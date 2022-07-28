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Dünya
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Ölü, yaralı ve kayıplar var! İran'da sağanak

2022-07-28 17:03:09
Ölü, yaralı ve kayıplar var! İran'da sağanak

İran'da Tahran eyaletine bağlı İmamzade Davud bölgesinde şiddetli yağışlardan kaynaklı sel meydana geldi.

#1
Foto - Yaşanan selde 14 kişi kayboldu.

Yaşanan selde 14 kişi kayboldu.

#2
Foto - 6 kişinin hayatını kaybettiği selde 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

6 kişinin hayatını kaybettiği selde 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

#3
Foto - Bölgede, arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Bölgede, arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

#4
Foto - İran'da selin meydana getirdiği tahribat kameraya yansıdı.

İran'da selin meydana getirdiği tahribat kameraya yansıdı.

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