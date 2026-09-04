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Esed'in nükleer silahları dünyanın gündemindeydi! Şara'dan çok konuşulacak karar geldi

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Esed'in nükleer silahları dünyanın gündemindeydi! Şara'dan çok konuşulacak karar geldi

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, diktatör Beşar Esed'in gizli geliştirdiği nükleer silahların imha edilmeye başlandığını açıkladı.

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Foto - Esed'in nükleer silahları dünyanın gündemindeydi! Şara'dan çok konuşulacak karar geldi

Olabi, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Bu, önceki rejimden kurtuluşumuzdan bu yana gerçekleştirilen ilk imha süreci" dedi. Olabi, "Aynı zamanda on yılı aşkın süredir Suriye topraklarında kimyasal maddelerin imha edilmesine yönelik bu türden ilk operasyon" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Esed'in nükleer silahları dünyanın gündemindeydi! Şara'dan çok konuşulacak karar geldi

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), 2021 yılında Suriye hava kuvvetlerinin kendi halkına karşı sinir gazı sarin ve klor gazı kullandığı sonucuna varmasının ardından benzeri görülmemiş bir adım atarak Suriye'nin oy hakkını elinden almıştı. Esed'in devrilmesinin ardından Şam'daki yeni yönetim, kimyasal silahların imha edilmesi için OPCW ile iş birliği yapma sözü verdi.

#3
Foto - Esed'in nükleer silahları dünyanın gündemindeydi! Şara'dan çok konuşulacak karar geldi

Olabi, "Bu tür silahların yanlış ellere geçmesini engelleyerek Suriye halkını korumayı amaçlıyoruz" dedi. Olabi, yürütülen çalışmaların yalnızca Suriye'yi değil, bölgeyi ve dünyayı da koruduğunu belirtti.

#4
Foto - Esed'in nükleer silahları dünyanın gündemindeydi! Şara'dan çok konuşulacak karar geldi

Suriyeli diplomat, "Güvenliği sağlanan her tesis, tespit edilen her mühimmat yalnızca Suriye'ye yönelik bir tehlikeyi ortadan kaldırmıyor, aynı zamanda tüm dünyaya yönelik bir riski de azaltıyor" ifadelerini kullandı. BM Silahsızlanma İşleri Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu ise OPCW ekibinin geçen ay Suriye makamları tarafından 42 bombanın geri döndürülemez şekilde imha edildiğini doğruladığını açıkladı.

#5
Foto - Esed'in nükleer silahları dünyanın gündemindeydi! Şara'dan çok konuşulacak karar geldi

Nakamitsu, "Bu önemli gelişme, OPCW'nin 2014'ten bu yana ilk kez Suriye'ye ait kimyasal mühimmatın imha edildiğini doğruladığı anlamına geliyor" dedi. (Kaynak: Mepa News)

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