  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Araç sahiplerine müjde! Tarih verildi, işte benzine ve motorine gelecek kallavi indirim Rusya'ya karşı Türkiye'nin kapısını çaldılar: Ankara'dan İHA'ların katilini istiyorlar Ölmek bile yasak! İşte dünyada yürürlükte olan 12 şaşırtıcı kural Bakanlığın yeni tebliği yayımlandı! Peynir üretiminde yeni yasaklar Milyonlarca kişiye büyük müjde! 45 meslek grubuna 5 sene erken emeklilik Araç sahiplerini sevindirecek şaşırtan karar çıktı! Bu otomobillerde muayene zorunluluğu kaldırıldı Türkiye'ye verilmeyen F-35'lerde yeni kriz patlak verdi: Gelişme 'oh, iyi olsun size' dedirtti COP31’e medya akını! 190'dan fazla ülkeden binlerce basın mensubu akredite oldu AK Partili Aksu, İBB’nin yalanlarını yüzlerine çarptı! 65 kilometrelik metronun ne kadarını siz yaptınız? Ortalık yangın yerine dönecek! Canlı yayında “İhtimal çok yüksek” dedi, emekli maaşı için son rakamı tüm Türkiye’ye ilan etti
Gündem
8
Yeniakit Publisher
AK Partili Aksu, İBB’nin yalanlarını yüzlerine çarptı! 65 kilometrelik metronun ne kadarını siz yaptınız?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AK Partili Aksu, İBB’nin yalanlarını yüzlerine çarptı! 65 kilometrelik metronun ne kadarını siz yaptınız?

İBB Meclisi AK Parti Üyesi Abdullah Aksu, kasım ayı toplantısında yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin ulaşım politikalarını sert bir dille eleştirdi. Metro projeleri, İETT otobüs filosu, otopark kapasitesi ve ulaşım yatırımlarına dair resmi verileri paylaşan Aksu, 2019'dan bugüne kadar hizmete alınan metro hatlarının büyük bir kısmının aslında kendi dönemlerinde projelendirilip başlatıldığını ifade etti.

#1
Foto - AK Partili Aksu, İBB’nin yalanlarını yüzlerine çarptı! 65 kilometrelik metronun ne kadarını siz yaptınız?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin kasım ayı oturumunda ulaşım gündemine ilişkin konuşan AK Parti İBB ve Esenler Belediye Meclis Üyesi Abdullah Aksu, İstanbul'daki metro yatırımları, otopark projeleri, otobüs alımları ve toplu taşıma hizmetlerini değerlendirdi.

#2
Foto - AK Partili Aksu, İBB’nin yalanlarını yüzlerine çarptı! 65 kilometrelik metronun ne kadarını siz yaptınız?

Konuşmasına "Lafla peynir gemisi yürümez" sözünün hikâyesiyle başlayan Aksu, İBB yönetiminin 2019 yılında ulaşım sorunlarını çözme yönünde verdiği sözleri hatırlatarak, açıklanan projelerle gerçekleşen yatırımlar arasında farklılıklar bulunduğunu belirtti.

#3
Foto - AK Partili Aksu, İBB’nin yalanlarını yüzlerine çarptı! 65 kilometrelik metronun ne kadarını siz yaptınız?

İBB yönetiminin son dönemde 65,1 kilometre metro hattı açıldığı yönünde açıklamalar yaptığını belirten Aksu, açılan hatların yapım süreçlerinin de değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. 2018 yılı faaliyet raporundaki fiziki ilerleme oranları üzerinden bir hesaplama yaptıklarını ifade eden Aksu, önceki dönemde gerçekleştirilen çalışmaların yaklaşık 34,4 kilometrelik hat uzunluğuna karşılık geldiğini, mevcut yönetim döneminde tamamlanan işlerin oransal karşılığının ise yaklaşık 35,1 kilometre olduğunu açıkladı. Aksu, "Bu yönetim yaklaşık 8 yıldır İstanbul'a ‘Biz başladık ve bitirdik’ diyebilecekleri yeni bir metro hattı kazandıramamıştır" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - AK Partili Aksu, İBB’nin yalanlarını yüzlerine çarptı! 65 kilometrelik metronun ne kadarını siz yaptınız?

İBB'nin 2019 yılında verdiği 100 bin araç kapasiteli otopark vaadini de gündeme getiren Aksu, belediyenin faaliyet raporları ile yönetimin açıklamalarındaki rakamları karşılaştırdı. 2019 yılı faaliyet raporunda İstanbul'daki otopark kapasitesinin 94 bin 332 araç olarak yer aldığını, 2025 yılı faaliyet raporunda ise bu sayının 119 bin 18'e yükseldiğini belirten Aksu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın yaklaşık 140 bin araçlık kapasiteden söz ettiğini hatırlattı. Aksu, "Şimdi biz İBB'nin resmî faaliyet raporuna mı inanacağız, yoksa Sayın Başkanvekilinin verdiği sayılara mı?" diye sordu. Otopark kapasitesindeki artışın önemli bölümünün yol kenarı park alanlarından kaynaklandığını söyleyen Aksu, yeni katlı ve yer altı otoparklarının sayısının açıklanmasını istedi. Nuri Aslan'ın açılışını duyurduğu toplam 1.465 araç kapasiteli dört otoparkın da önceki dönemde inşasına başlanan metro istasyonlarıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

#5
Foto - AK Partili Aksu, İBB’nin yalanlarını yüzlerine çarptı! 65 kilometrelik metronun ne kadarını siz yaptınız?

Konuşmasında HIZRAY projesine de değinen Aksu, 2019 yılında gündeme getirilen projenin 74 kilometre uzunluğunda, 13 istasyonlu ve 12 ilçeden geçen bir ulaşım hattı olarak tanıtıldığını hatırlattı. Projenin günde 1,5 milyon yolcu taşımasının ve İstanbul'un iki yakası arasında 53 dakikalık ulaşım sağlamasının hedeflendiğini belirten Aksu, aradan geçen sürede projenin hangi aşamaya geldiğinin açıklanmasını istedi. Aksu ayrıca Dolmabahçe'den başlayarak Levazım, Baltalimanı, Çayırbaşı ve Sarıyer üzerinden Kilyos'a uzanması planlanan toplam 39,7 kilometrelik karayolu tünel projesini hatırlatarak, projenin devam ettirilmemesini eleştirdi.

#6
Foto - AK Partili Aksu, İBB’nin yalanlarını yüzlerine çarptı! 65 kilometrelik metronun ne kadarını siz yaptınız?

İBB'nin yeni otobüs alımlarına ilişkin açıklamalarını da değerlendiren Aksu, 2 bin otobüslük alım programı duyurulmasına rağmen ilk törende 10 otobüsün teslim alındığını, daha sonra yaklaşık 25 otobüsün daha filoya katıldığını söyledi. Yeni otobüslerin belediyenin öz kaynaklarıyla alınmasına değinen Aksu, "Madem öz kaynaklarınızla otobüs alabiliyordunuz, bugüne kadar neden almadınız?" sorusunu yöneltti. İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın otobüslerin yaş ortalamasının 20 olduğunu ve 2028 yılı sonunda bu ortalamanın 6'ya düşürülmesinin hedeflendiğini söylediğini aktaran Aksu, 2019 yılında İETT filosunun ortalama yaşının 5,5 olduğunu belirterek filonun yenilenme sürecini eleştirdi.

#7
Foto - AK Partili Aksu, İBB’nin yalanlarını yüzlerine çarptı! 65 kilometrelik metronun ne kadarını siz yaptınız?

M7 Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı'ndaki arızayı da gündeme getiren Aksu, sorunun 197 gündür devam ettiğini hatırlattı. Onarım ihalesinin arızadan yaklaşık dört buçuk ay sonra gerçekleştirildiğini söyleyen Aksu, geçmiş dönemde metrobüs hattının 11 kilometrelik Topkapı-Zincirlikuyu etabının 77 günde tamamlandığını hatırlatarak ulaşım projelerindeki uygulama sürelerini karşılaştırdı. İstanbul'un ulaşım sorunlarının uzun vadeli planlama, mühendislik ve finansman gerektirdiğini belirten Aksu, konuşmasının sonunda şehir yönetiminde verilen sözlerin somut yatırımlarla karşılık bulması gerektiğini ifade etti. Aksu, "Şehir yönetmek ciddi iştir. Planlama ister, mühendislik ister, finansman ister, irade ister ve bütün bunlardan önce o şehri gerçekten dert edinmeyi gerektirir. Çünkü bir şehrin geleceği, yöneticilerinin kişisel gelecek planlarından çok daha büyüktür. Makamlar geçicidir, şehirler kalıcıdır. Sözler unutulur, eserler kalır" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İzmir'deki patlamadan kötü haber geldi! Maalesef Bilanço ağırlaşıyor
Gündem

İzmir'deki patlamadan kötü haber geldi! Maalesef Bilanço ağırlaşıyor

İzmir Valiliği, Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’ndaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açık..
Emre Belözoğlu fişini çekti! 'Kendine kulüp bul'
Spor

Emre Belözoğlu fişini çekti! 'Kendine kulüp bul'

Bonservisine 6 milyon euro ödenen, fakat hem fizik hem de form olarak bir türlü eski günlerine dönemeyen Romelu Lukaku için Emre Belözoğlu k..
İzmir'deki facia sonrası Kılıçdaroğlu'ndan jet hızında hamle
Gündem

İzmir'deki facia sonrası Kılıçdaroğlu'ndan jet hızında hamle

Kemal Kılıçdaroğlu, 10 işçinin vefat ettiği İzmir Aliağa'daki fabrika patlamasına ilişkin CHP heyeti görevlendirdi.

İran balistik füzelerini vitrine çıkardı! Tahran’da güç gösterisi!
Gündem

İran balistik füzelerini vitrine çıkardı! Tahran’da güç gösterisi!

İran yönetimi, gövde gösterisi niteliğindeki askeri envanterini başkent Tahran'da halkın ve dünyanın gözleri önüne serdi. Devrim Muhafızları..
TSK'nın ağırlığını kaldıramayan 5 darbe heveslisi teğmene dava açıldı
Gündem

TSK'nın ağırlığını kaldıramayan 5 darbe heveslisi teğmene dava açıldı

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından, komutanlarının 8 kez "hayır" demesine rağmen, darbecilerin orduya soktuğu ve yürürlükten kaldı..
İstanbul'da sıcak saatler: 450 kişi gözaltına alındı
Gündem

İstanbul'da sıcak saatler: 450 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü dün gece yapılan huzur uygulaması kapsamında 450 kişiyi gözaltına aldı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23