AK Partili Aksu, İBB’nin yalanlarını yüzlerine çarptı! 65 kilometrelik metronun ne kadarını siz yaptınız?
İBB Meclisi AK Parti Üyesi Abdullah Aksu, kasım ayı toplantısında yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin ulaşım politikalarını sert bir dille eleştirdi. Metro projeleri, İETT otobüs filosu, otopark kapasitesi ve ulaşım yatırımlarına dair resmi verileri paylaşan Aksu, 2019'dan bugüne kadar hizmete alınan metro hatlarının büyük bir kısmının aslında kendi dönemlerinde projelendirilip başlatıldığını ifade etti.