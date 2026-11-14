Halk TV soruşturmasında rüşvet çarkı iddiası! Garajda el değiştiren 450 bin 500 euro: 5 kişi tutuklandı

İŞLEM HACMİ 30 MİLYAR Cafer Mahiroğlu'nun şahsi banka hesaplarına 459 işlemde toplam 1 milyar 62 milyon 260 bin TL girdiği, hesaplarından 564 işlemde 1 milyar 118 milyon 591 bin TL çıktığı belirtildi. Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon TL seviyesinde bulunduğu kaydedildi. Sevk yazısında, ihale gelirlerinin aklandığı iddiasıyla incelenen şirketler arasındaki para transferleri de ayrıntılarıyla anlatıldı. BUSTECH'ten Özdemir Üç Tekstil'e 164 milyon 460 bin TL, Özdemir Üç Tekstil'den BUSTECH'e ise 73 milyon 674 bin TL gönderildiği belirtildi.