Resmen kanlı bıçaklılardı! Bülent Arınç’tan, hakkında soruşturma başlatılan Melih Gökçek için ağızları açık bırakan çıkış
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in "yurt dışına kayıt dışı para aktarıldığı" iddiasıyla şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrılması Türkiye'nin gündemine sarsıcı bir şekilde oturdu. Geçmişte Gökçek'le sert polemikleri ve "Parsel parsel sattı" çıkışlarıyla hafızalara kazınan Bülent Arınç, soruşturmanın zamanlamasına ilişkin yöneltilen sorulara "Ah, onu bir bilebilsem, bir bilebilsem…" şeklinde manidar bir yanıt verdi. Arınç, savcılığın çağırması durumunda koşa koşa gidip bildiklerini anlatmaya hazır olduğunu belirterek siyaset kulislerini adeta salladı.