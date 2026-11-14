  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Karadeniz'e ulaşımda dev yatırım! Hızlı tren Sarp Sınır Kapısı'na kadar uzanacak Microsoft tüm dünyada çöktü! Halk TV soruşturmasında rüşvet çarkı iddiası! Garajda el değiştiren 450 bin 500 euro: 5 kişi tutuklandı Elektrikli araç satışları ekimde yeniden büyüdü, Avrupa’da artış yüzde 36’yı buldu Katar'dan düşman çatlatan Türkiye açıklaması ABD'de yasak uyarısı alan BMW modelleri belli oldu Başında bir Türk’ün bulunduğu Alman istihbaratına yeni yetkiler: Evleri basıp çocukları muhbir olarak kullanabilecekler Başımız sağ olsun insanlık öldü! Her 9 yetişkinden biri diyabetli: Yüzde 16... İnsan sağlığını tehdit ediyor! Yeni açıklama geldi Sebebini açıkladı: Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı!
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Microsoft tüm dünyada çöktü!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Alican Öztekin Giriş Tarihi:

Microsoft tüm dünyada çöktü!

Microsoft'un Outlook, Teams, Copilot ve diğer Microsoft 365 hizmetlerini etkileyen küresel erişim sorunu cuma sabahına kadar devam etti. Kesintinin yaşandığı yaklaşık bir saatlik süreçte Downdetector'a 74 ülke ve bölgeden 130 bine yakın Outlook arıza bildirimi yapıldı. Perşembe akşamı başlayan kesinti nedeniyle kullanıcılar Outlook üzerinden e-postalarına ulaşamazken Teams, Copilot ve diğer Microsoft 365 uygulamalarında da erişim sorunları yaşadı. Hizmetlerdeki aksaklıkların cuma sabahına kadar sürdüğü bildirildi. Newspage’e konuşan bir uzman, olayın “ekonomiye en çok zarar veren teknoloji kesintilerinden biri” olabileceğini söyledi. Bir başka uzman ise birkaç saatlik erişim kaybının, özellikle işlerin belirli bir tarihe yetişmesi gerektiğinde, küçük işletmeler için ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

#1
Foto - Microsoft tüm dünyada çöktü!

Microsoft sunucularda iyileşme bildirdi Microsoft, cuma sabahı saat 09.00 sıralarında yayımladığı güncellemede, Microsoft 365 hizmetlerini etkileyen soruna müdahalenin ardından sunucuların daha istikrarlı çalışmaya başladığını duyurdu. Şirket, kimlik doğrulama ve yönlendirme ayarlarını yöneten bileşene yönelik bir yazılım yamasını altyapısının bir bölümüne uyguladığını açıkladı. Microsoft, sonuçları izlemeyi sürdüreceğini ve yamayı kısa süre içinde hizmete alınacak bölgeleri destekleyen sunuculara da uygulayacağını bildirdi.

#2
Foto - Microsoft tüm dünyada çöktü!

“Sabotaja ilişkin bir bilgimiz yok” Microsoft, “Şu ana kadar olaya neden olan herhangi bir sabotaj faaliyetine ilişkin bilgimiz yok. Sorun tamamen çözülene kadar müdahalemizi hızla sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu. Şirket, olay kontrol altına alındıktan sonra kesintinin temel nedenini ve uygulanan düzeltmeleri olay sonrası raporunda paylaşacağını belirtti.

#3
Foto - Microsoft tüm dünyada çöktü!

“Milyarlarca sterlinlik ekonomik faaliyet aksayabilir” İngiltere’deki finans uzmanları, kesintinin geniş çaplı sonuçlar doğurabileceğini ve işletmelerin büyük teknoloji şirketlerine ne ölçüde bağımlı olduğunu gösterdiğini söyledi. Swindon merkezli Mather and Murray Financial’ın yöneticisi ve bağımsız finans danışmanı Samuel Mather-Holgate, “Bu, tarihte ekonomiye en çok zarar veren teknoloji kesintilerinden biri olabilir. Microsoft’un hizmetleri aksadığında e-posta trafiğiyle birlikte küresel ekonominin geniş bir bölümündeki işler de durma noktasına geliyor” dedi. Şirketlerin iletişim kuramadığını, işlemlerin durduğunu ve verimliliğin düştüğünü belirten Mather-Holgate, milyarlarca sterlinlik ekonomik faaliyetin aksayabileceğini söyledi. Ücret, kira ve genel giderlerin işlemeye devam ettiğini belirten danışman, çoğu işletmenin Microsoft’tan ancak uğradığı zarara kıyasla sınırlı bir hizmet kredisi alabileceğini ifade etti. Mather-Holgate, küresel ekonominin az sayıda teknoloji şirketine bağımlılığının, bir sonraki kesintide daha ağır sonuçlar doğurabileceğini de söyledi.

#4
Foto - Microsoft tüm dünyada çöktü!

Birkaç saatlik kesinti işlemleri geciktirebilir Köprü kredileri rehberinin kurucusu Tony Sanchez, e-postaya erişememenin küçük işletmeler için kısa sürede zaman ve fırsat kaybına dönüşebileceğini belirtti. Sanchez, e-postayı haber önerilerini almak, katkıda bulunan kişilerle bilgileri doğrulamak ve reklam verenlerle iletişim kurmak için kullandıklarını söyledi. Gayrimenkul finansmanında bir işlemin tamamlanabilmesi için aracı, kredi veren kuruluş ve avukatın aynı belgeyi veya onayı bekleyebildiğini belirten Sanchez, birkaç saatlik kesintinin bile işlerin süresinde tamamlanmasını engelleyebileceğini ifade etti. Sanchez, telefon görüşmelerinin iletişimi sürdürebildiğini, belge ve onaylara erişim için de ayrı bir çözüm gerektiğini söyledi. Küçük işletmelerin, temel araçlarına erişimi kaybettiklerinde uygulayabilecekleri bir plan hazırlamasının önemini vurguladı.

#5
Foto - Microsoft tüm dünyada çöktü!

“Hizmet kredileri otomatik olarak verilmiyor” Zmartly’nin kurucusu ve üst yöneticisi Harvey Dillon, küçük işletmeler için gelir getiren işler durduğunda da giderlerin devam ettiğini söyledi. Dillon, Microsoft’un koşullarında öngörülen hizmet kredisinin, etkilenen hizmetin aylık ücretini aşmadığını ve gelir kayıplarını karşılamadığını belirtti. Dillon, hizmet kredisinin otomatik olarak verilmediğini ve başvurunun kesintiyi izleyen ayın sonuna, bu olay için ise 31 Aralık’a kadar yapılması gerektiğini söyledi. İş sözleşmesi ücretsiz veya düşük ücretli geçici iş durdurmaya izin vermediği sürece çalışanların ücretlerinin tam ödenmesi gerektiğini belirten Dillon, böyle bir hüküm olmadan yapılan ücret kesintisinin hukuka aykırı olabileceğini ifade etti.

#6
Foto - Microsoft tüm dünyada çöktü!

Nakit akışı da etkilenebilir Dillon, işlerin önemli bir bölümünün daha sonra tamamlanabileceğini, ancak faturalar gönderilemezken ücret ve kira ödemelerinin vadesinin gelmesinin nakit akışını olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Müşteri telefon numaralarının ve ödenmemiş fatura listesinin, erişim sorunu yaşanan sistem dışında da saklanmasını önerdi. Microsoft gibi platformlar, işletmelerin iletişim kurmasını ve ortak çalışmasını kolaylaştırıyor. Kesinti ise kurumların, temel sistemlerine erişim durduğunda faaliyetlerini nasıl sürdüreceklerini planlamaları gerektiğini gösterdi. Güvenli yedek iletişim kanalları, önceden denenmiş acil durum planları ve hizmeti geri yükleme prosedürleri, kısa süreli bir aksaklığın büyük bir işletme krizine dönüşmesini önleyebilir. GlobalData’nın sosyal medya analisti Smitarani Tripathi, tek bir hizmetteki arızanın e-postanın yanı sıra ortak çalışma, görev yönetimi ve yapay zeka araçlarını da etkileyerek bütün bir iş gününü aksatabileceğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teknoloji devinde ahlaksızlık depremi! Adı yasak aşk skandallarına karışan NVIDIA CEO’su Jensen Huang istifa etti!
Gündem

Teknoloji devinde ahlaksızlık depremi! Adı yasak aşk skandallarına karışan NVIDIA CEO’su Jensen Huang istifa etti!

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan NVIDIA, tepe yöneticisinin karıştığı ahlaki skandalla sarsıldı. Adı yasak aşk iddiaları..
Seçim anketçisinden iddiali AK Parti çıkışı! Gelecek seçimde AK Parti en güçlü desteği....
Gündem

Seçim anketçisinden iddiali AK Parti çıkışı! Gelecek seçimde AK Parti en güçlü desteği....

GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla önümüzdeki seçimlerde genç seçmenlerin oy tercihlerine..
Türk devletinin demir yumruğu sınır ötesinde indi!
Gündem

Türk devletinin demir yumruğu sınır ötesinde indi!

Türkiye’nin huzuruna kasteden organize suç örgütlerine yönelik amansız takip sınır ötesinde de sonuç vermeye devam ediyor. İstanbul Cumhuriy..
Küçükçekmece'de sokak ortasında silahlı pusu!
Yerel

Küçükçekmece'de sokak ortasında silahlı pusu!

İstanbul Küçükçekmece’de akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iş yerinden evine dönmekte olan Murat A., kimliği belirsiz bir saldırganın ..
13. Yargı Paketi’nde geri sayım başladı! Cezaevlerindeki genel af ve infaz indirimi beklentisinde son durum ne?
Gündem

13. Yargı Paketi’nde geri sayım başladı! Cezaevlerindeki genel af ve infaz indirimi beklentisinde son durum ne?

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen 13. Yargı Paketi için çalışmalar hız kazanırken, milyonlarca vatandaşın ve cezaevindeki ..
Dakikalar içinde yüzünüzdeki kıllardan kurtulabilirsiniz...
Kadın - Aile

Dakikalar içinde yüzünüzdeki kıllardan kurtulabilirsiniz...

Yüz kılları sorununun üstesinden gelmek istiyorsanız ve en iyi tedaviyi arıyorsanız onu keşfettik! Cilt uzmanları tarafından önerilen dikkat..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23