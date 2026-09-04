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Olmayacak şey oldu: Türkiye'nin savunma devi çöpten ölümcül silah üretti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Olmayacak şey oldu: Türkiye'nin savunma devi çöpten ölümcül silah üretti

Türkiye'nin önemli silah üreticilerinden birisi olan Makine ve Kimya Endüstrisi, dikkat çeken bir hamleye imza atarak çöpten ve hurdadan silah üretmeye başladı.

#1
Foto - Olmayacak şey oldu: Türkiye'nin savunma devi çöpten ölümcül silah üretti

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Türkiye genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarından topladığı hurdaları geri dönüştürerek savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu stratejik ham maddelere dönüştürüyor.

#2
Foto - Olmayacak şey oldu: Türkiye'nin savunma devi çöpten ölümcül silah üretti

Kurum, bu çalışmalarıyla hem milli silah ve mühimmat üretimine katkı sağlıyor hem de döngüsel ekonomiyi destekliyor. Üretimde kullanılan ham maddenin neredeyse tamamını geri dönüşüm yoluyla elde eden MKE, savunma sanayiinde sıfır atık yaklaşımını üretim süreçlerine taşıyor. Kurumun hurdanın toplanmasından yeniden üretime kazandırılmasına uzanan geri dönüşüm süreci TRT Haber tarafından görüntülendi.

#3
Foto - Olmayacak şey oldu: Türkiye'nin savunma devi çöpten ölümcül silah üretti

Kırıkkale, İzmir-Aliağa ve Kocaeli-Seymen’deki üç işletmesi ile MKE Geri Dönüşüm İşletmesi, savunma sanayiinde geri dönüşüm alanında önemli bir üretim altyapısı oluşturuyor. MKE, 2025 yılında piyasa ve kamu kuruluşlarından yaklaşık 300 bin ton hurda tedarik ederek bu malzemeleri yeniden üretime kazandırdı. Hurdalar, kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre ayrıştırıldıktan sonra MKE Çelik ve Pirinç Fabrikası’nda işleniyor. Elektrikli ark ocaklarında yaklaşık 1250 derece sıcaklıkta ergitilen malzemeler, 3 bin tonluk preslerde şekillendirilerek vasıflı çeliğe dönüştürülüyor.

#4
Foto - Olmayacak şey oldu: Türkiye'nin savunma devi çöpten ölümcül silah üretti

Geri dönüşümden elde edilen vasıflı çelik; MKE bünyesindeki fabrikalarda 5,56 milimetreden 155 milimetreye kadar farklı silah sistemleri, hafif ve ağır silah namluları, mühimmat gövdeleri ve ileri savunma teknolojilerinin üretiminde kullanılıyor. Bu süreç, savunma sanayiinin stratejik ham madde ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlarken, dışa bağımlılığın azaltılması ve üretim maliyetlerinin optimize edilmesi açısından da önem taşıyor.

#5
Foto - Olmayacak şey oldu: Türkiye'nin savunma devi çöpten ölümcül silah üretti

Modern ve çevre mevzuatına uygun tesislerde yürütülen geri dönüşüm faaliyetleri, MKE’nin sürdürülebilirlik hedeflerinin de önemli bir parçasını oluşturuyor. Metal hurdaların yeniden ekonomiye kazandırılmasıyla enerji tüketimi ve karbon emisyonlarının azaltılması hedeflenirken, her 1 ton metalin geri kazanılmasıyla yaklaşık 1,8 ton karbondioksit salımının önüne geçiliyor.

#6
Foto - Olmayacak şey oldu: Türkiye'nin savunma devi çöpten ölümcül silah üretti

MKE, tehlikeli atıkların güvenli şekilde yönetilmesi ve kaynakların yeniden üretime kazandırılması yoluyla çevrenin korunmasına katkı sunarken, geri dönüşüm faaliyetlerinden elde edilen ekonomik değeri AR-GE yatırımları ve yeni nesil savunma projelerinde değerlendiriyor.

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