Microsoft tüm dünyada çöktü!

Microsoft'un Outlook, Teams, Copilot ve diğer Microsoft 365 hizmetlerini etkileyen küresel erişim sorunu cuma sabahına kadar devam etti. Kesintinin yaşandığı yaklaşık bir saatlik süreçte Downdetector'a 74 ülke ve bölgeden 130 bine yakın Outlook arıza bildirimi yapıldı. Perşembe akşamı başlayan kesinti nedeniyle kullanıcılar Outlook üzerinden e-postalarına ulaşamazken Teams, Copilot ve diğer Microsoft 365 uygulamalarında da erişim sorunları yaşadı. Hizmetlerdeki aksaklıkların cuma sabahına kadar sürdüğü bildirildi. Newspage’e konuşan bir uzman, olayın “ekonomiye en çok zarar veren teknoloji kesintilerinden biri” olabileceğini söyledi. Bir başka uzman ise birkaç saatlik erişim kaybının, özellikle işlerin belirli bir tarihe yetişmesi gerektiğinde, küçük işletmeler için ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.