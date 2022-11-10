Ölümcül tehlike! "Lezzetli ve hoş kokulu"

Ergül Türkarslan; “Bir mantarın zehirli olup, olmadığını teşhisi için genel bir kural yoktur. Halk arasında zehirli mantarların tanınması ile ilgili söylenen kurallar yanıltıcı olabilir. Parlak ve canlı renklidirler. Zehirli mantarlar, böceklenmez ifadesi yanlıştır. Omurgasızlar için zehirli olmayan bazı mantarlar, insanlar için tehlikeli olabilir. Ölümcül rahatsızlığa en çok etki eden mantarlarda sıklıkla böceklerin lavralarını barındırırlar. Gümüş veya soğana temas eden mantar kararır ifadesi de yanlıştır. Yaşlanan tüm mantarlar zaten kararmaya meyillidir. Zehirli mantarların kokuları ve tatları çok kötüdür ifadesi yanlıştır. Çoğu zehirli mantarlar lezzetli ve hoş kokuludur. Zehirli mantarı yeteri kadar pişirince zehri geçer ifadesi yanlıştır. Bazı zehirlenmelerin kimyasal yapısı ısıya dayanıklıdır. Pişse dahi zehirlerini kaybetmeyen bir yapıya sahip olan türleri vardır. Dolayısıyla mantar zehirlenmelerinde belirli bir kural yoktur. Bu yüzden kesin olarak teşhis edilememiş veya şüpheli mantarların yenmemesi gerekir” ifadelerini kullandı.