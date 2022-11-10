Ölümcül tehlike! "Lezzetli ve hoş kokulu"

“Bir ila 3 gün sonra da mantar zehirlenmelerindeki belirtiler ortaya çıkabilir. Toksin böbreklerde 1 saat sonra da ortaya çıkabilir, daha sonra 3 gün sonra da çıkabilir. Zehirli mantarın belirtiler; yorgunluk, şiddetli ağrı, baş dönmesi, soğuk terleme, kusma, sarılık, şiddetli ishal ve hayal görmedir. Türkiye doğasında zehirli veya zehirsiz birçok mantar türü bulunmaktadır. Mantarların zehirli olup, olmadığını anlamak hiçte kolay değildir. Çünkü aynı ortamda yaşayabilen mantarlar, şekillerine, renklerine ve kokularına göre kolayca ayırt edilemezler. Zehirli mantarlar insanlarda farklı etkilere sebep olabilirler. Kimisinin etkileri tedavi edilebilirken, kimisi de ölümcül risk taşımaktadır. Bu yüzden mantar zehirlenmelerinde korunmanın en iyi yolu, hakkında bilgi sahibi olmadığımız mantarları doğadan toplayıp, tüketmemektir. Biz gıda mühendisleri odası olarak, paketli ambalajlı, onaylı ve kayıtlı nereden alındığı belli olan ve üretim yeri belirli olan hazır paketli mantarları tüketmenizi öneriyoruz”