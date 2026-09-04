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Resmen kanlı bıçaklılardı! Bülent Arınç’tan, hakkında soruşturma başlatılan Melih Gökçek için ağızları açık bırakan çıkış

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Resmen kanlı bıçaklılardı! Bülent Arınç’tan, hakkında soruşturma başlatılan Melih Gökçek için ağızları açık bırakan çıkış

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in "yurt dışına kayıt dışı para aktarıldığı" iddiasıyla şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrılması Türkiye'nin gündemine sarsıcı bir şekilde oturdu. Geçmişte Gökçek'le sert polemikleri ve "Parsel parsel sattı" çıkışlarıyla hafızalara kazınan Bülent Arınç, soruşturmanın zamanlamasına ilişkin yöneltilen sorulara "Ah, onu bir bilebilsem, bir bilebilsem…" şeklinde manidar bir yanıt verdi. Arınç, savcılığın çağırması durumunda koşa koşa gidip bildiklerini anlatmaya hazır olduğunu belirterek siyaset kulislerini adeta salladı.

#1
Foto - Resmen kanlı bıçaklılardı! Bülent Arınç’tan, hakkında soruşturma başlatılan Melih Gökçek için ağızları açık bırakan çıkış

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında “yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı” iddiasıyla başlatılan soruşturma gündemdeki yerini koruyor. Gökçek bugün saat 16.00'da Ankara Adliyesi'nde şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Gelişmenin ardından gözler, geçmişte Gökçek'e yönelik çok sert açıklamalarda bulunan Bülent Arınç'a çevrildi. Arınç soruşturmaya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

#2
Foto - Resmen kanlı bıçaklılardı! Bülent Arınç’tan, hakkında soruşturma başlatılan Melih Gökçek için ağızları açık bırakan çıkış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Murat Ağırel'in Gökçek ve ailesinin yurt dışındaki ticari faaliyetleriyle ilgili gündeme getirdiği iddiaların ardından 29 Ağustos'ta “yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı” iddiasıyla resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün saat 16.00'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şüpheli sıfatıyla ifade verecek.

#3
Foto - Resmen kanlı bıçaklılardı! Bülent Arınç’tan, hakkında soruşturma başlatılan Melih Gökçek için ağızları açık bırakan çıkış

Gökçek'in şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasının ardından geçmişte karşı karşıya geldiği Bülent Arınç'ın tavrı merak konusu oldu. İki isim arasında uzun süre devam eden sert açıklamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Gökçek hakkında yıllar sonra farklı iddialar üzerinden soruşturma açılması üzerine Arınç'a, savcılığın kendisini tanık olarak çağırması halinde nasıl hareket edeceği soruldu.

#4
Foto - Resmen kanlı bıçaklılardı! Bülent Arınç’tan, hakkında soruşturma başlatılan Melih Gökçek için ağızları açık bırakan çıkış

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Arınç, böyle bir çağrı gelmesi durumunda ifade vermekten kaçınmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

#5
Foto - Resmen kanlı bıçaklılardı! Bülent Arınç’tan, hakkında soruşturma başlatılan Melih Gökçek için ağızları açık bırakan çıkış

"Savcı ‘Buyurun, tanık sıfatıyla size şunları soracağız’ derse koşa koşa giderim. Ben sözümün eriyim. Yıllarca ceza avukatlığı yaptım. Şahitliğin ne olduğunu bilirim. Ama bana sordukları şeyler mutlaka 2015 öncesine ait şeyler olmalı. Yoksa bu olaylar yeni, üzerine bir şey söylemem, bir şey de bilmiyorum. Duyuma ait şeyleri konuşmayı sevmem. Bizzat yaşadığım gördüğüm şeyleri anlatırım. Tahkikat genişleyecekse, eskiye ait de bir şeyler konuşulacaksa, beni de lütfeder çağırırlarsa, sorduklarına cevap veririm. Ama 2017 sonrasına ait bir şey yaşamadım, görmedim. Sadece duyuyorum. Ceza hukukunda duyuma dair şeyler ciddi sayılmaz.”

#6
Foto - Resmen kanlı bıçaklılardı! Bülent Arınç’tan, hakkında soruşturma başlatılan Melih Gökçek için ağızları açık bırakan çıkış

Arınç'ın en dikkat çeken sözleri ise soruşturmanın zamanlamasına ilişkin soruya verdiği yanıtta geldi. Kendisine “Sizce neden ‘Parsel Parsel’ dediğinizde değil de bugün soruşturma açıldı?” sorusu yöneltilen Arınç şu karşılığı verdi: “Ah, onu bir bilebilsem, bir bilebilsem…”

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