Ortalık yangın yerine dönecek! Canlı yayında “İhtimal çok yüksek” dedi, emekli maaşı için son rakamı tüm Türkiye’ye ilan etti

Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız bir emeklilik yılı ilan etmişti. Emeklinin durumu sıkıntıda. 17 milyon 100 bin emekli var. Burada hakikaten bu rakam fevkalade önemli. Yani düşünün 33 ve 35 bin bandında ki 35 bin de olma ihtimali çok yüksek. Baktığınız zaman yüzde neredeyse 40'a yakın değil mi? Mesela 35 bin olursa ne yapar? Yüzde 50 oluyor aşağı yukarı. Yüzde 50'ye yakın bir rakamdan bahsediyoruz. Sayın Bakanın ağzından yapılmış bir açıklama değil. En alt sınırın 33 bin olduğunu söylüyorum.