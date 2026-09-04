Olmayacak şey oldu: Türkiye'nin savunma devi çöpten ölümcül silah üretti

Kırıkkale, İzmir-Aliağa ve Kocaeli-Seymen’deki üç işletmesi ile MKE Geri Dönüşüm İşletmesi, savunma sanayiinde geri dönüşüm alanında önemli bir üretim altyapısı oluşturuyor. MKE, 2025 yılında piyasa ve kamu kuruluşlarından yaklaşık 300 bin ton hurda tedarik ederek bu malzemeleri yeniden üretime kazandırdı. Hurdalar, kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre ayrıştırıldıktan sonra MKE Çelik ve Pirinç Fabrikası’nda işleniyor. Elektrikli ark ocaklarında yaklaşık 1250 derece sıcaklıkta ergitilen malzemeler, 3 bin tonluk preslerde şekillendirilerek vasıflı çeliğe dönüştürülüyor.