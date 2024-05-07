Ölümcül virüs geliştirdiler! Ebola yanında masum kalır

Bu deney, aslında Ebola'yı daha güvenli bir ortamda incelemek için yapıldı. Bilim insanları, bir hastalığın semptomlarını güvenli bir ortamda taklit edebilecek hayvan modelleri bulmak istiyorlardı. Ancak bu kez, deneyin sonucunda ortaya çıkan virüs, oldukça ölümcül oldu ve bir çeşit göz salgısı ve çoklu organ yetmezliği gibi korkunç semptomlar gösterdi. Hebei Tıp Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bu mutant virüsü oluşturmak için bir protein eklediler ve virüsün insan vücudundaki hücrelere yayılmasını sağladılar. Enfekte olan hamsterlar, Ebola hastalarında görülen semptomlara benzer belirtiler gösterdi. En ilginç ve belki de ürkütücü semptomlardan biri, enfekte hamsterların gözlerinde oluşan salgılar oldu. Bu salgılar, hamsterların görme yetisini etkileyerek göz kürelerinin yüzeyinde kabuklanmaya yol açtı.