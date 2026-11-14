Halk TV soruşturmasında rüşvet çarkı iddiası! Garajda el değiştiren 450 bin 500 euro: 5 kişi tutuklandı
Halk TV'nin sahibi ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar gündeme geldi. Şüphelilerin mahkemeye sevk yazısına yansıyan iddialara göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihale süreçleri ve hakediş ödemeleri karşılığında yüksek miktarlarda rüşvet verildi. Bir belediye kontrolörüne aylık 200 bin TL, bir daire başkanına ise garajda farklı zamanlarda toplam 450 bin 500 euro ulaştırıldığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli tutuklandı.