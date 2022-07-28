2022-07-28 17:03:09 Ölü, yaralı ve kayıplar var! İran'da sağanak
İran'da Tahran eyaletine bağlı İmamzade Davud bölgesinde şiddetli yağışlardan kaynaklı sel meydana geldi.
İran'da Tahran eyaletine bağlı İmamzade Davud bölgesinde şiddetli yağışlardan kaynaklı sel meydana geldi.
Yaşanan selde 14 kişi kayboldu.
6 kişinin hayatını kaybettiği selde 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Bölgede, arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
İran'da selin meydana getirdiği tahribat kameraya yansıdı.
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