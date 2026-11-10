AK Partili Aksu, İBB’nin yalanlarını yüzlerine çarptı! 65 kilometrelik metronun ne kadarını siz yaptınız?

İBB'nin 2019 yılında verdiği 100 bin araç kapasiteli otopark vaadini de gündeme getiren Aksu, belediyenin faaliyet raporları ile yönetimin açıklamalarındaki rakamları karşılaştırdı. 2019 yılı faaliyet raporunda İstanbul'daki otopark kapasitesinin 94 bin 332 araç olarak yer aldığını, 2025 yılı faaliyet raporunda ise bu sayının 119 bin 18'e yükseldiğini belirten Aksu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın yaklaşık 140 bin araçlık kapasiteden söz ettiğini hatırlattı. Aksu, "Şimdi biz İBB'nin resmî faaliyet raporuna mı inanacağız, yoksa Sayın Başkanvekilinin verdiği sayılara mı?" diye sordu. Otopark kapasitesindeki artışın önemli bölümünün yol kenarı park alanlarından kaynaklandığını söyleyen Aksu, yeni katlı ve yer altı otoparklarının sayısının açıklanmasını istedi. Nuri Aslan'ın açılışını duyurduğu toplam 1.465 araç kapasiteli dört otoparkın da önceki dönemde inşasına başlanan metro istasyonlarıyla bağlantılı olduğunu belirtti.