kanatlandı, gümüş uçtu, petrol düştü! Borsa sert yükselişle kapandı

Küresel piyasalarda altın fiyatları, jeopolitik risklerin güvenli liman talebini artırması, ABD dolarının zayıflaması ve petrol fiyatlarının gerilemesiyle sert yükseldi. Altının ons fiyatı yüzde 2,4 artarak 4 bin 370 dolara çıkarken, gram altın da paralel seyir izledi. Gümüşteki yükseliş ise yüzde 4,5'i aştı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,95 değer kazanarak 13.509,76 puandan tamamladı.

#1
Foto - Piyasalar günü böyle bitirdi: Altın kanatlandı, gümüş uçtu, petrol düştü! Borsa sert yükselişle kapandı

Altın piyasasında dolar, petrol ve tahvil faizlerindeki hareketlerin etkisi belirginleşti. Jeopolitik risklerle birlikte güvenli liman talebinin güçlenmesi değerli metalleri desteklerken, yatırımcılar küresel merkez bankalarının faiz kararları ve önümüzdeki döneme ilişkin para politikası sinyallerini de yakından izliyor.

#2
Foto - Piyasalar günü böyle bitirdi: Altın kanatlandı, gümüş uçtu, petrol düştü! Borsa sert yükselişle kapandı

Spot piyasada altının ons fiyatı 17 Eylül 2026'da TSİ 17.16 itibarıyla yüzde 2,4 değer kazanarak 4 bin 370 dolardan işlem gördü. Gram altın da paralel olarak yüzde 2.35 değer kazandı. ABD vadeli altın kontratları da yüzde 0,54 yükselişle 4 bin 410 dolara çıktı.

#3
Foto - Piyasalar günü böyle bitirdi: Altın kanatlandı, gümüş uçtu, petrol düştü! Borsa sert yükselişle kapandı

Altındaki yükselişe diğer değerli metaller de eşlik etti. Gümüşün ons fiyatı spot piyasada yüzde 4,5'i aşan artışla 66 dolara yükseldi. Londra'da gümüş yüzde 3,8 değer kazanarak 65,38 dolara çıktı. Platin ve paladyum fiyatlarında da artış görüldü.

#4
Foto - Piyasalar günü böyle bitirdi: Altın kanatlandı, gümüş uçtu, petrol düştü! Borsa sert yükselişle kapandı

Analistlere göre altın fiyatlarındaki yükselişte petrolün varil fiyatının bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesi ve dolar endeksinin yedi haftanın zirvesinden gevşemesi etkili oldu. Analistler, enflasyonist baskılar nedeniyle altın ve enerji fiyatları arasında güçlü bir ters korelasyon oluştuğuna dikkat çekiyor. Enerji fiyatlarındaki düşüşün altın piyasası üzerindeki baskıyı hafiflettiği belirtiliyor.

#5
Foto - Piyasalar günü böyle bitirdi: Altın kanatlandı, gümüş uçtu, petrol düştü! Borsa sert yükselişle kapandı

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan aşırı tepkinin düzeltilmesi de altını destekleyen unsurlar arasında gösterildi. Bununla birlikte yüksek enflasyon ve faiz ortamının kısa vadede altının yukarı yönlü potansiyelini sınırlayabileceği kaydedildi. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bir gün önce faiz oranlarını yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltme kararını ve gelecek döneme ilişkin politika sinyallerini değerlendirmeyi sürdürüyor.

#6
Foto - Piyasalar günü böyle bitirdi: Altın kanatlandı, gümüş uçtu, petrol düştü! Borsa sert yükselişle kapandı

Küresel faiz görünümünde İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranlarını sabit tuttu. Japonya Merkez Bankasının (BoJ) ise faizleri 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarması ve borçlanma maliyetlerini artırma sinyali vermesi bekleniyor.

#7
Foto - Piyasalar günü böyle bitirdi: Altın kanatlandı, gümüş uçtu, petrol düştü! Borsa sert yükselişle kapandı

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS'nin analizinde, kısa vadeli oynaklığa rağmen altının orta ve uzun vadeli görünümünü destekleyen faktörlere işaret edildi. UBS; büyüyen mali açıklar, artan borç yükleri, ABD dolarında beklenen zayıflama ve Fed'in gelecek yıl yeniden faiz indirimlerine başlayacağı yönündeki öngörüsünün, kısa vadeli oynaklığa rağmen altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini belirtti.

#8
Foto - Piyasalar günü böyle bitirdi: Altın kanatlandı, gümüş uçtu, petrol düştü! Borsa sert yükselişle kapandı

Altının yükseldiği saatlerde petrol fiyatlarında ise düşüş yaşandı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 17.30 itibarıyla yüzde 2,8 azalarak 102,86 dolara geriledi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da aynı dakikalarda yüzde 1,77 düşüşle 100,62 dolardan işlem gördü.

#9
Foto - Piyasalar günü böyle bitirdi: Altın kanatlandı, gümüş uçtu, petrol düştü! Borsa sert yükselişle kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,95 değer kazanarak 13.509,76 puandan tamamladı.

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